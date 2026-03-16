Deze series en films ga je deze week streamen: de Peaky Blinders zijn Invincible

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 12 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 12 (2026): Invincible, Peaky Blinders

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Invincible (seizoen 4)

Harde animatieserie Invincible is terug voor zijn vierde seizoen. Superheld Mark Grayson is door de traumatische gebeurtenissen uit de vorige seizoenen veranderd, en dan staat zijn leugenachtige vader plots ook weer op de stoep. Op 18 maart zie je de eerste drie afleveringen, met daarna een elke week een nieuwe aflevering.

Het vierde seizoen van Invincible kijk je vanaf 18 maart op Prime Video.

2. Peaky Blinders: The Immortal Man

Tommy Shelby (Cillian Murphy) stapte uit het criminele leven, maar keert terug tijdens de Tweede Wereldoorlog als blijkt dat zijn zoon (Barry Keoghan) nu de Peaky Blinder leidt. Met onder andere ook Rebecca Ferguson en Stephen Graham.

Peaky Blinders: The Immortal Man kijk je vanaf 20 maart op Netflix.

3. Jury Duty Presents: Company Retreat

In de serie Jury Duty zag je hoe een normale man werd gefopt, omdat hij plaatsnam in de jury van een rechtszaak terwijl iedereen om hem heen een acteur was. Dit nieuwe seizoen volgt een vergelijkbaar principe, maar dan met een nieuwe werknemer van een bedrijf die direct mee mag op bedrijfsuitje.

Jury Duty Presents: Company Retreat kijk je vanaf 20 maart op Prime Video.

4. Imperfect Women

Na de moord op een rijke vrouw wordt de vriendschap tussen drie beste vriendinnen op de proef gesteld, als hun verleden wordt opgegraven tijdens het onderzoek. Met in de hoofdrollen Elisabeth Moss, Kerry Washington en Kate Mara.

Imperfect Women kijk je vanaf 18 maart op Apple TV.

5. Straf

Muziekdocent Edwin is het zat om altijd maar weer het doelwit van pestgedrag te zijn. Als hij uit pure frustratie een leerling slaat, loopt alles uit de hand. De komische film komt van de makers van Mastermovies.

Straf kijk je vanaf 16 maart op Prime Video.

