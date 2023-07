Hands-on Honor 90 en 90 Lite: midrangers met stijlvol design

In deze hands-on lees je onze eerste ervaringen met de Honor 90 en Honor 90 Lite. Het Chinese bedrijf presenteerde de smartphones in Parijs en wij waren daar natuurlijk bij!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hands-on Honor 90 (Lite): veel focus op het ontwerp

Honor is geen heel grote speler op de Nederlandse markt, maar daar hoopt de Chinese fabrikant deze zomer verandering in te brengen. Op 6 juli werden in Parijs de Honor 90 en Honor 90 Lite gepresenteerd. De twee stijlvolle midrangers zijn per direct in Nederland te verkrijgen. Jammer genoeg komt het topmodel, de Honor 90 Pro, niet naar Europa.

De Honor 90 bevindt zich aan de bovenkant van het middensegment. Hij draait op een Snapdragon 7 Gen 1 ‘Accelerated’-chip, oftewel een opgevoerde versie van deze processor. Het is een behoorlijk rap beestje dat je soepel door vrijwel alle normale taken loodst. We zagen in onze hands-on tijd met de Honor 90 geen haperingen, al krijg je de chip met zware games vermoedelijk wél aan het zweten.

De versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 549 euro. Voor slechts 50 euro extra krijg je de variant met 12GB werkgeheugen en maar liefst 512GB opslag. Je kiest uit de kleuren zilver, groen en zwart.

Erg fel scherm

Het 6,7 inch-oled-scherm heeft een ongebruikelijke resolutie van 2664 bij 1200 pixels. Dat is ruimschoots hoog genoeg voor een scherpe kijkervaring en het toestel voelt dankzij de verversingssnelheid van 120Hz ook erg vloeiend aan. Bijzonder is de zeer hoge helderheid van 1600 nits. Dergelijke waardes zijn normaal voorbehouden aan dure vlaggenschepen. Je zult vermoedelijk dus geen enkele moeite hebben om het display in de zon af te lezen.

Honor is ook trots op de zogeheten ‘dimfrequentie’ van 3840Hz. Daardoor flikkert het scherm nauwelijks als je het op lage helderheden gebruikt. Zo raken je ogen dus minder snel vermoeid.

Fraai ontwerp

We zijn erg te spreken over het ontwerp van de Honor 90. De afgebogen schermranden zijn zeer dun en mooi rond. Het toestel ligt daardoor heerlijk in de hand. En hoewel de achterzijde van plastic is gemaakt, geeft het bijzondere patroon het toestel een uniek uiterlijk.

Honor 90 (links) en Honor 90 Lite

Met 183 gram is de smartphone ook niet overdreven zwaar. Toch zit er een grote 5000 mAh-accu in het toestel, die je met 66 Watt behoorlijk snel oplaadt. Binnen vijf minuten in het stopcontact zou je al op 20 procent batterij zitten.

Verder legt de fabrikant veel nadruk op fotografie. De 200 megapixel-hoofdcamera moet voor zeer scherpe plaatjes zorgen in alle lichtomstandigheden. Dat gaan we later voor onze review natuurlijk uitgebreid testen. Er is geen telelens aanwezig, maar dankzij de hoge resolutie van de hoofdsensor zou je 2x digitaal kunnen inzoomen met minimaal kwaliteitsverlies.

Wijdere kiekjes schiet je met de 12 megapixel-groothoeklens, die bovendien ook dienst doet als macrocamera. Zo kun je close-ups maken van bijvoorbeeld bloemen en planten. De selfiecamera heeft tot slot een resolutie van 50 megapixel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Honor 90 Lite is goedkoper en minder krachtig

Ook de Honor 90 Lite heeft een 6,7 inch-scherm, maar de specificaties zijn beduidend minder goed. Zo gaat het om een lcd-paneel dat fletser oogt dan het oled-display van zijn duurdere broertje. Daarnaast ligt de ververssnelheid lager, op 90Hz, en haalt hij een minder hoge helderheid. Dat was zelfs binnen in de hands-on ruimte van het Honor 90-event goed zichtbaar.

Daar staat natuurlijk een lager prijskaartje tegenover. De Honor 90 Lite zit aan de ónderkant van het middensegment en kost slechts 299 euro. Daarvoor krijg je bovendien een ruime 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. De MediaTek Dimensity 6020-chip is snel genoeg voor simpele taken als mailen, surfen en appen, maar veel meer moet je niet van hem vragen. Toen we snel probeerden te multitasken, zagen we direct een paar kleine stotteringen. Niks ergs, maar wel iets om rekening mee te houden.

Ook qua fotografie lever je in. De hoofdcamera heeft een nog altijd zeer respectabele resolutie van 100 megapixel, maar de groothoeklens moet het met een bijna onbruikbare 5 megapixel doen. De 2 megapixel-macrocamera had zelfs best mogen ontbreken. Selfies schiet je in een resolutie van 16 megapixel.

Scherpe randen

Het ontwerp van de Honor 90 Lite is mooier dan dat van de meeste smartphones in deze prijsklasse. De achterzijde heeft weer een fraaie structuur en de aparte vorm van het camera-eiland geeft het toestel een onderscheidende look. De schermranden zijn aan drie kanten zeer dun, maar de flinke kin aan de onderzijde is wel een beetje jammer.

Waar de normale Honor 90 zoals gezegd glooiende vormen heeft, beschikt de Lite juist over zeer scherpe randen. Dat ligt minder lekker in de hand. Toch vinden we het te prijzen dat Honor ook zijn goedkoopste telefoon in de 90-lijn een heel eigen smoel heeft gegeven.

Beide smartphones draaien op Android 13 met daaroverheen de eigen MagicOS-schil. Je mag rekenen op twee nieuwe Android-versies en drie jaar beveiligingsupdates. Dat is in deze prijsklasse acceptabel, maar het houdt niet over.

Binnenkort lees je op Android Planet een uitgebreide review van de Honor 90! Houd de website dus in de gaten, schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief, volg ons via Google Nieuws of download de gratis Android Planet-app!

Lees het laatste nieuws over Honor: