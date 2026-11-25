Motorola pakt groots uit met de Signature 27, door de beste specificaties in een opvallend jasje te stoppen. Maar levert dat ook meteen een uitstekende smartphone op? Je leest het in deze review.

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Dit is de Motorola Signature 27 review

Motorola lanceerde begin dit jaar de Signature, een vlaggenschip dat boven de Edge-serie is gepositioneerd. In onze review noemden we de Signature een ‘puik toestel’ en ‘één van de best doordachte smartphones die we de laatste jaren hebben gezien’. Daar hing wel een prijskaartje van 999 euro aan en je kreeg niet de állersnelste hardware.

Dat is bij de Signature 27, die nu verkrijgbaar is, gelukkig wel het geval. De prijs is ook veranderd, want die is met 1399 euro fors omhoog gegaan. Daar staat wel tegenover dat Motorola nu op alle fronten uitpakt. We hebben het vlaggenschip de afgelopen weken uitgebreid getest, dus het is hoog tijd voor de review! Moet je de Signature 27 overwegen?

Het reviewmodel van de Signature 27 is beschikbaar gesteld door Motorola.

In het kort

De Motorola Signature 2027 is een uitstekend vlaggenschip dat opvalt door het design, de uitstekende accuduur en goede camera’s. Ook het updatebeleid van zeven jaar is netjes. Voor dat alles moet je wel diep in de buidel tasten, want de adviesprijs van 1399 euro is niet mals.

Camera’s: foto’s maken in Noorwegen

Onlangs vlogen we naar Tromsø (Noorwegen) voor een exclusief lanceringsevent van Motorola. In het stadje, dat ongeveer 350 kilometer boven de poolcirkel ligt, onthulde de fabrikant de smartphone en alle cameramogelijkheden. We hebben de camera’s in Noorwegen aan de tand kunnen voelen en dat levert – zoals je hieronder ziet – fraaie plaatjes op.

Als je naar de achterkant van de Motorola Signature 27 kijkt, zou je denken dat het toestel vier camera’s heeft. Toch zijn dat er maar drie. Dan hebben we het over een 50 megapixel-hoofdcamera, 200 megapixel periscopische zoomcamera en een 50 megapixel-groothoeklens.

Nieuw is de zogeheten actiesensor. Die ondersteunt de camera’s bij het detecteren en vastleggen van bewegende objecten en mensen of dieren. Hierdoor zou je ook scherpe foto’s moeten maken als iets of iemand snel voorbijkomt en je niet de tijd hebt om goed te focussen.

Foto’s gemaakt met de hoofdcamera:

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In de praktijk doen de camera’s van de Signature 27 hun werk erg goed. De smartphone maakt fraaie foto’s, met veel detail en genoeg contrast. De camera-app van Motorola werkt bovendien vlot, steekt overzichtelijk in elkaar en laat je makkelijk tussen de verschillende lenzen schakelen.

Hoofdcamera Groothoeklens Hoofdcamera

Wat wel opvalt, is dat de kleuren en lichtbalans flink verschillen als je tussen de groothoeklens, hoofdcamera en telelens schakelt. De hoofdcamera maakt de meest realistische plaatjes, waarbij de kleuren waarheidsgetrouw blijven. De foto’s die uit de groothoeklens komen zien er daarentegen donkerder en een beetje grijs uit.

In de galerij hierboven zie je dat goed, al verschilt het ook weer per foto die je met de lens maakt. Even later maakten we een vergelijkbare foto en die kwam qua kleuren juist overeen met de hoofdcamera. De camera’s lijken daarom nog niet helemaal lekker op elkaar te zijn afgestemd.

Dat oogt niet per se lelijk, maar het verschil met de hoofdcamera is soms groot. Ingezoomde kiekjes van de periscoopcamera doen het beter, al hebben ze soms een blauwige gloed (al is dit subtiel). Je kunt redelijk ver inzoomen zonder dat er veel detail verloren gaat, maar 100x inzoomen levert geen bruikbare plaatjes meer op.

