De OnePlus 13R is een prima alternatief voor wie de OnePlus 13 net wat te prijzig is. Met een krachtige chipset, uitstekende accu en een goed updatebeleid kan je ook met deze smartphone jaren doen. Waar je de OnePlus 13R goedkoop aanschaft, check je in de Android Planet-prijsvergelijker.

Waarom de OnePlus 13R los bestellen?

De OnePlus 13R is een uitstekende smartphone met een redelijke prijs. Om de zoektocht naar de beste prijs gemakkelijker te maken, check je op deze pagina het actuele aanbod van de bekendste webwinkels in Nederland. De prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd.

OnePlus 13R los of met abonnement bestellen

Wat is goedkoper: de OnePlus 13R los of met een abonnement bestellen? Dat hangt helemaal af van jouw situatie. Heb je genoeg geld gespaard om de smartphone in één keer te betalen, of kom je beter uit door maandelijks een vast bedrag af te tikken? Afhankelijk van wat jouw mogelijkheden zijn, kan je een passende keuze maken.

Bij het aanschaffen van een OnePlus 13R met abonnement kan er een nadeel optreden: een registratie bij het BKR. Dit is niet direct een probleem, maar kan obstakels opleveren als je een hypotheek in de nabije toekomst wil afsluiten.

Wil je de BKR-registratie ontwijken, dan kan je de OnePlus 13R los kopen. Een bijkomend voordeel is dat je volledig de vrijheid hebt om een sim only-abonnement uit te kiezen. Zo kies je gemakkelijk zelf het aantal belminuten en GB data per maand.

Wel krijg je bij een OnePlus 13R met abonnement vaak toestelkorting. Vooral bij de grote providers kan dit een aardig bedrag schelen. Het loont daarom om extra goed te kijken wat het beste bij jou past.

OnePlus 13R zonder BKR en met abonnement aanschaffen?

Een BKR-registratie kan afschrikken om voor een OnePlus 13R met abonnement te kiezen. Wel kan je deze op enkele manieren voorkomen en zo toch profiteren van korting op de aanschaf. Kies bijvoorbeeld voor:

Een toestelkrediet van maximaal 20 euro per maand bij een eenjarig abonnement;

Een toestelkrediet van maximaal 10 euro per maand bij een tweejarig abonnement;

De OnePlus 13R direct afbetalen na het afsluiten van je abonnement

Kies je voor een van deze drie opties, dan blijft de BKR-registratie buiten beschouwing. Ook profiteer je alsnog van toestelkorting, diverse extra’s of combivoordeel. Zorg er natuurlijk wel voor dat je dit bedrag alvast klaar hebt staan.

Waar bestel ik de OnePlus 13R nu voor de beste prijs?

In de prijsvergelijker van Android Planet zie je direct wat de beste OnePlus 13R-aanbieding van dit moment is. Bovenaan staat vaak het instapmodel, dus check zeker of die genoeg opslagruimte en werkgeheugen biedt. Door gebruik te maken van de filters vind je gemakkelijk de gewenste versie.

Heb je de juiste OnePlus 13R gevonden? Klik dan op de groene knop om naar de desbetreffende actie te gaan. Zo weet je zeker dat je de juiste prijs voor de smartphone betaalt.