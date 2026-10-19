Samsung Galaxy Tab S12 Plus review: upgrades én downgrades

In deze review kijken we naar een peperdure tablet: de Samsung Galaxy Tab S12 Plus. Voor 1299 euro verwachten we een apparaat dat in ieder opzicht tot de top behoort. Krijg je dat ook? Lees snel verder!

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Samsung Galaxy Tab S12 Plus review

Samsung brengt ieder jaar vele tablets uit. De beste daarvan zitten in de Galaxy Tab S-lijn. Recent lanceerde de fabrikant bijvoorbeeld de Tab S12 Ultra, met een 14,6 inch-scherm, en zijn kleinere 12,6 inch-broertje dat we in deze review bespreken: de Samsung Galaxy Tab S12 Plus.

Dat is de opvolger van de Tab S10 Plus uit 2024. Samsung brengt namelijk maar één keer per twee jaar een nieuwe Plus op de markt. In de andere jaren lanceert de fabrikant een compact 11 inch-model. Vorig jaar was dat de Galaxy Tab S11, die dus pas in 2027 ververst wordt.

Door het tekort aan werkgeheugen is alle elektronica momenteel erg duur. Toch blijft het slikken: de Samsung Galaxy Tab S12 Plus heeft een adviesprijs van maar liefst 1299 euro. Dat is 180 euro meer dan de Tab S10 Plus twee jaar geleden. Daar staan upgrades tegenover, maar er zijn ook bezuinigingen doorgevoerd…

Het reviewexemplaar van de Galaxy Tab S12 Plus is beschikbaar gesteld door Samsung.

In het kort

De Samsung Galaxy Tab S12 Plus is één van de beste tablets van dit moment. Kunnen we het daarmee ook een goede kóóp noemen? Dat vinden we lastiger te zeggen. Het apparaat is ontzettend duur en in sommige opzichten minder goed dan zijn voorganger.

Pluspunten Heel snel

Heel snel Prachtig oled-display

Prachtig oled-display Langere accuduur dan voorheen Minpunten Geen ontspiegeld scherm meer (en andere downgrades)

Geen ontspiegeld scherm meer (en andere downgrades) Ontzettend duur

Geen ontspiegeld scherm meer

Samsung voerde twee veranderingen door bij het oled-scherm van de Galaxy S12 Plus. De eerste: hij heeft nu een diagonaal van 12,6 inch in plaats van 12,4 inch. Dat is een kleine sprong, waar je vermoedelijk niet zoveel van merkt. De tweede is wél direct zichtbaar als je zijn voorganger ooit hebt gebruikt: het is geen ontspiegeld display meer.

Dat vinden we erg jammer, want de Tab S10 Plus wist reflecties bijzonder goed tegen te gaan. Wie op de Tab S12 Plus bezig is met een raam achter zich, zal weer ouderwets de wolken in het scherm weerspiegeld zien. Dat is een duidelijke downgrade, die vermoedelijk uit kostenoverwegingen is doorgevoerd. Volgens Samsung moet ‘Vision Booster’ helpen om de helderheid ‘live’ aan te passen, maar dat is niet genoeg om reflecties te weren.

Verder blijft het een uitstekend scherm, dat een piekhelderheid haalt van 1600 nits en een veversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Het ziet er prachtig uit, zolang je dus maar geen felle lichtbronnen in de buurt hebt.

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Vertrouwd ontwerp

Door het iets grotere scherm is de Tab S12 Plus een paar millimeter langer en breder dan de Tab S10 Plus. Wel is hij met 5,3 millimeter nóg iets dunner. Bovendien wist Samsung het gewicht terug te brengen van 571 naar 553 gram. Het zijn kleine stapjes, maar ze dragen er wel aan bij dat deze tablet ondanks zijn forse formaat prima in de hand ligt.

Ook op de bouwkwaliteit valt niets af te dingen. Dit is nog steeds één van de weinige tablets met een IP68-certificering, wat betekent dat hij bestand is tegen water en stof. Aan de achterkant zul je geen laadstrip voor de S Pen meer vinden. De (meegeleverde) stylus beschikt namelijk niet meer over bluetooth, waardoor hij geen stroom meer nodig heeft.