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Zoomcamera Zoomcamera Zoomcamera

Nachtfoto’s

In het donker levert de Motorola-telefoon prima kiekjes af, al zie je ook hier dat de hoofdcamera het best presteert. De groothoeklens maakt ook goede nachtfoto’s, waarbij vooral in het midden veel scherpte te zien is. De camera’s hebben wel de neiging om lichtbronnen soms een beetje op te blazen.

Hoofdcamera Groothoeklens Hoofdcamera

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Opvallend ontwerp

De Signature 27 ziet er net als zijn voorganger bijzonder uit, al kiest Motorola bij het nieuwste vlaggenschip voor een nog opvallender design. Dat komt vooral door het camera-eiland, dat nu een groot deel van de bovenkant inneemt en uit twee delen lijkt te bestaan.

Het glanzende stuk bovenaan is van keramiek, met daaronder een soort aluminium balk. De achterkant heeft verder een afwerking van textiel, wat door de textuur uniek en fijn aanvoelt. Zoals je ziet, hebben we de zwarte uitvoering getest, al verkoopt Motorola de Signature 27 ook in het olijf/groen.

Het toestel is met 8 millimeter niet extreem dun, maar ook zeker niet dik. Hij weegt met 227 gram wel wat en het valt op dat de telefoon een beetje topzwaar is. Houd je de Signature 27 in één hand vast, dan voel je dat het gewicht niet helemaal gelijk verdeeld is. Dat komt natuurlijk door dat grote camera-eiland – en gelukkig wen je er snel aan.

Fijn aan de textielen achterkant is dat je niet zo snel vingerafdrukken en vetvlekken ziet. Ook na een paar weken intensief gebruik ziet onze Signature 27 er eigenlijk hetzelfde uit als toen we hem voor het eerst in gebruik namen. Als je het toch niet helemaal vertrouwt, dan kun je natuurlijk een hoesje aanschaffen.

De Signature heeft verder een IP68/69-certificering. Hierdoor is hij stofdicht en moet het toestel 30 minuten kunnen overleven op een diepte van 1,20 meter water. Ook voldoet het toestel aan de MIL-STD-810H-standaard. Dat betekent dat hij tegen een stootje en flinke vallen kan.

Extreem fel scherm

Met het scherm van de Motorola Signature 27 is iets bijzonders aan de hand. Het toestel heeft een zogeheten tandem-oled-paneel, waarbij er in feite twee oled-lagen worden gecombineerd. Hierdoor is het display extra fel, zonder dat er veel energie wordt verbruikt.

Volgens Motorola haalt het scherm van de Signature 27 een piekhelderheid van maar liefst 12000 (!) nits. Extreem fel dus, al zul je dat tijdens dagelijks gebruik niet zo snel zien. Desondanks is het scherm in de praktijk lekker helder; we hebben nooit moeite gehad om het af te lezen.

Het display van de Signature 27 is overigens 6,78 inch groot, heeft een maximale ververssnelheid van 120Hz en resolutie van 2882 bij 1272 pixels. Op de beeldkwaliteit hebben we eigenlijk niets aan te merken: dit is simpelweg een uitstekend scherm dat heerlijk wegkijkt.

De randen rondom het scherm zijn lekker dun en ook licht gebogen. De ‘curve’ is subtiel en zie je bijna niet, in tegenstelling tot de Edge-telefoons van een tijdje geleden. Het gebogen randje valt alleen op als je er echt op gaat letten of als je er met je vinger overheen veegt.

