CMF Watch 3 Pro review: goedkoop en geinig, maar goed genoeg?

Een bakbeest met een lage prijs, maar een waslijst aan opties. CMF beweert met zijn Watch 3 Pro niet onder te doen voor duurdere smartwatches en vraagt er nog geen 100 euro voor. Hoe zit dat precies?

Dit is de CMF Watch 3 Pro review

CMF (by Nothing) is het prijsbewuste submerk van Nothing dat een hip imago heeft en vol focust op design, soms ten koste van de specs. Of dat ook het geval is voor deze CMF Watch 3 Pro, lees je in deze review.

Om het feloranje bandje van de CMF Watch 3 Pro kun je als drager niet heen. Om het prijskaartje trouwens ook niet, want deze opvallende verschijning haal je normaal al voor 100 euro in huis, met Black Friday zelfs voor € 75,-. Wij vertellen wat je daarvoor krijgt.

Het reviewmodel van de Watch 3 Pro (oranje) is ter beschikking gesteld door CMF.

Pluspunten

Indrukwekkende accuduur

Tal van fijne basisfuncties

Minpunten

Slaap- en gezondheidsdata niet altijd accuraat

Geen ondersteuning externe apps

Ontwerp en scherm

Met een kast van 47 millimeter heb je een flinke jongen om je pols. Qua grootte dan, want het gewicht is verrassend laag (53 gram) en dat is prettig. Combineer het formaat met het oranje bandje en dan weet je dat er ogen op je gericht zullen zijn. Het bandje is van siliconen en de kast van stevig aluminium.

Het oogt allemaal hip, maar het moet wel je smaak zijn. Echt stijlvol en sierlijk vinden we het niet. Gelukkig is er een hoop te personaliseren. Niet alleen met keuze uit wel 120 watch faces, maar ook uit eigen ontwerpen. Je hoeft trouwens niet voor ‘oranje boven’ te gaan. De andere uitvoeringen (lichtgroen, lichtgrijs of donkergrijs) zijn subtieler.

Met een P68-certificering kan deze CMF-smartwatch prima tegen stof en water. We hebben het hier wel over regenwater en zweet. In andere reviews lazen we dat douchen en zwemmen met het horloge niet aan te raden is. Dat nemen we graag voor waarheid aan, dat bespaart ons een duik.

Het 1,43 inch oled-scherm is een tikkeltje groter dan bij z’n voorganger, de CMF Watch Pro 2. Qua resolutie moet je het doen met 466 x 466 met 326 ppi. De ververssnelheid van 60 fps en schermhelderheid van 650 nits maken het tot een prima display. Het oogt mooi en helder genoeg. Al moeten we toegeven dat we ‘m in de herfst hebben getest en er niet echt zonnige dagen waren om het scherm daarop te beoordelen.

Functies op de CMF Watch 3 Pro

Waar moeten we beginnen? Want de Watch 3 Pro lijkt het echt allemaal te hebben. Hier een niet volledige opsomming:

Hartslagmeter

Slaaptracker

Stappenteller

Calorieteller

Reminders om op te staan en te drinken

Meldingen tonen van telefoon

Media bedienen (niet afspelen)

Agenda

Bellen

‘Vind mijn apparaat’-functie



Niet getest

Zuurstofgehaltemeter

Hartslagbewaking

ChatGPT (werkt alleen met Nothing of CMF-telefoon)

131 sporten om te tracken

Dualband-gps voor preciezere gps-tracking

We hebben de Watch 3 Pro dus niet helemaal binnenstebuiten gekeerd, maar enkele basisfuncties getest.

Meters en tellers

Over het algemeen klopt de gemeten hartslag, maar soms zien we een hartslag die te hoog of laag is voor wat we op dat moment ervaren. Ook de slaapkwaliteit wordt nogal eens te positief of negatief ingeschat. Een goede nacht van wel 8 uur krijgt de dag erna een slechte slaapscore en andersom. Van die gegevens kun je dus niet altijd op aan.

De stappenteller vinden we nuttiger. Stel een doel in en probeer dit te halen. Ook leuk is het om te zien hoeveel calorieën je verbrandt met je dagelijkse bewegingen. Verder kan het geen kwaad om zo nu en dan een seintje te krijgen dat je moet gaan staan of een glas water moet pakken. Daar ligt volgens ons de kracht van deze Watch 3 Pro: simpele doelen en reminders om je gezondheid net wat serieuzer te nemen.

Belletjes en berichten

Bellen doet deze CMF Watch prima. Typ een nummer in of kies uit de lijst van gesynchroniseerde contacten. Dat klinkt makkelijk, maar het synchroniseren wilde helaas niet lukken. Gelukkig konden we onze favoriete contacten vanuit de app wel direct aan de smartwatch toevoegen.

Door naar berichten ontvangen (versturen kan niet). Appjes zijn niet volledig zichtbaar; je ziet alleen een preview. Toch is het fijn om even op de hoogte te zijn van een berichtje en de verzender. Zo weet je of het de moeite is om je telefoon erbij te pakken of niet.

Agenda en notificaties

De agenda is wat te klein om fatsoenlijk te bedienen op het horloge zelf. Er is simpelweg te veel info om weer te geven. Wel handig zijn de notificaties. Zo zie je een dag van te voren dat je een belangrijke afspraak hebt.

De notificaties van berichten die je ontvangt via chatapps als WhatsApp, hebben wel één groot nadeel. Wanneer je die op je telefoon verwijdert, blijven ze op de watch gewoon staan. Je moet ze daar dus nog handmatig op wegtikken.

Overige functies

De telefoon die we tijdens het testen in onze broekzak hadden, was de OnePlus 15. Die zijn we ergens gedurende het testen kwijtgeraakt. Gelukkig zit er een handige ‘Vind mijn apparaat’-functie op de smartwatch. Door het harde signaal dat hierdoor op de OnePlus werd afgespeeld, vonden we het toestel snel terug.

Ook kun je een weer-widget installeren die verrassend betrouwbaar was en word je op de hoogte gehouden van de luchtkwaliteit. De slaapmodus op het horloge is erg fijn om niet bij iedere beweging in bed het scherm te activeren. Daarnaast zijn er opties om het trillen van de CMF volledig uit te zetten of juist iets te versterken.

Nothing X-app

Wanneer je de Nothing X-app downloadt (Android en iOS), moet je die eerst verbinden met je smartwatch. Dat gaat via bluetooth en is zo gepiept. In de app pas je van alles aan: van je wijzerplaat tot allerlei voorkeuren, dagelijkse doelen en overige instellingen. Het is ook dé plek voor uitgebreide analyses van je slaapkwaliteit en sportprestaties. Voor zover wij kunnen beoordelen, werkt de app prima.

Nothing X NOTHING TECHNOLOGY LIMITED 9.0 (40.415 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Software en accu

Deze Watch 3 Pro draait zoals verwacht op de eigen software van Nothing. Deze is nogal minimalistisch, maar wel duidelijk. Het zal voor een deel de reden zijn dat de batterij zo lang meegaat, want less is more. Iedereen die bekend is met Nothing zal de zwart-witte menu’s en de vele dots (zoals bij de weergave van getallen) wel herkennen.

Terug naar de batterij, want die mag benoemd én geroemd worden. Laat je het always-on display aan, dan ben je verzekerd van zo’n 4-5 dagen accusap. Indrukwekkend voor een smartwatch in deze prijsklasse. Staat je scherm niet constant aan, dan haal je de 10 dagen. Jaloersmakend voor je vrienden die een smartwatch van een ander merk dragen. Er is ook een long-power modus aanwezig voor nog meer zuinigheid.

In een kleine twee uur zit het horloge weer helemaal vol en kun je de oplader de komende dagen lekker in je la laten liggen. Tot zover niets dan lof, maar we kunnen om één heikel punt niet heen: het oplaadkabeltje. Dit meegeleverde kabeltje met magnetische pinnetjes laat helaas veel te makkelijk los.

De oplossing die we daarvoor bedachten, was om de smartwatch op z’n kop te leggen en daarna pas aan te sluiten. Maar, dat is in goed Nederlands een awkward position voor de CMF Watch. Niet echt intuïtief en verre van gebruiksvriendelijk. Hopelijk doet CMF wat aan deze kabelproblemen bij een eventuele opvolger van de Watch 3 Pro.

Conclusie CMF Watch 3 Pro review

Een accuduur om ‘U’ tegen te zeggen, een prijs die zeer schappelijk is en een boel basisfuncties waar de gemiddelde gebruiker prima mee vooruit kan. Eigenlijk is deze kleurrijke Watch 3 Pro helemaal zo gek nog niet. Verwacht echter geen wonderen van dit betaalbare bakbeest. Want hij is dus nogal groot en qua design zeker niet iedereen z’n smaak. Ook kun je er niet contactloos mee betalen, ben je gebonden aan de eigen apps van CMF en is de Nederlandse taal niet beschikbaar op het horloge. De Watch 3 Pro voelt daarmee als een uit de kluiten gewassen sporthorloge dat enkele functies mist waarvoor je een smartwatch eigenlijk aanschaft. Een volwaardige smartwatch vinden we het dan ook niet. Goedkoop, geinig en gewoon prima dan weer wel.

