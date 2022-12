Foutje: WhatsApp-bericht alleen voor jezelf verwijderd? Zo los je het op

Wil je een WhatsApp-berichtje verwijderen, maar heb je er in alle haast voor gekozen om ‘m alleen voor jezelf weg te halen, in plaats van voor iedereen? Check dan deze nieuwe functie.

Verkeerd verwijderde WhatsApp-berichten

Misschien ken je het wel: je stuurt een WhatsApp-berichtje in een (groeps)gesprek en komt erachter dat je in de verkeerde chat zit – of iets toch niet wil delen. Je probeert het bericht te verwijderen, maar drukt per ongeluk op ‘Verwijderen voor mezelf’ in plaats van ‘Verwijderen voor iedereen’. Vervolgens kan iedereen jouw appje alsnog zien.

Daar komt nu verandering in, want WhatsApp laat je verwijderde berichten ongedaan maken. Oftewel: als je (per ongeluk) op ‘Verwijderen voor mezelf’ hebt getikt, kun je deze actie intrekken en alsnog kiezen voor ‘Verwijderen voor iedereen’. Je bent er dan zeker van dat niemand de door jouw gestuurde tekst of afbeelding kan zien.

Het werkt als volgt. Als je een bericht verwijdert en op ‘Verwijderen voor mezelf’ tikt, verschijnt rechtsonder (boven je toetsenbord) een ‘Ongedaan maken’-knopje. Let wel op, want het knopje blijft maar een seconde of vijf staan. Daarna kun je onjuist verwijderde WhatsApp-berichten niet meer op de juiste manier weghalen. Het is dus zaak om er snel bij te zijn.

Meer nieuwe WhatsApp-functies

WhatsApp heeft de afgelopen weken meer toffe functies gekregen. Zo kun je nu berichten sturen naar jezelf. Dit klinkt misschien een beetje raar, maar is stiekem heel handig. Zo kun je WhatsApp als een soort notitie-app gebruiken. Bewaar bijvoorbeeld een boodschappenlijstje, of stuur jezelf het pdf’je van een ticket, zodat je het bestand altijd bij je hebt.

Ook nieuw is de mogelijkheid om een poll te maken in WhatsApp. Dit is een simpele en snelle manier om de meningen te peilen in een groepsgesprek. Je stelt een vraag op, vult een aantal antwoordopties in en stuurt de poll direct naar vrienden of familieleden. Tot slot kun je WhatsApp nu proberen op je Android-tablet.

