De zin en onzin van wearables voor huisdieren

Wearables zijn er niet meer alleen voor mensen, want er verschijnen steeds meer wearables voor dieren. Hoe nuttig is dat eigenlijk?

Wearables voor dieren: de zin en onzin

Een Fitbit voor je kat of een Mi Band voor je hond? Het klinkt een beetje vreemd, maar er worden steeds meer wearables gemaakt voor dieren. Je houdt daarmee niet alleen de locatie van je geliefde dier bij, maar bijvoorbeeld ook hoeveel het beest al heeft bewogen. Er zijn zelfs wearables voor varkens en koeien en Polar maakt wearables voor paarden.

Bedrijven doen er natuurlijk alles om producten te verkopen. Aangezien al veel mensen wearables dragen en ze erg veel van hun huisdier houden, is de optelsom snel gemaakt: er is waarschijnlijk een markt voor wearables voor dieren. De vraag die je als consument dan moet stellen is: hebben deze apparaatjes echt zin?

Welzijn van het dier

Veel wearables voor dieren worden gemaakt voor de professionele markt, namelijk voor vee. Bijvoorbeeld een wearable voor varkens die ervoor zorgt dat zeugen hun biggetjes niet dooddrukken door er overheen te rollen. Of wearables waarmee de temperatuur van koeien wordt gecontroleerd. Dit zijn zonder meer nuttige producten voor zowel het welzijn van het dier als de productie.

Dus de vraag is voornamelijk of jouw hond of kat er wat aan heeft. De meeste van deze wearables hebben een focus op de locatie van het dier. Zo weet je zeker dat als je huisdier wegloopt, je deze altijd terug kunt vinden. Of het kan zijn dat je gewoon nieuwsgierig bent waar je kat allemaal komt als die buiten de deur is.

Maar zeker voor kleine katten vallen die goedkopere trackers een beetje lomp uit. Het is dan maar de vraag of je kat dat zomaar accepteert en hoelang je het zult gebruiken. Je kunt hetzelfde bereiken met een Samsung Galaxy Smart Tag of een Tile, door deze aan een halsbandje te verbinden. Deze tags zijn vaak goedkoper dan de trackers en een stuk kleiner. Daar heb je dus geen speciale dierenwearable voor nodig.

Extra krabben

Daarnaast zijn er wearables voor huisdieren die het wat serieuzer aanpakken. Die geven niet alleen inzicht in de locatie van je harige metgezel, maar ook of ze nog gezond zijn. Iets waar elk baasje zich wel eens zorgen over maakt. De kosten bij de dierenarts kunnen hoog oplopen, dus kun je er toch maar beter vroeg bij zijn?

Daar springen merken zoals Whistle op in. Whistle heeft een halsband voor honden die onder andere bijhoudt of een hond extra veel krabt, om zo een infectie of allergieën te spotten. Of een hond die extra likt, wat kan wijzen op pijn. En of een hond genoeg drinkt, eet en slaapt.

Andere wearables zoals die van Fi voegen een sociaal element toe zoals Fitbit. Je kunt het aantal stappen van je hond vergelijken met de stappen van andere honden van hetzelfde ras.

Zelf spotten

Deze trackers zijn niet goedkoop en je hebt nog een extra abonnement nodig om de locatie van je huisdier bij te houden. Het is dus niet zomaar een spontane aankoop.

Waar je vooral bewust van moet zijn, is dat veel van de dingen die een wearable meet je ook uitstekend zelf in de gaten kunt houden. Als je samen op pad gaat, weet je hoeveel het beest beweegt. Als je let op hoeveel water en voedsel je neerzet, weet je hoeveel het beest eet en drinkt. En dingen als extra krabben en likken is ook goed zelf te spotten.

De wearables zijn dus vooral interessant voor hen die niet altijd zelf bij hun dier zijn, en zich toch soms zorgen maken over hun gezondheid. Ook kan een wearable je motiveren om extra actief te zijn met je hond, wat alleen maar positief is. Maar schrik niet bij elke statistiek die afwijkt, want soms eet een hond nou eenmaal wat minder en soms krabt hij wat meer. Het zijn net mensen.

Meer tech en huisdieren

