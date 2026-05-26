Motorola Edge 70 Fusion review: middenklasser maakt ons vrolijk

De Motorola Edge 70 Fusion is net zo’n goede leerling als z’n voorganger. Wel komt ons rapportcijfer anders tot stand. Je leest alle plus- en minpunten in onze review!

Onze Motorola Edge 70 Fusion review

De nieuwste generatie van de betaalbare Fusion-lijn van Motorola heet Edge 70 Fusion. Hij heeft de loodzware taak om de uitstekende Edge 60 Fusion op te volgen. Die roemden we om z’n grote scherm, fraaie design en aardige prijs-kwaliteitverhouding. De Edge 70 Fusion heeft een adviesprijs van 419,99 euro. Spoiler: dat is aan de dure kant.

Inmiddels is de laagste prijs € 339,-. Dat maakt ‘m een stuk interessanter. Voor dat geld krijg je 8/256GB en een batterij van 5200 mAH. Wie wat extra tientjes heeft liggen, haalt de versie met een 7000 mAh-accu in huis. Die hebben wij uitgebreid voor je getest!

Het reviewmodel van de Edge 70 Fusion is beschikbaar gesteld door Motorola.

Chip snel genoeg voor alledaagse taken Cameraprestaties best aardig Minpunten Veel voorgeïnstalleerde apps

Uitstekend scherm en stijlvol design

Net als z’n voorganger heeft de Edge 70 Fusion een zogeheten ‘quad-curve-edge’-scherm. Dat is een display dat aan alle kanten iets gebogen is, waardoor het toestel geen scherpe randen heeft. Je zou het een ‘infinity pool-display’ kunnen noemen. De bezels zijn dus relatief dun en alleen in de hoeken een tikkeltje dikker. Dit oogt luxe.

Het amoled-scherm van 6,78 inch ververst met 144Hz en haalt een piekhelderheid van 5200 nits, lekker scherp dus. Ook in de volle zon lees je alles goed af. De Edge 70 Fusion is geüpgraded vergeleken bij de 120Hz en 4500 nits van de vorige generatie. De kleuren van de Edge 70 Fusion spatten van je scherm. Door naar de achterkant.

We hadden de Edge 70 Fusion eerder dit jaar al even vast op een Motorola-evenement. Toen viel ons de achterkant op. Er is gekozen voor plastic, maar met een afwerking geïnspireerd op nylon en linnen. Dat voelt lekker zacht aan, zorgt voor extra grip én voorkomt vingerafdrukken. Een verademing tussen de gladde achterkanten van veel moderne telefoons.

De telefoon weegt 193 gram, een prima gewicht om ‘m met één hand te bedienen. De versie met de kleinere accu weegt 177 gram. Toegegeven, het ontwerp van de Fusion is niet extreem uitgesproken of vernieuwend, maar dat is niet erg. We vinden ‘m (ondanks de plastic achterkant en zijkanten) er stijlvol uitzien en denken dat ‘ie bij veel mensen in de smaak zal vallen. Behalve als je geen liefhebber bent van gebogen schermen.

Van de paarse kleur moet je natuurlijk houden en van het felle randje rondom het camera-eiland ook. Gelukkig zijn er subtielere kleurvarianten te koop voor wie minder wil opvallen.

Snellere chip voldoet voor gemiddelde gebruiker

Motorola heeft het toestel voorzien van een Snapdragon 7s Gen 3-processor. Die moet een tikkeltje sneller zijn dan de MediaTek-processor in de Edge 60 Fusion. Dat kunnen we wel waarderen, want in onze review van de Edge 60 Fusion laakten we de prestaties van die MediaTek. In de praktijk hebben we met de nieuwe chip geen haperingen of andere ongemakken gemerkt. Wel een kleine kanttekening …

Want, we hebben ‘gewoon’ simpele apps gedraaid, video’s gekeken, een paar spelletjes gespeeld en een boel foto’s gemaakt. Wie veel meer van z’n telefoon vraagt door bijvoorbeeld zware games te spelen, shopt waarschijnlijk niet in dit prijssegment. Het is niet voor niets een middenklasser en daar zit doorgaans geen al te rappe chip in. De Snapdragon werkt in combinatie met 8GB aan werkgeheugen.

Je hebt standaard 256GB opslagruimte. Helaas is uitbreiding van het geheugen via micro-sd niet meer mogelijk. Dat was nog een groot pluspunt van de voorganger.

Wat gelijk opvalt na het installeren van de telefoon, is de hoeveelheid bloatware. Onder andere vier games in een aparte map, de app van Booking, Instagram, Opera, Perplexity en veel apps van Motorola zelf. In combinatie met de apps die je overzet van je vorige toestel zorgt dat voor een rommelig geheel. Gelukkig is bijna alles te verwijderen.

Uit nieuwsgierigheid hebben we de meegeleverde games — waaronder Sudoku en Solitaire — toch geprobeerd. Dat bleek maar kort leuk: al snel werden de spellen onderbroken door reclames. Voor ons reden genoeg om ze direct te verwijderen. Ook een standaard nieuwsfeed bovenaan de applade vinden we overbodig. Wat ons betreft stopt Motorola direct met het vooraf installeren van dit soort reclamegevoelige apps.

Er zitten ook veel AI-toepassingen op deze telefoon. Moto AI heet de plek waar je de meeste slimme tools vindt. In de Image Studio ga je aan de slag met afbeeldingen en de Playlist Studio is er om afspeellijsten te creëren. Ook aan de productiviteit is gedacht met opties om audio op te nemen en direct te laten transcriberen of de functie ‘Breng me op de hoogte’.

Bij deze functie kan je Fusion gemiste meldingen voor je samenvatten. Hierdoor hoef je niet alles terug te lezen. Net als bij de voorganger werkt niet alles in het Nederlands. Zo kun je iedere ochtend een samenvatting van je dag krijgen (met het actuele weer, je agenda, een gedachte en nieuws), maar die laatste twee onderdelen zijn in het Engels. Ook is Nederland geen regio om uit te kiezen als nieuwsbron. Een klein gemis.

Verder heb je een Motorola-account nodig om echt met AI aan de slag te kunnen gaan. Het lijkt op het eerste gezicht allemaal niet heel uitgebreid – op Perplexity na – maar voor de fan van toegankelijke AI-toepassingen kan het een en ander best nuttig zijn. Weet alleen wel dat je vooralsnog geen volledig Nederlandse ervaring krijgt.

Als je de telefoon geïnstalleerd hebt, zijn er standaard wat functies ingeschakeld (of wij hebben er per ongeluk toestemming voor gegeven). Zo zie je op het vergrendelscherm elke keer een andere afbeelding. Ook komen er nieuwsberichten onder in beeld. Dat kan handig zijn, maar gelukkig personaliseer je alles precies zoals jij dat wil. Wie alle extra functies uitzet en overbodige apps verwijdert, houdt een relatief schone telefoon over.

Vanuit de doos draait de Fusion op Android 16. Motorola garandeert drie Android-upgrades en vierenhalfjaar aan beveiligingspatches. Dat is voor de meeste gebruikers genoeg, maar Samsung en Google toepen daar met zes of zeven jaar overheen. Het huidige beleid is minder dan bij de voorganger: die kreeg zes jaar beveiligingsupdates. Jammer, een guller updatebeleid had ons rapportcijfer zeker met een halfje verhoogd.

Prima foto’s in de meeste omstandigheden

De camera’s op de Edge 70 Fusion zijn onveranderd gebleven als je kijk naar het aantal megapixels. Je schiet weer plaatjes met de hoofdcamera van 50 megapixel. Dit doe je samen met een 13 megapixel-groothoeklens, die ook macrokiekjes schiet. Wel heeft de hoofdcamera een nieuwe Sony-sensor. Die moet zorgen voor betere prestaties in combinatie met Moto AI, de beeldoptimalisatiesoftware van de smartphonebouwer.

Voor je selfies ben je aangewezen op een camera met 32 megapixel. Video’s maak je in maximaal 4K en 1080p. Hieronder zie je een overzicht van enkele foto’s die wij met de verschillende camera’s geschoten hebben.

Hoofdcamera

Zowel in het zonnetje als bewolkte omstandigheden levert de Edge 70 Fusion prima plaatjes af. Toegegeven, de foto’s lopen niet over van detail en scherpte. Toch zijn de kleuren over het algemeen prettig en realistisch. Je mag in deze prijsklasse natuurlijk geen wonderen verwachten. Maar, een dagje uit of vakantie leg je leuk vast. Als je de mooiste foto’s kiest en doorstuurt naar je familie, zullen die best onder de indruk zijn.

Zoom

1x zoom 2x zoom 8x zoom

1x zoom 2x zoom 8x zoom

1x zoom 2x zoom 9x zoom

Zoomen kan tot twee keer zonder kwaliteitsverlies. Zoom je verder in, dan ligt het echt aan je afstand tot het object of de foto’s nog bruikbaar zijn. Dat zie je goed aan de voorbeelden hierboven. De piraat in de tuin van het Fries Scheepvaartmuseum stond best dichtbij, wat het eindresultaat na negen keer zoomen nog de moeite waard maakt.

Bij de eerste twee situaties lag het anders. Daar probeerden we borden aan de andere kant van het water dichterbij te halen. Acht keer zoomen was beide keren genoeg om ‘Langzaam varen’ en ‘Culinaire ligplaats’ te kunnen lezen. De sterk ingezoomde foto’s konden vanwege hun abominabele kwaliteit echter wel gelijk de prullenbak in.

Portret

De portretfunctie doet wat je verwacht: objecten op de voorgrond duidelijk vangen en de achtergrond wazig maken. Het zorgt voor een speels effect en kan je foto’s net wat extra’s geven. Soms duurde het even om scherp te stellen, maar we kunnen weinig zeggen van de voorbeelden. Kwestie van een beetje spelen tot je tevreden bent.

Groothoek

De groothoeklens was nuttig om alle roerklikken (versierde houten bovenstukken van roeren op zeilschepen) op beeld te krijgen. Wel is de belichting een stuk minder mooi op deze foto. De roerklikken spatten een stuk minder van je scherm, wat zonde is.

De foto van de jachtwerfkraam gemaakt met de groothoeklens heeft weliswaar ongeveer dezelfde kleuren en licht, maar de details aan de zijkanten van de foto’s missen. Handig dat de volledige kraan nu op beeld is, maar daarmee doe je wel flink wat concessies.

Avondfotografie

In de avond kun je ook bruikbare kiekjes schieten, mits je de juiste lichtbronnen hebt. Het uitzicht op het water was erg aangenaam en rustgevend. Dat hebben de camera’s van de Edge 70 Fusion best aardig weten te vangen. Ook hier hadden we niet verwacht een boel details over te houden, maar de kwaliteit is voldoende om je vrienden op social media jaloers te maken.

Accuduur overstijgt adviesprijs

Motorola had de Edge 60 Fusion vorig jaar uitgerust met een 5200 mAh-accu. De nieuwste generatie heeft weer een batterij met deze capaciteit. Althans, de instapper. Wij hebben de duurdere uitvoering van de Edge 70 Fusion met de 7000 mAh-batterij opgestuurd gekregen.

De accuduur is zeer goed te noemen: pas na anderhalve dag (soms twee dagen met wat minder schermtijd) hoefde onze Fusion aan de lader. Dat doe je met maximaal 68 watt. Een volle tank kost je drie kwartier, mits je een geschikte lader hebt. Die levert Motorola niet mee. Draadloos opladen is niet mogelijk. Al met al is de accuduur uitstekend gezien de huidige prijs en vergeleken met telefoons in dezelfde prijsklasse.

Wie het instapmodel met de 5200mAH-accu in huis haalt, wordt 39 uur schermtijd beloofd. Afgaande op de prestaties van de Edge 60 Fusion, moet dat genoeg zijn voor een volle dag (of anderhalve dag met minder schermtijd) gebruik van de smartphone. Veel mensen zullen met deze instapper dus al prima uit de voeten kunnen.

Conclusie Motorola Edge 70 Fusion review

Motorola heeft weer een mooie telefoon uitgebracht om de prijsbewuste consument mee te verleiden. De grootste charmes? Zijn fraaie scherm, luxe looks, prima prestaties en uitstekende accuduur. De upgrade van 5200 mAh naar 7000 mAh is fors, van de iets snellere chip heb je minder profijt. De foto’s vallen niet tegen, al past de kwaliteit bij de prijsklasse. De huis-, tuin- en keukenfotograaf zal echter tevreden zijn. Er zijn helaas ook minpunten. Zo zijn de voorgeïnstalleerde apps vervelend. Ook krijg je voor de huidige prijs toestellen met een snellere chip en beter updatebeleid. En waarom biedt Motorola geen optie meer om een micro sd-kaartje bij te steken? Zonde. Toch zijn wij positief verrast omdat de Edge 70 Fusion voor z’n huidige prijs van € 339,- veel te bieden heeft. Een dikverdiende acht!

Motorola Edge 70 Fusion kopen

De Motorola Edge 70 Fusion is sinds maart in ons land verkrijgbaar. Je hebt de keuze uit twee varianten met allebei 8/256GB. Voor € 339,- haal je momenteel de variant met een 5200 mAh-batterij in huis. Liever de versie met een batterij van 7000 mAh? Die is bij de meeste aanbieders een paar tientjes duurder.

Beide varianten zijn verkrijgbaar in drie dezelfde varianten: donkergroen (Pantone Sporting Green), paars, (Pantone Orient Blue) en grijsblauw (Pantone Silhouette). Het instapmodel is ook nog in het lichtgrijs (Pantone Country Air) te koop.

Alternatieven voor de Motorola Edge 70 Fusion

We zetten hier nog even twee alternatieven voor de Edge 70 Fusion voor je op een rijtje. Hierbij hebben we gekeken naar de huidige prijs (€ 339,-) van het instapmodel met de 5200 mAh-accu.

Motorola Edge 60 Fusion

De voorganger kost inmiddels nog maar € 229,-. Een extreem goede deal voor wat je krijgt. Oké, de accuduur is minder en de chip is op papier langzamer. Daar staat echter een hoop tegenover: een fraai toestel met uitbreidbaar geheugen via micro-sd, een vergelijkbare bouwkwaliteit en accu als de nieuwste generatie en min of meer dezelfde cameraprestaties. En je krijgt ook nog eens langer beveiligingspatches. Overweeg de Edge 60 Fusion dus zeker in je zoektocht naar een nieuw toestel.

Samsung Galaxy A57

We moeten ook even de nieuwe Samsung Galaxy A57 erbij pakken. Met een huidige prijs van € 339,- zit ‘ie aardig in de buurt van de Edge 70 Fusion. Je kiest de A57 als je een ruimer updatebeleid wil. Ook als je betere allround camera’s zoekt, zit je bij de Samsung veiliger. De chipsets in beide telefoons zijn vergelijkbaar qua snelheid en prestaties. De Motorola heeft de overhand als je kijkt naar de batterijduur en laadsnelheid.