Daar kleven wel nadelen aan, want je kunt hem niet meer gebruiken om bijvoorbeeld op afstand foto’s te maken. Je klikt het pennetje magnetisch vast aan de zijkant.

Uitstekende prestaties, maar…

Samsung stapte bij zijn high-end tablets een paar jaar geleden over van Snapdragon naar Mediatek-chips. In dit geval gaat het om een Dimensity 9500. Dat was tot een paar weken geleden de snelste in hun stal en je mag dan ook rekenen op uitstekende prestaties. De Tab S12 Plus is tientallen procenten rapper dan zijn ook al niet langzame voorganger.

Hij is dan ook geschikt voor vrijwel alles wat je ermee wil doen. Of dat nu het spelen van 3D-games is of het bewerken van foto’s. De Tab S12’jes zijn zelfs de eerste Android-tablets die toegang hebben tot een volwaardige versie van Photoshop.

Toch steekt het wel dat Samsung bij zo’n duur apparaat niet even wacht op de nieuwe generatie chips. Inmiddels heeft Mediatek de Dimensity 9600 Pro aangekondigd, die nog weer veel beter presteert dan de 9500. Waarschijnlijk wil je een dure tablet als deze behoorlijk wat jaartjes gebruiken. Dan is het fijn als je bij aanschaf echt over de allerbeste hardware beschikt.

In de ‘goedkoopste’ versie van de Tab S12 Plus zit verder 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Voor 200 euro daarbovenop krijg je 512GB opslagruimte. Wil je ook een zelfstandige 5G-verbinding? Dan ben je nog eens 150 euro extra kwijt.

Hoe dunner een tablet is, hoe moeilijker het wordt om er deftige speakers in te verwerken. Toch klinkt de Tab S10 Plus behoorlijk goed, met zelfs iets van bas. Het maximale volume viel ons wel een beetje tegen.

Ontgrendelen kan via een toegangscode, de selfiecamera of de vingerafdrukscanner onder het scherm. Het gaat helaas om een optische variant. Die is weliswaar betrouwbaar, maar werkt niet heel erg snel. Vaak moet je je vinger een volle seconde op de scanner leggen voor je wordt binnengelaten.

Camera’s

Naast het wegbezuinigen van de antireflectielaag en het verwijderen van bluetooth in de S Pen heeft de Tab S12 Plus nog een derde downgrade. Er zit geen groothoeklens meer op de achterzijde. Dat vinden we van de drie overigens het minst erg, want camera’s op een tablet zijn nu eenmaal niet zo nuttig. Of goed. Je houdt alleen een 13 megapixel-hoofcamera over. Die is, zoals je hiernaast ziet, vrij belabberd. De frontcamera heeft een resolutie van 12 megapixel.

Veel mogelijkheden, lange ondersteuning

De Samsung Galaxy Tab S12 Plus draait uit de doos op Android 17. Daar overheen ligt One UI 9.0, de eigen softwareschil van Samsung. Die biedt vele mogelijkheden om alles uit het grote scherm te halen. Zo kun je maximaal drie apps tegelijk draaien. Als je wil, kun je de tablet zelfs aansluiten op een externe monitor. Dan kom je in DeX terecht, waarmee je hem omtovert in een bescheiden desktopcomputer.

Uiteraard zijn ook alle AI-foefjes van Samsung aanwezig. Denk aan Now Brief, waarmee je een overzicht krijgt met voor jouw belangrijke informatie, of Now Nudge. Dat ‘begrijpt’ wat er op je scherm gebeurt en stelt handige functies of informatie voor.

Minstens zo fijn is het puike updatebeleid. Je krijgt zeven nieuwe versies van het besturingssysteem en eindigt dus op Android 24. Beveiligingspatches rollen uit tot de de zomer van 2033.

Accu gaat duidelijk langer mee

In de iets grotere behuizing van de Tab S12 Plus past ook een iets grotere batterij. Hij heeft een capaciteit van 10.600 mAh, zo’n 510 mAh meer dan in de Tab S10 Plus. Het verschil in accuduur is echter veel significanter dan die getallen doen vermoeden. Deze tablet gaat uren langer mee, zeker als je hem gewoon gebruikt om te browsen of je socials te bekijken. Wanneer je aan de slag gaat met games of Photoshop loopt hij uiteraard wel sneller leeg.

