Wist je dat het mogelijk is om met WhatsApp een poll te maken? Daarmee kun je de mening(en) peilen bij je gesprekspartner(s). In deze tip lees je hoe het werkt.

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Zo maak je een WhatsApp-poll

WhatsApp heeft ontzettend veel handige functies. Zo is het mogelijk om polls te maken in de populaire chat-app. Daarmee kun je een vraag stellen aan je gesprekspartner(s) en een aantal antwoordopties geven. Precies zoals je van een pollfunctie zou verwachten dus.

De poll-feature is er al een tijdje en werkt in individuele chats, maar komen vooral in groepsgesprekken van pas. Het is immers een snelle en simpele manier om aan meerdere mensen tegelijk een vraag te stellen en antwoorden voor te leggen.

Bijvoorbeeld als je een datum moet prikken voor een uitje, of samen met vrienden of familie uit eten gaat en nog een restaurant moet kiezen. Het maken van een poll is heel makkelijk: volg simpelweg de stappen hieronder.

Open WhatsApp en ga naar het gesprek waar je een poll in wil delen; Tik op het paperclipje onderaan, waarna je op het ‘Peiling’-knopje kan drukken; Je kan nu de vraag opstellen en de antwoordopties (maximaal 12) invullen; Kies voor ‘Meerdere antwoorden toestaan’ om het geven van meerdere antwoorden toe te staan; Eventueel kun je er ook voor kieen om de namen van de stemmers te verbergen. Druk op het groene verzendknopje om de poll te delen.



Heb je het stappenplan gevolgd, dan verschijnt de poll als een normaal bericht in het gesprek. Je gesprekspartners kunnen dan de poll invullen en je ziet direct waar de personen voor hebben gekozen. Klik op poll om te zien wie wat heeft ingevuld en om snel het populairste antwoord te achterhalen.

Houd er daarnaast rekening mee dat je na het delen van de poll niets meer kan aanpassen. Als je de vraag of antwoordopties later wil wijzigen, dan moet je een volledig nieuwe poll maken in WhatsApp en delen. Check daarom voor het sturen van de poll goed of alles juist is ingevuld.

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Handige WhatsApp-tips

Een poll maken in WhatsApp is zoals gezegd vooral handig in groepschats. Een andere handige WhatsApp-functie is de mogelijkheid om jezelf berichten te sturen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar is stiekem heel praktisch.

Je kan bijvoorbeeld aantekeningen bewaren in WhatsApp of bestanden en linkjes naar jezelf sturen, zodat je ze altijd bij de hand hebt. Ook kun je verwijderde WhatsApp-berichten handig en snel teruglezen door even in je meldingsgeschiedenis te duiken.

→ Jezelf WhatsApp-berichten sturen is heel handig: zo werkt het

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