Google maakt het makkelijker om games voor je smartwatch te vinden

Speel je graag een spelletje op je smartwatch, maar weet je niet waar je moet zoeken? Google heeft het een stuk makkelijker gemaakt om games voor Wear OS te vinden in de Play Store. We leggen uit waar ze staan!

Zo vind je eenvoudig games voor Wear OS

Je gebruikt je smartwatch waarschijnlijk vooral om je gezondheid en de tijd in de gaten te houden. En natuurlijk om de notificaties van je smartphone te checken. Als jouw slimme horloge op Wear OS draait, kun je echter ook allerlei games installeren. Dat zijn vanwege het kleine scherm natuurlijk geen heel uitgebreide spellen, maar ze vormen wel een leuk tijdverdrijf als je bijvoorbeeld in de trein zit.

Google heeft het een stuk makkelijker gemaakt om deze games voor Wear OS te vinden. Heb je bijvoorbeeld een Samsung Galaxy Watch 5 of Google Pixel Watch? Volg dan onderstaand stappenplan.

Open de Play Store op je smartphone; Scroll in het bovenste menu naar ‘Andere apparaten’; Kies voor ‘Ontspan met smartwatchgames’ of ‘Topgames voor onderweg’; Tik op de game die je wil spelen; Kies voor installeren.



Momenteel biedt Google dus twee verschillende categorieën aan met een kleine 30 games. Het gaat bijvoorbeeld om simpele racespelletjes, maar ook om oefeningen waarmee je je stressniveaus omlaag brengt. Daarnaast kun je rekensommetjes maken om de tijd te verdrijven.

April staat in het teken van wearables

We besteden deze maand extra aandacht aan wearables op Android Planet. Zo laten we zien hoe je tegels gebruikt in Wear OS en hoe je van iedere smartwatch met Wear OS een Pixel Watch maakt.

Daarnaast vertellen we je wat de beste fitnesstrackers tot 100 euro zijn en schrijven we over meer obscure wearables. Wat dacht je bijvoorbeeld van een slimme riem of sokken met ingebouwde gezondheidssensoren?