Dat is wat ons betreft het grootste voordeel van deze tablet ten opzichte van de Tab S10 Plus. Zoals je in onze review kunt lezen, waren we destijds niet zo onder de indruk van de accuduur. Zijn opvolger doet het een stuk beter.

Opladen kan met maximaal 45 watt, als je de juiste oplader in huis hebt of haalt. Een volledige laadbeurt neemt dan zo’n anderhalf uur in beslag. Dat kan sneller, maar slecht is het ook weer niet.

Conclusie Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Wat kan de Samsung Galaxy Tab S12 Plus wat de Tab S10 Plus niet kan? Vrij weinig. Ja, de chip is sneller, al merk je dat vooral als je echt heel zware apps draait. Een groter voordeel is dat de accuduur een stuk beter is. Dat merk je ook (of juist) als je gewoon op de bank ligt te browsen of YouTube-filmpjes bekijkt.

We hebben wel zo onze twijfels bij de prijs-kwaliteitverhouding van de Tab S12 Plus. Natuurlijk, alle elektronica is duur momenteel, maar 1299 euro voor een middelgrote tablet is echt heel veel geld. Zeker als je bedenkt dat hij geen ontspiegeld scherm meer heeft, de S Pen het zonder bluetooth moet stellen en de groothoeklens is gesneuveld.

Daarom herhalen we ons vaste mantra bij Samsung-producten: wacht even tot de prijs daalt. Binnen een paar maanden kost de Tab S12 Plus waarschijnlijk minder dan 1000 euro. Dan wordt hij een stuk aantrekkelijker. Dankzij het goede updatebeleid is dit ook in 2027 of zelfs in 2028 nog een prima koop.

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Alternatieven

Voor 1299 euro kun je vrijwel iedere andere tablet kopen. En ook voor heel wat minder geld zijn er prima alternatieven te vinden. We noemen er drie.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Eigenlijk ben je net te laat om nog een Samsung Galaxy Tab S10 Plus aan te schaffen. Begin dit jaar haalde je hem voor rond de 700 euro in huis. Inmiddels kost hij weer 929,- euro. Dat is nog altijd een stuk minder dan de Tab S12 Plus, terwijl hij over een beter (ontspiegeld) scherm beschikt, een S Pen met bluetooth heeft en een extra camera op de achterzijde biedt.

Wel is de Tab S10 Plus een stukje trager en krijgt hij twee jaar minder updates. Toch zit je goed tot Android 21 en rollen beveiligingspatches uit tot de zomer van 2031. Dat is dus nog een hele poos.

Lees onze review van de Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

Het softwarebeleid van de Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 is minder genereus. Hij draait op Android 16 en krijgt slechts twee grote updates. Beveiligingspatches rollen uit tot mei 2030. Ook is het grote 13 inch-lcd-scherm minder mooi dan zijn oled-collega’s bij Samsung. En hoewel de Snapdragon 8s Gen 4-processor heel vlot is, kan hij niet tippen aan de processor van de Tab S12 Plus.

Waarom we hem dan toch noemen als alternatief? Vanwege het prijskaartje. De Tab Pro Gen 2 kost 510,60 euro. Wie gewoon een vlotte en grote tablet wil, kan het slechter treffen. Een stylus zit in de doos, tegen een meerprijs kun je ook een toetsenbord aanschaffen.

Lees onze review van de Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

OnePlus Pad 4

OnePlus is officieel dan wel niet meer actief in Nederland, veel producten van het Chinese merk liggen nog gewoon in de webwinkels. Heel interessant is de OnePlus Pad 4, die dankzij zijn Snapdragon 8 Elite Gen 5 nog sneller is dan de Samsung Galaxy Tab S12 Plus. Dan zal hij ook wel duurder zijn? Integendeel. Je koopt de tablet voor 589,- euro.

Daarvoor krijg je eveneens een gigantisch 13,2 inch-scherm. Helaas is het wel een lcd-display met net iets minder mooie kleuren. Het prijsverschil moet natuurlijk ergens vandaan komen… De accu van 13380 mAh gaat echter lang mee en je laadt hem met 80 watt ook snel weer op. Het apparaat krijgt drie nieuwe versies van Android en ontvangt beveiligingspatches tot 2032.

Review op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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