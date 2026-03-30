Deze series en films ga je deze week streamen: je vrienden en buren in Knokke

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
30 maart 2026, 19:11
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: je vrienden en buren in Knokke

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 14 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 14 (2026): Knokke Off, Your Friends and Neighbours

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Knokke Off (seizoen 3)

In de Vlaamse serie Knokke Off volg je rijke twintigers in de Belgische badplaats Knokke, die stapels geld en stapels problemen hebben. In dit derde en laatste seizoen komen geheimen boven water, en sluit Daan Schuurmans zich aan bij de cast.

Het derde seizoen van Knokke Off kijk je vanaf 3 april op Netflix.

2. Your Friends and Neighbors (seizoen 2)

In het eerste seizoen van deze serie zagen we hoe een rijke zakenman (Jon Hamm) plots zijn baan en zijn vrouw verliest, en dan maar besluit van zijn rijke buren te stelen. In het tweede seizoen zien we hoe ver hij wil gaan in zijn criminele leven.

Het tweede seizoen van Your Friends and Neighbors kijk je vanaf 3 april op Apple TV.

3. Under Salt March

Jackie Ellis is een voormalig detective die nu lesgeeft op een school. Als ze het lichaam van haar 8-jarige leerling vindt, komt een onopgeloste moordzaak van drie jaar geleden weer naar boven. De oude partner van Ellis komt langs om samen de zaak op te lossen.

Under Salt March kijk je vanaf 2 april op SkyShowtime.

4. XO, Kitty (Seizoen 3)

De spin-off van To All the Boys I’ve Loved Before is alweer toe aan zijn derde seizoen. Kitty start haar laatste jaar op school in Seoul. Ze denkt alles op de rails te hebben, maar dan gooit een verrassing roet in het eten.

Het derde seizoen van XO, Kitty kijk je vanaf 2 april op Netflix.

5. A Beautiful Mess

Er wordt te veel kleding weggegooid dat vol zit met plastic, waardoor de mode-industrie wereldijd een van de grootste vervuilers is. De nieuwe competitieserie A Beautiful Mess wil daar de focus op leggen, door te laten zien dat je oude kleding weer helemaal hip kunt maken.

A Beautiful Mess kijk je vanaf 3 april op NPO Start.

Trailer van de week: The End of Oak Street

