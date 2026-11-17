Google heeft een nieuwe Fitbit Charge uitgebracht, maar met de naam Google Fitbit Edge. Lees in onze Fitbit Edge review wat je ervan kunt verwachten.

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Google Fitbit Edge review

De Fitbit Charge-lijn was lange tijd de logische keuze als je zocht naar een goede fitnesstracker. Om het jaar kwam er een nieuwe versie uit waarbij de wearable steeds iets werd verbeterd. De ene keer kreeg het design prioriteit, de andere keer werd een kleurenscherm toegevoegd. Maar, in de loop der jaren werden er vooral nieuwe manieren geïntroduceerd om je gezondheid te tracken.

Nadat Fitbit door Google werd overgenomen, bleef het stil. Niet alleen rond de Charge-lijn, maar rond alle Fitbit-wearables. De Fitbit Charge 6 verscheen in 2023, dus als dezelfde trend zou worden voortgezet, had er in 2025 een Charge 7 uitgebracht moeten worden. Dat gebeurde niet.

Dit jaar heeft Google de Fitbit-lijn nieuw leven ingeblazen. Dat begon met de minimalistische Fitbit Air, waarvan je onze review kunt lezen. Nu is er de Fitbit Edge, de opvolger van de Fitbit Charge in alles behalve de naam.

Pluspunten Mooi design

Mooi design Helder scherm

Helder scherm Soepele software Minpunten Hoge prijs

Hoge prijs Nauwelijks nieuwe functies (naast AI)

Nauwelijks nieuwe functies (naast AI) Slaapmodus handmatig inschakelen

Fitbit Edge en oude Fitbit Charge-modellen.

Tussen een Air en een Pixel Watch

Google positioneert de Fitbit Edge tussen de Fitbit Air en de Pixel Watch in. Dat past op verschillende manieren: de prijs, het formaat en de functies. Vooral bij dat laatste punt moet je opletten, want je moet de Fitbit Edge echt zien als een fitnesstracker en niet als een horloge. Hoe mooi het nieuwe oled-scherm ook is.

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De Fitbit Edge is er qua basisfuncties nauwelijks op vooruitgegaan vergeleken met de Fitbit Charge 6. Zo moet je qua apps niet meer verwachten dan simpele navigatie met Google Maps en de mogelijkheden om je muziek te besturen, het weer te bekijken en een wekker te zetten. Je kunt natuurlijk ook notificaties van je smartphone lezen en allerlei gezondheidsinformatie bekijken.

Gezondheid en sport

De Fitbit Edge is voornamelijk bedoeld voor het bijhouden van je activiteiten door de dag heen. In de basis gaat dat om je stappen, hartslag en slaap, zonder dat je daarover hoeft na te denken. Daarbij worden allerlei extra gegevens meegenomen, zoals je huidtemperatuur, hartslagvariabiliteit, ademfrequentie, het zuurstofgehalte in het bloed en of je een hartritmestoornis hebt.

Daarnaast meet de tracker je workouts. Dat gebeurt vaak automatisch, of je zet de workout handmatig aan. Dat laatste is sowieso nodig als je ook de route wil bijhouden via gps.

Tijdens het sporten zie je op het scherm informatie die relevant is voor het type sport. Denk aan de afstand en snelheid als je op de fiets zit, of je hartslagzone en hoeveel calorieën je hebt verbrand als je met een roeimachine bezig bent. Alle informatie is vervolgens terug te vinden in de Google Health-app.

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Software

Dat is een groot verschil met de tijd van de Fitbit Charge. Die tracker verbond je met de Fitbit-app. Inmiddels gebeurt alles in de Google Health-app. Gelukkig is dat een behoorlijke upgrade qua design en gebruiksvriendelijkheid. Alle informatie wordt op een aantrekkelijke manier gepresenteerd.

Wel maakt het een groot verschil of je een abonnement neemt op Google Health Premium. Betaal je hiervoor, dan komen de droge statistieken in de app tot leven. Je kunt dan de aanwezige AI-coach vertellen wat je doel is, waarna elke activiteit en slaapsessie wordt geanalyseerd of het bijdraagt aan je doel. Ook krijg je tips, een fitness-schema en kun je de coach altijd vragen stellen over sporten of je gezondheid.

