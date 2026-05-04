Google Pixel 10a alleen vandaag voor minder dan 100 euro

Elke maandag heeft Belsimpel een uitstekende aanbieding voor je klaar staan. Vandaag ontvang je 400 euro korting als je de Google Pixel 10a in combinatie met Ben bestelt. Daardoor duikt de toestelprijs zelfs onder de 100 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10a vanaf 94 euro

Iedere maandag is het Magic Monday bij Belsimpel. Dat betekent een aanbieding die zo goed is, dat ‘ie slechts één dag geldig is. De ene keer ontvang je een gratis koptelefoon en de andere keer cashback bij je sim only. Vandaag ontvang je 400 euro korting als je de Google Pixel 10a bestelt met een abonnement van Ben.

Het toestel heeft een adviesprijs van 549 euro en heeft momenteel los een prijs van € 449,-. Bestel je hem via deze weg, dan heb je hem al in handen vanaf 94 euro bij 40GB en 50GB. Ook als je niet zoveel data denkt nodig te hebben, kan je nu beter voor 40GB kiezen. We vertellen je alles over de aanbieding.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10a met Ben met 400 euro korting

Alleen vandaag is de Google Pixel 10a bij Belsimpel te scoren met 400 euro korting. Dit doe je door hem te combineren met een abonnement van Ben. Hoe groter je bundel, hoe goedkoper het toestel wordt. Daardoor heb je hem al in handen vanaf 94 euro. We zetten de prijzen hieronder voor je op een rij:

Aantal GB’s Toestelprijs Abonnementsprijs 10GB 240 euro 6 euro p/m 20GB 240 euro 6,50 euro p/m 30GB 240 euro 7 euro p/m 40GB 96 euro 8 euro p/m 50GB 94 euro 10 euro p/m

De bovenstaande abonnementen hebben 200 belminuten of sms’jes en een internetsnelheid van 200 Mbit/s. Wil je onbeperkt bellen, dan ben je 2 euro per maand extra kwijt.

Ook is het mogelijk om je internetsnelheid te verhogen naar 400 Mbit/s voor 1 euro per maand meer. Door dit beide toe te voegen, wordt de Pixel 10a nog goedkoper. We raden je echter aan dit alleen te doen als je dit ook echt nodig hebt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Google Pixel 10a

De Google Pixel 10a komt met een 6,3 inch-scherm en draait op Googles snelle Tensor G4-chip. De flinke 5100 mAh-batterij zorgt ervoor dat je makkelijk de dag doorkomt. Qua camera’s zit je ook goed: met de 48 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens schiet je zonder moeite scherpe en veelzijdige foto’s.

En het blijft niet alleen bij hardware, want Google pakt uit met maar liefst zeven jaar aan beveiligingsupdates. Tel daar slimme AI-functies en de Gemini-assistent bij op, en je hebt een moderne middenklasser die verrassend premium aanvoelt.