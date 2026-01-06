Deze TCL-smartphone heeft een e-reader-scherm: ideaal voor je ogen

Het Chinese TCL komt met een nieuwe smartphone, dat door een uniek scherm moet opvallen. Lees in dit artikel meer over de TCL Nxtpaper 70 Pro.

TCL Nxtpaper 70 Pro officieel aangekondigd

Tijdens technologiebeurs CES 2026 in Las Vegas heeft TCL zijn nieuwste Android-telefoon uit de doeken gedaan: de Nxtpaper 70 Pro. Het toestel richt zich – net als sommige andere TCL-telefoons – op oogcomfort en doet dat door een uniek scherm.

Net als de Nxtpaper 60 Ultra, die vorig jaar in september is aangekondigd, heeft de 70 Pro een scherm met Nxtpaper 4.0-technologie. Dit betekent dat het beeld oogvriendelijk is, omdat je minder last moet hebben van reflecties, zonlicht, blauw licht en schitteringen.

De TCL Nxtpaper 70 Pro is ook uitgerust met de ‘Max Ink Mode’, die je activeert door op een fysiek knopje (de Nxtpaper Key) aan de zijkant van het toestel te drukken. Het display van de smartphone verandert dan in een soort e-reader, waarbij kleuren verdwijnen en je dus in zwart-wit boeken leest.

De nieuwe TCL-telefoon ondersteunt ook een stylus, waardoor je makkelijker (aan)tekeningen maakt in apps, of even een krabbeltje zet. De stylus heeft een traditioneel ontwerp, een gum en verwisselbare penpunten.

De specificaties

Ook niet onbelangrijk zijn de specificaties van de TCL Nxtpaper 70 Pro. Het midrange-toestel is voorzien van een 6,9 inch-scherm met een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 7300-processor, die we kennen van meer middenklassers. De Motorola Edge 60 en Nothing Phone (3a) Lite hebben de chip bijvoorbeeld ook.

Ook aanwezig is maximaal 8GB aan werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Het toestel heeft een IP68-certificatie en is daarmee bestand tegen water en stof. De batterij is 5200 mAh groot en laadt op met maximaal 33 watt. Volgens TCL kun je, als je de Max Ink-modus activeert, tot 26 dagen met een volle lading doen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de TCL Nxtpaper 70 Pro in Nederland verkrijgbaar is. Wel maakt het bedrijf bekend dat het instapmodel met 256GB opslag voor 299 euro over de toonbank gaat. De 512GB-versie kost 349 euro.