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Deze AI-coach voegt echter lang niet altijd wat toe. Als je een stabiel leven hebt met voldoende slaap en je regelmatig beweegt in de vorm van wandelingen of sport, dan kan de coach niet veel meer doen dan simpele samenvattingen geven van je statistieken. Die tekstjes gaan al snel op elkaar lijken.

Wel krijg je met Premium ook meer inzicht in hoe je hebt geslapen. Bij een nieuwe Fitbit krijg je drie maanden Google Health Premium cadeau, maar daarna betaal je 8,99 euro per maand.

De software op de Fitbit zelf reageert heel soepel. Qua design doet het denken aan WearOS op een Pixel Watch, maar dan met de beperkte functies van een Fitbit Charge. Met een groter scherm en vlottere software vergeleken met de Charge-lijn, is het wel extra jammer dat er niet meer functies zijn toegevoegd.

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Sterker nog: er is een belangrijke functie verdwenen. Je kunt geen draadloze betalingen meer doen, omdat er geen nfc-chip in de wearable zit. Google beweert dat te weinig mensen deze functie daadwerkelijk gebruikten, maar we vinden het toch jammer.

Ronder design oogt fraai

De hardware zit ook precies tussen een Pixel Watch en een Fitbit Air in. Het is dan ook niet gek dat mensen dachten dat Gemini de Fitbit Edge had gehallucineerd: een combinatie van de twee wearables. Google had de Fitbit Edge namelijk per ongeluk al eens gelekt op marketingmateriaal.

Het hoekige van de oude Charge-modellen is losgelaten. De ronde vormen maken van de Fitbit Edge een mooie wearable die ook nog eens nauwelijks wat weegt. Wel is het aan te raden om er een nylonbandje bij te kopen. Zeker op het zwarte siliconen bandje zie je elk stofje en haartje zitten.

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Het scherm activeren door je pols te draaien werkt helaas niet altijd even lekker. Met bijvoorbeeld een sessie op een roeimachine kun de info op het scherm niet bekijken zonder de machine los te laten. Je kunt er wel voor kiezen om het scherm altijd aan te laten staan, maar dan houdt de batterij nog maar twee dagen vol terwijl de tracker zonder deze optie zo tien dagen zonder oplader kan. Ook moet je deze functie via de app in- en uitschakelen. Verder mist er een optie in de snelle instellingen om het scherm tijdelijk aan te houden.

Onhandig is ook dat je handmatig de slaapmodus in moet schakelen als je de wearable in bed draagt. De Fitbit Edge registreert wel automatisch je slaap, maar als je de slaapmodus niet inschakelt, kan het scherm midden in de nacht fel oplichten. Deze slaapmodus vind je gelukkig wel in de snelle instellingen.

Hogere prijs

De prijs is helaas omhoog gegaan. De Charge 6 werd voor 159,95 euro in de markt gezet, terwijl je voor de Fitbit Edge 179,99 euro betaalt. Dat merk je vooral terug in het design en de vlotte software. Als je niet extra betaalt voor de AI-coach, krijg je er niet meer functies voor.

Het is te hopen dat Google met de volgende versie daar wat meer werk van gaat maken. Toch is er gek genoeg nog steeds weinig concurrentie met dit complete pakket van ingebouwde gps, goede sensoren, het spotten van een hartritmestoornis en coaching in een kleine wearable.

Conclusie Fitbit Edge review

Eindelijk is er een nieuwe Fitbit Charge, ook al heeft de tracker een andere naam gekregen. De splinternieuwe wearable ziet er mooier uit dan ooit en de software heeft nog nooit zo soepel gedraaid. De Fitbit Charge was altijd dé tracker om aan te raden als iemand zijn gezondheid, workouts en stappen bij wilde houden en de Fitbit Edge is dat nog steeds. Deze keer wel met enkele kanttekeningen. Allereerst is de prijs inmiddels behoorlijk en zit de concurrentie niet stil. Ook hadden we graag iets meer vernieuwing in functies gezien, afgezien van een flinke dosis AI waar je extra voor moet betalen en waarvan het nut niet altijd duidelijk is.

Prijzen en kopen

De Fitbit Edge is voor 179,99 euro te koop in de kleuren Olijf (groen), Obsidiaan (zwart), Mist (lichtblauw) en Canyon (roze). Er is ook een speciale Stephen Curry-editie verkrijgbaar met een nylonbandje in de kleuren bruin en oranje voor 219,99 euro.

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