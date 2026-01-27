Ook Videoland wordt duurder: dit ga je straks betalen

Videoland verhoogt binnenkort zijn prijzen, waardoor je maandelijks 1 tot 2 euro meer gaat betalen. We zetten alle prijzen voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Videoland wordt duurder

Streamingdienst SkyShowtime verhoogde deze week zijn prijzen en nu komt ook Videoland met een prijsverhoging. De abonnementen van de Nederlandse streamingdienst worden 1 tot 2 euro duurder, zo is te lezen op de website van Videoland.

De nieuwe prijzen gelden vanaf 3 maart 2026 voor alle abonnees. Videoland meldt dat gebruikers met korting op hun abonnement een e-mail krijgen met meer informatie. Het goedkoopste abonnement, Videoland Basis, wordt 1 euro duurder. Je betaalt straks geen 5,99 euro, maar 6,99 euro per maand.

Heb je een Videoland Plus-abonnement, dan ben je straks maandelijks 11,99 euro kwijt. Hiervoor betaalde je 10,99 euro per maand voor Plus. Het duurste abonnement, met de naam Premium, wordt 2 euro duurder. Hierdoor ga je vanaf begin maart van 12,99 euro naar 14,99 euro per maand.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De prijzen op een rijtje

Waarom ga je straks meer betalen voor Videoland? De dienst zegt dat de prijzen worden gewijzigd om in content en technologie te investeren. Hieronder zie je alle oude en toekomstige prijzen op een rijtje staan.

Bij het goedkoopste abonnement (Basic) zie je tussendoor reclames, bij Plus en Premium heb je hier geen last van. Ook kun je dan op meerdere apparaten naar films en series kijken, en content voor offline gebruik downloaden.