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Indrukwekkende hardware

De Signature 27 beschikt over de allerbeste hardware van dit moment. Gelukkig, want bij de vorige Signature koos Motorola opvallend genoeg voor een iets minder snelle processor. Daar hoef je je bij de 27 dus geen zorgen over te maken, want onder de motorkap zit gewoon een Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Dat is de snelste mobiele processor voor Android-telefoons van dit moment. Bovendien krijg je er 12GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte bij, wat voor de meeste gebruikers meer dan voldoende moet zijn. De vorige Signature had overigens 16GB werkgeheugen, maar dat heeft ongetwijfeld te maken met de geheugencrisis.

De Motorola Signature 27 is in de praktijk een erg rappe telefoon, die nooit hapert en alle apps draaien vloeiend. Toch merkte ik tijdens mijn reviewperiode ook dat de Moto niet zo soepel aanvoelt als de Pixel-telefoon die ik al daily driver gebruik, maar dat komt meer door de software. Daarover later meer.

Nieuw is dat Motorola voor de speakers samenwerkt met het bekende audiomerk Bang & Olufsen. Die samenwerking pakt goed uit, want het geluid dat uit de Signature 27 komt klinkt erg goed. Maar, wel tot op zekere hoogte, want als je het volume opkrikt valt opeens een groot deel van de bas weg. Dat is wel een beetje jammer.

Ook niet onbelangrijk: de software. De Signature 27 draait op Android 17 met de MyUX-software van Motorola. Die geeft de interface een opfrisbeurt, waardoor icoontjes, animaties en menu’s er iets anders uitzien. Het geheel blijft aardig dicht bij de standaardversie van Android, net de nadruk op aardig.

De software is fijn in gebruik, maar oogt door de animaties soms een beetje ‘stroef’. Hierdoor is de ervaring niet zo vloeiend als bij een Pixel-telefoon. Daarnaast kiest Motorola er tegenwoordig voor om best wat bloatware mee te leveren.

Zo staan apps als Opera en FIFA Heroes op het toestel, maar kom je ook tien applicaties van Motorola zelf tegen. Die worden gelukkig weggestopt in een mapje en vallen nauwelijks op, maar het is jammer dat de software niet meer zo schoon is als dat het was. Zeker omdat deze Signature 27 voor 1399 euro wordt verkocht.

Het updatebeleid is gelukkig wel dik in orde. De Signature 27 krijgt de komende zeven jaar de nieuwste updates en daarmee doet Motorola het net zo goed als Google en Samsung. Deze bedrijven zijn wel vaak sneller met het uitbrengen van de nieuwste Android-versies.

Motorola Qira

Op de Signature 27 staat ook Motorola’s nieuwe AI-assistent, Qira. Klinkt leuk, maar het AI-hulpje werkt (nog) niet in het Nederlands en dus moet je er Engels tegen praten. Voor de meeste mensen is Gemini waarschijnlijk de logischere keuze. Die AI-assistent van Google staat uiteraard ook standaard op de telefoon.

Motorola Qira is overigens ook gekoppeld aan de fysieke actieknop op de Signature 27. Opvallend is dat één keer drukken alleen aan Qira toegewezen kan worden, en niet een andere actie. Wil je bijvoorbeeld Gemini of een app naar keuze starten via de actieknop, dan kan dit alleen door de button twee keer in te drukken. Suf.

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7000 mAh-accu gaat erg lang mee

Om al dat ‘hardwaregeweld’ van stroom te voorzien, heeft Motorola een 7000 mAh-accu in de Signature 27 gestopt. Het bedrijf kiest voor een silicium-koolstof-batterij, die een hogere energiedichtheid heeft dan een normale smartphone-accu. Hierdoor past er een flinke batterij in de Signature 27, zonder dat de telefoon dikker wordt.

Over de accuduur kunnen we kort zijn, want die is simpelweg uitstekend. De smartphone houdt het lekker lang vol op een lading en krijg je bijna onmogelijk in één dag leeg. Bij gemiddeld gebruik is twee dagen zonder laden eerder regel dan uitzondering. Doe je het rustiger aan, dan kun je nog langer met het toestel doen.

