Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11

Bekijk actie

Ook Videoland wordt duurder: dit ga je straks betalen

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
27 januari 2026, 14:31
1 min leestijd
Ook Videoland wordt duurder: dit ga je straks betalen

Videoland verhoogt binnenkort zijn prijzen, waardoor je maandelijks 1 tot 2 euro meer gaat betalen. We zetten alle prijzen voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Videoland wordt duurder

Streamingdienst SkyShowtime verhoogde deze week zijn prijzen en nu komt ook Videoland met een prijsverhoging. De abonnementen van de Nederlandse streamingdienst worden 1 tot 2 euro duurder, zo is te lezen op de website van Videoland.

videoland

De nieuwe prijzen gelden vanaf 3 maart 2026 voor alle abonnees. Videoland meldt dat gebruikers met korting op hun abonnement een e-mail krijgen met meer informatie. Het goedkoopste abonnement, Videoland Basis, wordt 1 euro duurder. Je betaalt straks geen 5,99 euro, maar 6,99 euro per maand.

Heb je een Videoland Plus-abonnement, dan ben je straks maandelijks 11,99 euro kwijt. Hiervoor betaalde je 10,99 euro per maand voor Plus. Het duurste abonnement, met de naam Premium, wordt 2 euro duurder. Hierdoor ga je vanaf begin maart van 12,99 euro naar 14,99 euro per maand.

De prijzen op een rijtje

Waarom ga je straks meer betalen voor Videoland? De dienst zegt dat de prijzen worden gewijzigd om in content en technologie te investeren. Hieronder zie je alle oude en toekomstige prijzen op een rijtje staan.

Bij het goedkoopste abonnement (Basic) zie je tussendoor reclames, bij Plus en Premium heb je hier geen last van. Ook kun je dan op meerdere apparaten naar films en series kijken, en content voor offline gebruik downloaden.

AbonnementHuidige prijsNieuwe prijs (per 3 maart)
Videoland Basis5,99 euro per maand6,99 euro per maand
Videoland Plus10,99 euro per maand11,99 euro per maand
Videoland Premium12,99 euro per maand14,99 euro per maand
Dit kosten de streamingdiensten in Nederland (alle prijzen op een rij)

Dit kosten de streamingdiensten in Nederland (alle prijzen op een rij)

Lees verder
Bron: Videoland
Bron afbeelding: RTL
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Streaming Android Smartphones Android Tablets

Bekijk ook

Dit kosten de streamingdiensten in Nederland (alle prijzen op een rij)

Dit kosten de streamingdiensten in Nederland (alle prijzen op een rij)

Gisteren 13:38

SkyShowtime verhoogt prijzen: tot 2 euro per maand extra

SkyShowtime verhoogt prijzen: tot 2 euro per maand extra

Gisteren 9:02

Vooruitblik: wat kunnen we van YouTube verwachten in 2026?

Vooruitblik: wat kunnen we van YouTube verwachten in 2026?

23 januari 2026

Spotify laat live zien wat je luistert (dus pas op guilty pleasures!)

Spotify laat live zien wat je luistert (dus pas op guilty pleasures!)

8 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren