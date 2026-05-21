Motorola Moto G57 Power review: een lange adem is niet genoeg

Voor minder dan 250 euro een smartphone met een enorme accu… Klinkt goed? Helaas zitten er enkele addertjes onder het gras bij de Motorola Moto G57 Power, die we in deze review met je delen.

Motorola brengt de laatste jaren aan de lopende band nieuwe smartphones uit. Daar zitten high-end exemplaren tussen, zoals de Signature, maar natuurlijk ook meer betaalbare telefoons. In deze review bespreken we de Motorola Moto G57 Power, die een adviesprijs heeft van slechts 249 euro.

Het grootste talent van dit toestel is zijn accu van 7000 mAh. Dat zien we niet vaak in deze klasse. Is dat genoeg om zijn tekortkomingen weg te poetsen? Lees snel verder!

Het reviewexemplaar van de Moto G57 Power is beschikbaar gesteld door Motorola.

In het kort

De accu van de Motorola Moto G57 Power gaat ontzettend lang mee, zeker gezien zijn lage prijs. Het erg magere updatebeleid, het ouderwetse scherm en de matige camera’s temperen ons enthousiasme echter behoorlijk.

Pluspunten Erg lange accuduur

Erg lange accuduur Redelijke prestaties Minpunten Belabberd updatebeleid

Belabberd updatebeleid Ouderwets scherm en ontwerp

Ouderwets scherm en ontwerp Matige camera’s

Camera’s zijn alleen geschikt voor snelle kiekjes

Het zal je niet verbazen dat de Moto G57 Power over simpele camera’s beschikt. De hoofdcamera van 50 megapixel gebruikt een vrij kleine sensor. Daarnaast schiet je wijdere plaatjes met de groothoeklens, die een resolutie biedt van 8 megapixel.

Wonderen hoef je dus niet te verwachten en die krijg je ook niet. Zelfs de hoofdcamera schiet geen erg scherpe foto’s, al zien ze er op het kleine scherm van de smartphone nog wel redelijk uit. Met de kleuren is meestal weinig mis, maar soms gaat de hdr-modus erg agressief te werk. In de laatste foto hieronder oogt de linkerkant erg kunstmatig.

De G57 Power heeft geen telelens, maar je kunt wel 2x digitaal inzoomen met de hoofdcamera. Het kán, maar we zouden het je niet aanraden. Er blijft namelijk nauwelijks detail over. Wel een duidelijk verscherpte verzameling pixels.

De groothoeklens biedt ongeveer dezelfde kwaliteit. Hoeken zijn erg wazig, maar zelfs het centrum van de foto’s hieronder is niet scherp. Het kiekje rechts is zelfs ronduit belabberd.

Terug in de tijd met een lcd-scherm

Vrijwel iedere smartphone die we het afgelopen jaar in handen hebben gehad, beschikt over een oled-scherm. Dat geldt zelfs voor de Samung Galaxy A17, die je al koopt voor € 139,-. Waarschijnlijk voel je hem al aankomen: de Moto G57 Power moet het helaas doen met een ouderwets lcd-display.

Dat zie je ook duidelijk. Het 6,72 inch-scherm oogt wat flets, heeft geen geweldige kijkhoeken en ook het contrast is matig. Begrijp ons niet verkeerd: er valt best aan te wennen, maar het voelt toch alsof je teruggaat in de tijd. Ook de uniformiteit kunnen we niet geweldig noemen. In de hoeken en rond de selfiecamera is het beeld zichtbaar donkerder.

De maximale helderheid van 1050 nits vinden we voor deze prijs wel acceptabel en je krijgt ‘gewoon’ een ververssnelheid van 120Hz. Daardoor ogen beelden doorgaans vrij vloeiend, behalve wanneer de chip je even niet bij kan houden. Daarover later meer.

Het ontwerp van de Motorola oogt nogal ouderwets. De randen rond het scherm zijn erg fors, vooral aan de onderkant. Deze smartphone heeft een dikkere kin dan sommige mensen. Het apparaat als geheel is daardoor ook erg groot, al blijft het gewicht met 211 gram redelijk binnen de perken.

De achterkant komt een stuk luxer over. Zoals meer smartphones van Motorola is die gemaakt van kunstleer dat voor een prima grip zorgt. Het camera-eiland glooit sierlijk uit de behuizing. Met een IP64-certificering is de G57 Power niet waterdicht, maar een stevige regenbui mag in principe geen probleem zijn.

Prestaties vallen niet tegen

Motorola stopt een Snapdragon 6s Gen 4 in de Moto G57 Power. Het gaat om één van de tragere chips die Qualcomm momenteel maakt. Dat merk je vooral als het toestel opstart en een seconde of tien moet wachten voor je apps op het scherm komen te staan. Als je snel schakelt tussen apps, zul je ook zeker tegen gestotter aanlopen. Dan kan de chip die 120Hz niet waarmaken.

Toch vallen de prestaties ons niet tegen voor dit geld. Wie gewoon browst of YouTube kijkt, zal niet het gevoel hebben met een vervelend trage smartphone rond te lopen. Er zit trouwens 8 of 12GB werkgeheugen in het toestel en 256GB opslag. Dat is netjes. Er bestaat geen mogelijkheid om de opslag uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Het was ook al even geleden dat we een telefoon zagen met een vingerafdrukscanner in de aan-uitknop. Doorgaans zit die achter het scherm. De scanner werkt niet geweldig. Omdat de oppervlakte vrij klein is, pakt hij je vinger niet altijd de eerste keer. Dat kan vrij frustrerend zijn.

Om dit hoofdstuk positiever af te sluiten: de stereospeakers klinken gezien de prijsklasse van de G57 Power gewoon prima. Nee, ze laten geen diepe bassen horen, maar kunnen lekker hard en vervormen op normaal volume nauwelijks.

Je kunt deze Motorola zien als een concurrent voor de Samsung Galaxy A36. Dat toestel ontvangt (vanaf de release) zes nieuwe versies van Android en ook zes jaar beveiligingspatches. Wie een G57 Power koopt, krijgt één schamele upgrade van het besturingssysteem. Android 17 is dus het eindstation. Beveiligingspatches rollen drie jaar uit, tot het voorjaar van 2029.

Daarmee is het updatebeleid de achilleshiel van dit toestel. We zouden het zelfs onacceptabel willen noemen. Goed, de G57 Power kost niet de hoofdprijs, maar vrijwel elke andere telefoon wordt langer ondersteund.

Motorola kiest als altijd voor software die dicht bij het kale Android blijft. Dat vinden we prettig werken. Er staan wel een heleboel apps van Motorola zelf op het toestel waar je misschien niet op zit te wachten. Pure reclame, apps voor bijvoorbeeld Temu of Amazon, is gelukkig nauwelijks te vinden.

Accu is amper leeg te krijgen

Van het grootste minpunt gaan we direct door naar het grootste pluspunt. Er zit een accu van 7000 mAh in deze telefoon. In combinatie met de niet al te veeleisende processor levert dat een fantastische accuduur op. We zouden verbaasd zijn als je hem bij normaal gebruik binnen twee dagen leeg kunt krijgen. Bij zwaardere taken lukt dat natuurlijk wel, maar daar is deze Motorola sowieso niet erg geschikt voor.

Dat maakt de G57 Power tot een interessante keuze voor wie misschien niet de hele dag op zijn smartphone zit, maar wel altijd en overal bereikbaar wil zijn. De accu zal je niet snel, en misschien wel nooit, in de steek laten. Dat maakt hem bijvoorbeeld geschikt voor lange tochten in de natuur.

Opladen kan met maximaal 33 watt en alleen bedraad. Je hebt een kleine anderhalf uur nodig om het toestel volledig te vullen.

Conclusie Motorola Moto G57 Power review

De Moto G57 Power is vooral interessant voor wie een goedkope smartphone zoekt met een accu die twee dagen of meer meegaat. Op een festival bijvoorbeeld kan het een handig maatje zijn. Zeker omdat het gezien de lage adviesprijs geen enórme ramp is als hij verdwaalt in de modder.

Als smartphone die je dagelijks gebruikt vinden we het echter geen aanrader. Het scherm is matig, hij oogt ouderwets en het updatebeleid loopt achter op vrijwel elke concurrent. Met een Samsung Galaxy A36, die op het moment van schrijven ongeveer even duur is, kun je veel langer vooruit. Dat toestel heeft wel een kortere accuduur, maar ook een mooier scherm.

Zo zijn er zat goede alternatieven die, als je het geen probleem vindt om elke avond te moeten opladen, meer te bieden hebben dan de Motorola Moto G57 Power. Hieronder vind je er een aantal.

Moto G57 Power kopen

Wil je de Motorola Moto G57 Power na het lezen van deze review kopen? Zoals gezegd heeft het toestel een adviesprijs van 249 euro. Daarvoor krijg je 8GGB werkgeheugen en 256GB opslag. Tegen een meerprijs kun je ook kiezen voor 12GB werkgeheugen. Je kiest uit de kleuren groen, blauw en roze. Hieronder vind je de beste deals als je tegelijk een abonnement afsluit.

Alternatieven

Liever een smartphone met een kleinere accu, maar een beter scherm? Of een snellere chip? Hieronder vind je drie alternatieven voor de Motorola Moto G57 Power.

Samsung Galaxy A36

We noemden hem al een paar keer: de Samsung Galaxy A36. Omdat die smartphone al een tijdje op de markt is, haal je hem relatief voordelig in huis: voor € 249,90 wordt hij naar je opgestuurd. Dan koop je een smartphone met een veel beter scherm dan de Moto G57 Power en een veel beter updatebeleid.

De accu gaat wel een stuk korter mee, al zul je er het einde van de dag wel mee halen. De camera’s en de prestaties zijn ongeveer vergelijkbaar en de vingerafdrukscanner werkt zelfs een stuk fijner. Het totaalpakket klopt wat ons betreft beter dan bij de Motorola.

Poco X7 Pro

Ook de funky Poco X7 Pro is al een poosje uit. De MediaTek Dimensity 8400 Ultra maakt hem vele malen sneller dan de Moto G57 Power. Hoewel de accu met 6000 mAh iets kleiner is, laadt hij met 90 watt wel een stuk rapper op. Ook het oled-scherm is echt een stuk fraaier dan wat Motorola te bieden heeft.

Van de camera’s hoef je weinig te verwachten, maar dat is bij de G57 Power net zo. De software zit vol bloatware, al kun je die gelukkig wel verwijderen. Het updatebeleid houdt ook bij Poco niet over (drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingspatches), maar is alsnog beter dan dat van Motorola. Met € 219,90 is de X7 Pro zeer voordelig.

Motorola Edge 60 Neo

Blijf je liever bij Motorola? En vind je een compact scherm stiekem wel fijn? Voor € 269,- koop je de Edge 60 Neo. Die heeft een 6,36 inch-oled-scherm dat veel mooier is dan een lcd-display. Ook is de MediaTek Dimensity 7400, hoewel geen racemonster, een stuk sneller dan de Snapdragon 6s Gen 4 in de G57 Power.

Vanaf de release krijgt de Edge 60 Neo vier grote Android-upgrades en vijf jaar beveiligingspatches. Het updatebeleid is dus duidelijk beter, net als de camera’s. De accu is met 5000 mAh wel een stuk kleiner, al haal je ook daar het einde van de dag doorgaans wel mee. Opladen verloopt met maximaal 68 watt een stuk rapper.

