Xiaomi 15T (Pro) onthuld: alles over de nieuwe camerasmartphones

Xiaomi kondigt tijdens een evenement de 15T en 15T Pro aan. De smartphones bieden high-end specificaties en nieuwe camera’s voor een relatief lage prijs.

Xiaomi 15T officieel aangekondigd

Tijdens een evenement in München, waar Android Planet bij aanwezig is, kondigt Xiaomi zijn nieuwste high-end smartphones aan. Het gaat om de Xiaomi 15T en 15T Pro, die allebei in Nederland worden uitgebracht en direct verkrijgbaar zijn.

We beginnen bij de Xiaomi 15T, die met een adviesprijs van 649,99 euro precies even duur is als zijn voorganger (de 14T). Het toestel heeft een groter 6,83 inch-scherm, met een resolutie van 2772 bij 1280 pixels. De ververssnelheid van 120Hz zorgt voor vloeiende beelden, terwijl een laagje Gorilla Glass 7i tegen krasjes beschermt.

Het nieuwe toestel wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 8400 Ultra-processor. Die moet voor goede prestaties moet zorgen en wordt bijgestaan door 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De accu is 5500 mAh groot en kan snel opladen met maximaal 67 watt. Draadloos opladen ontbreekt bij de 15T.

De 15T-toestellen richten zich met name op de camera’s. Xiaomi werkt hiervoor samen met cameramerk Leica. De 15T heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een zoomcamera van 50 megapixel. Ook als je inzoomt, moeten foto’s dus scherp zijn.

De Xiaomi 15T verschijnt in drie kleuren: zwart, grijs en roségoud. De smartphone is 7,5 millimeter dun en heeft ook een IP68-certificatie, wat betekent dat ‘ie tegen stof en water kan. Ook aanwezig is nfc voor contactloze betalingen, bluetooth 6.0 en stereospeakers.

Xiaomi 15T Pro is voor cameraliefhebbers

De Xiaomi 15T Pro is met een adviesprijs van 799,99 euro duurder dan de ‘normale’ 15T, maar is ook in alles een tandje beter. Het is een betaalbaar vlaggenschip, met snellere hardware, betere camera’s en sneller opladen. De 15T Pro is bovendien meer een camerasmartphone dan zijn goedkopere broertje.

Zo heeft de Xiaomi 15T Pro een 50 megapixel-hoofdcamera met een groter diafragma van f/1.62, wat betekent dat de lens meer licht opvangt. Dat komt van pas als je foto’s in het donker gaat maken. Ook aanwezig is optische beeldstabilisatie, de 12 megapixel-groothoeklens is wel hetzelfde als bij de 15T.

De 15T Pro onderscheidt zich vooral door de zoomcamera, die 5x optische zoom biedt en daardoor ook scherpe plaatjes moet maken als je het beeld flink dichterbij haalt. De camera kan ook 10x zoomen ‘op optische niveau’ en gaat digitaal tot 20x zoom. Voor het maken van selfies is een 32 megapixel-camera aanwezig.

Verder is de smartphone uitgerust met een MediaTek Dimensity 9400 Plus-processor. Dit is de op één na snelste chip die fabrikant MediaTek op dit moment maakt en hij moet dan ook voor rappe prestaties zorgen. Ook aanwezig is een 12GB aan werkgeheugen en minimaal 256GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 5500 mAh, maar hij laadt wel sneller op dan bij de reguliere 15T.

De 15T Pro ondersteunt namelijk snelladen met maximaal 90 watt, al kon de 14T Pro van vorig jaar nog met maar liefst 120 watt opladen. Die telefoon had dan wel weer een kleinere 5000 mAh-accu. De nieuwe 15T Pro kan ook draadloos laden met 50 watt.

Verder is ook de 15T Pro voorzien van een groot 6,83 inch-amoled-scherm, met een resolutie van 2772 bij 1280 pixels en piekhelderheid van 3200 nits. De ververssnelheid is iets hoger dan bij de 15T: 144Hz. In de praktijk zul je daar weinig van merken, tenzij je een fanatieke gamer bent.

Dan het updatebeleid. De Xiaomi 15T Pro krijgt in de toekomst vijf grote Android-upgrades en zes jaar lang beveiligingspatches. De 15T kan ook rekenen op zes jaar beveiligingspatches, maar ontvangt één Android-versie-update minder.

Xiaomi Astral Communication

Xiaomi introduceert bij de 15T-serie nog iets nieuws: Xiaomi Astral Communication. Hiermee is het mogelijk om offline te communiceren met andere gebruikers met een 15T-toestel, met afstanden tot 1,9 kilometer. Zie het als een soort walkietalkie-functie, die volgens Xiaomi het best tot zijn recht komt in omgevingen als woestijnen en afgelegen wandelpaden, waar geen mobiel bereik is.

Xiaomi Watch S4 (41 mm) en nieuwe Redmi-tables

Naast de 15T-smartphones komt Xiaomi ook met nieuwe wearables en tablets. Het gaat om de Xiaomi Watch S4 (41 millimeter), een kleinere versie van de Watch S4 die al eerder in Nederland is uitgebracht. Het slimme horloge heeft een prijs van 159,99 euro.

De nieuwe Watch S4 heeft een compacter 1,32 inch-amoled-schermpje met een resolutie van 466 bij 466 pixels. Het display haalt een maximale helderheid van 1500 nits, wat genoeg is om ook bij veel zonlicht goed af te lezen. Het horloge heeft een betere hartslagmeter voor tijdens het sporten en meer functies om je slaap bij te houden. De accu gaat tot acht dagen mee op een lading.

Ook nieuw: de Redmi Pad 2 Pro-tablets. Xiaomi lanceert zowel een wifi- als 5G-versie van de tablet. Het apparaat beschikt over een groot 12,1 inch-scherm met een hoge resolutie en ververssnelheid van 120Hz. De accu is daarnaast met een capaciteit van 12000 mAh opvallend groot. Opladen gaat met 33 watt en het is mogelijk om andere apparaten via de tablets op te laden.

De Redmi Pad 2 (Pro) beschikt over een Snapdragon 7s Gen 4-chip met 6/128GB of 8/256GB geheugen. De tablets zijn verder identiek, al heeft de 5G-variant een betere 13 megapixel-camera achterop. Het instapmodel met wifi moet het doen met een simpelere 8 megapixel-lens.

De Redmi Pad 2 Pro (wifi) heeft een prijs van 299,90 euro, terwijl de 5G-versie voor 379,90 euro over de toonbank gaat.

Xiaomi 15T (Pro) kopen en acties

De Xiaomi 15T en 15T Pro zijn te koop in Nederland voor respectievelijk 649,99 en 799,99 euro. De 15T verschijnt in het zwart, grijs en roségoud, terwijl de 15T Pro in de volgende kleuren beschikbaar komt: zwart, grijs en goud.

Tot 31 oktober 2025 heeft Xiaomi een aanbieding, waarbij je een Xiaomi Pad 7 cadeau krijgt bij de smartphones. Deze tablet is begin dit jaar in Nederland uitgebracht.