Is de telefoon dan toch leeg, dan kun je ‘m ook redelijk vlot weer volpompen. De Signature 27 ondersteunt snelladen via usb-c met maximaal 90 watt, draadloos gaat met 50 watt. Volgens Motorola kun je de smartphone draadloos van 0 naar 100 procent laden in zo’n 80 minuten.

Gebruik je een geschikte 90 watt-lader, dan vul je de batterij in iets meer dan een uur. Daarmee is het niet de állersnelste smartphone op het gebied van opladen, maar we vinden het alsnog goed genoeg. Zeker omdat de telefoon maar langzaam leegloopt.

Conclusie Motorola Signature 27 review

De Signature 27 is één van de beste smartphones die Motorola de laatste jaren heeft uitgebracht. Het toestel scoort op alle fronten een ruime voldoende en doet eigenlijk niets écht verkeerd. We vinden het ook een completere smartphone dan de eerste Signature.

De telefoon ziet er fraai (en uniek) uit, heeft razendsnelle hardware, erg goede camera’s en een uitstekende accuduur. Tel daar een goed updatebeleid en mooi scherm bij op en je hebt een volwaardig vlaggenschip te pakken.

De forse adviesprijs van 1399 euro is wel een struikelblok. Hierdoor is de Signature 27 voor lang niet iedereen toegankelijk (of interessant) en dat is jammer. Misschien komt daar de komende maanden verandering in als de prijs hopelijk iets daalt.

Motorola Signature 27 kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Motorola Signature 27 aanschaffen? Dat kan! Houd er wel rekening mee dat de smartphone alleen in de officiële webwinkel van Motorola verkrijgbaar is. Het vlaggenschip heeft een adviesprijs van 1399 euro, maar haal je tijdelijk voor 100 euro minder in huis. Gebruik daarvoor de kortingscode ANDROIDPLANET100 (met hoofdletters).

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Alternatieven

Niet helemaal overtuigd van de Motorola Signature 27, of vind je het toestel nog te duur? In het high-end segment zijn er veel alternatieven beschikbaar. We zetten er drie op een rijtje, die inmiddels ook minder kosten dan de Moto.

1. Xiaomi 18 Pro

De Xiaomi 18 Pro is pas nét gelanceerd in Nederland en is met een adviesprijs van 1399 euro precies even duur als de Signature 27. Het toestel is door het 6,4 inch-scherm een stuk compacter, maar heeft wel dezelfde razendsnelle hardware. De software van Xiaomi is wel drukker en het updatebeleid is minder goed. Houd daar dus rekening mee.

2. Oppo Find X10 Pro Max

Ook de Oppo Find X10 Pro Max is een echt vlaggenschip. Het toestel is razendsnel, heeft een nog grotere accu dan de Signature 27 en een neutraler ontwerp. De smartphone onderscheidt zich echter door de fotomogelijkheden, want achterop zijn maar liefst drie 200 megapixel-camera’s aanwezig. Interesse? De Oppo-smartphone kost 1.539,- euro.

De Oppo Find X10 Pro Max

3. Samsung Galaxy S26 Ultra

De Galaxy S26 Ultra is dé high-end smartphone van Samsung van dit moment. Het toestel is al een tijdje verkrijgbaar, maar daardoor inmiddels ook honderden euro’s in prijs gedaald. Je koopt ‘m tegenwoordig voor 999,- euro. Daarvoor krijg je een fijne smartphone die van alle gemakken is voorzien.

4. Google Pixel 11 Pro XL

Vind je het belangrijk dat jouw smartphone op schone, vloeiende software draait en mooie foto’s maakt? Dan kun je ook de Google Pixel 11 Pro XL overwegen. De telefoon krijgt direct de nieuwste Android-updates, maar loopt qua hardware en accuduur wel achter op de concurrentie. Je betaalt 1.049,- euro voor de Pixel 11 Pro XL.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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