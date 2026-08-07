Buddi Play 3 review: piepkleine en fijne Android Auto-dongle

Loop jij ook altijd te hannesen met een laadkabel om Android Auto (of Apple CarPlay) geactiveerd te krijgen in je auto? Dan is de Buddi Play 3 misschien wel de oplossing voor jou.

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Dit is de Buddi Play 3 review:

De Buddi Play 3 is een dongle die het mogelijk maakt om je bedrade Android Auto-verbinding draadloos te maken. Je auto moet wel al beschikken over Android Auto (of Apple CarPlay) in je wagen. Maar is het apparaatje de prijs van 99,95 euro waard?

Pluspunten Geen kabel meer nodig

Geen kabel meer nodig Automatisch verbinden

Automatisch verbinden Ondersteunt zowel Android Auto als CarPlay

Ondersteunt zowel Android Auto als CarPlay Kan twee telefoons verbinden en ertussen schakelen Minpunten Je telefoon laadt niet meer op

Je telefoon laadt niet meer op Werkt niet als je auto helemaal geen CarPlay of Android Auto heeft.

Simpel, maar opgeruimd ontwerp

De Buddi Play 3 heeft een compact ontwerp en een donkergrijze kleur, en qua uiterlijk iets weg van een gemiddelde usb-stick. De Buddi Play 3 maakt gebruik van een usb-a-aansluiting en beschikt over een behuizing die stevig aanvoelt. Het geheel geeft een opgeruimder gevoel in je auto, omdat je niet krampachtig de kabel hoeft weg te werken.

Wanneer je de Buddi Play 3 gewoon in je auto laat zitten, valt hij na verloop van tijd nauwelijks nog op. Doordat hij geen schreeuwerige of opvallende kleur heeft, heb je immers bijna niet in de gaten dat hij er zit. Is je auto iets nieuwer en heeft die alleen maar usb-c-poorten, dan zit er in de doos een usb-c-naar-usb-a-kabel, waarmee je de Buddi Play 3 kunt aansluiten.

Makkelijke installatie

Ben je niet zo handig met tech, dan hoef je niet bang te zijn dat de installatie niet gaat lukken. Alles is gebruiksvriendelijk en snel in te stellen. Volg simpelweg het stappenplan hieronder.

Stop allereerst de Buddi Play 3 in de usb-poort waar je normaal gesproken je kabel instopt die Android Auto activeert; Start je auto; Druk op de knop op de Buddi Play 3; Maak nu via je bluetoothinstellingen verbinding met de Buddi Play 3. Zorg dat wifi en bluetooth zijn ingeschakeld; Volg de stappen op het scherm van je auto; Je kan nu de Buddi Play 3 gebruiken!

Je hoeft deze stappen maar één keer te doorlopen en daarna is het een kwestie van de auto starten. Voordat je de Buddi Play 3 aanschaft, is het handig om te controleren of zowel je auto als smartphone beschikt over Android Auto. Op de website van gsmpunt is een lijst te vinden met beschikbare telefoons.

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Waarom is een draadloze verbinding handig?

Het grootste voordeel merk je pas wanneer je de adapter een tijdje gebruikt. Waar je voorheen eerst een kabel moest zoeken en aansluiten, blijft je telefoon nu gewoon in je broekzak. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar zeker wanneer je meerdere ritten per dag maakt, scheelt het verrassend veel handelingen. Je stapt in, start de auto en klaar.

Hoewel er weinig valt op te merken aan de Buddi Play 3, zal het voor sommige automobilisten een gemis zijn dat hun telefoon niet gelijktijdig wordt opgeladen. Als je een draadloze lader in je auto hebt, dan heb je daar natuurlijk geen last van.

Verbindingsproblemen?

De Buddi Play 3 belooft een verbeterde verbinding te hebben ten opzichte van zijn voorganger. De dongle ondersteunt bluetooth 5.4 en wifi 6 op de 5GHz-frequentie.

Tijdens de testperiode hebben we geen problemen gehad met het wegvallen van de verbinding, al kan dit natuurlijk wel voorkomen. Mogelijk is er dan een signaal dat interfereert met het signaal van de Buddi Play 3.

Maak je geen zorgen, dit hoeft niet te betekenen dat de dongle kapot is. Vaak los je dit probleem op door de Buddi Play 3 opnieuw te verbinden.

Conclusie Buddi Play 3 review

De Buddi Play 3 is een handige accessoire voor wie het maximale uit Android Auto of Apple CarPlay wil halen. Heb je nu nog een kabel nodig om verbinding te maken, dan zorgt deze adapter voor een merkbaar comfortabelere gebruikservaring.

De installatie is eenvoudig, de adapter neemt nauwelijks ruimte in beslag en de automatische verbinding maakt het instappen net wat prettiger. In onze ogen is dat extra gebruikersgemak een bedrag van rond de 100 euro waard.

De Buddi Play 3 werkt alleen als je auto al beschikt over een bekabelde versie van Android Auto of CarPlay. De Buddi Play 3 is geen onmisbare gadget, maar wel een slimme upgrade die het dagelijkse gebruik van je infotainmentsysteem in je auto net iets eenvoudiger en prettiger maakt.

Buddy Play 3 kopen?

Als je na het lezen van deze review enthousiast bent geworden over de Buddi Play 3, dan hebben we iets leuks. Als je via deze link bestelt en de kortingscode BUDDIPLAY3 gebruikt, dan krijg je tot 31 augustus 10 procent korting. De Android Auto-dongle is verkrijgbaar bij gsmpunt.