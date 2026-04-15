Samsung Galaxy A17 review: de goedkoopste Samsung getest

Met een prijs van nog geen 150 euro is de Galaxy A17 één van de goedkoopste Samsungs die op dit moment verkrijgbaar is. Maar, is het toestel de moeite waard? Je leest het in deze beknopte review.

Aan de slag met de Samsung Galaxy A17 review

Als je een écht goedkope Samsung-telefoon zoekt, kom je snel uit bij de Galaxy A17. Het toestel is nu een aantal maanden verkrijgbaar en in die tijd in prijs gedaald. Je tikt de A17 momenteel voor € 139,- op de kop en in combinatie met een abonnement ben je ook maar weinig kwijt.

Daarmee ziet de Galaxy A17 eruit als een koopje, maar is ‘ie dat ook? We hebben de smartphone voor je getest en in deze review bespreken we onze bevindingen. Lees gauw verder of ga naar een specifiek onderdeel van de review via de inhoudsopgave hieronder!

Let op: Samsung verkoopt een 4G- en 5G-versie van de Galaxy A17. Wij hebben de goedkopere 4G-uitvoering getest. Het 5G-model is een paar tientjes duurder en heeft iets andere hardware.

Het reviewexemplaar van de Galaxy A17 is beschikbaar gesteld door Samsung.

Camera’s zijn erg beperkt

We beginnen bij de camera’s. De Samsung Galaxy A17 heeft drie camera’s achterop: een 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-macrocamera. Die laatste mag je eigenlijk meteen weer vergeten, want de lens is erg beperkt (je gebruikt ‘m alleen voor close-ups) en de resolutie is te laag om genoeg details vast te leggen.

De 50 megapixel-hoofdcamera doet het een stuk beter, maar verwacht geen wonderen. Dit is een simpele camera met een kleine sensor, die veel licht nodig heeft om acceptabele foto’s te maken. Plaatjes zien er oké uit als je overdag fotografeert, maar de kwaliteit dendert achteruit als het donkerder wordt. Maar, eerlijk is eerlijk: van een smartphone in deze prijsklasse kun je niet veel meer verwachten.

De 5 megapixel-groothoeklens geeft je een wijder beeld, maar de foto’s zien er ronduit slecht uit. De sensor is bovendien nog véél kleiner dan bij de hoofdcamera. Je ziet heel weinig detail, kleuren zijn flets en anders dan bij de hoofdcamera. Het is dus leuk dat Samsung een groothoeklens in de A17 heeft gestopt, maar in de praktijk heb je er weinig aan.

Design en scherm

Voor een budgetsmartphone ziet de Samsung Galaxy A17 behoorlijk luxe uit. Samsung heeft vooral z’n best gedaan om het toestel stevig te maken, doordat het display wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus. Ook de achterkant zou robuuster moeten zijn.

Het toestel voelt degelijk aan en ligt prettig in de hand. De achterkant is wel aan de gladde kant, dus het kan de moeite waard zijn om een hoesje aan te schaffen. Verder valt op dat de A17 redelijk dun is; de smartphone meet 7,5 millimeter. De nieuwe Galaxy A57 is overigens nog iets slanker, met een behuizing van 6,9 millimeter.

Het scherm van de Galaxy A17 is 6,7 inch groot en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Hierdoor ziet alles er scherp uit. Door de hoge ververssnelheid ogen animaties vloeiender, maar niet altijd. Dat heeft te maken met de snelheid van de hardware, waarover later meer. Het gaat trouwens om een amoled-paneel, waardoor kleuren mooi ogen. De maximale helderheid van 800 nits is dan weer niet geweldig.

Aan het scherm zie je duidelijk dat de A17 een goedkoper toestel is. Niet zozeer aan de beeldkwaliteit, maar vooral aan de dikke randen om het scherm. We zien onderaan een enorme ‘kin’ en boven een ouderwetse druppelnotch. De zijkanten zijn dan weer iets dunner, waardoor het geheel er ouderwets en rommelig uitziet.

Langzame hardware

De opvolger van de Samsung Galaxy A16 blinkt niet uit door zijn prestaties. Sterker nog: tijdens het dagelijks gebruik zul je regelmatig merken dat dit een goedkope telefoon is. De aanwezige MediaTek Helio G99-chip is oud en gewoon geen krachtpatser. Hij wordt bijgestaan door 4GB werkgeheugen en dat houdt ook niet over.

Dramatisch traag vinden we de Galaxy A17 echter ook niet. Je krijgt precies wat je van een smartphone van minder dan 150 euro kunt verwachten: apps opstarten duurt eventjes, je ziet regelmatig haperingen en met multitasken heeft de telefoon moeite. Voor simpele apps als WhatsApp, Google Maps en Gmail is de A17 echter rap genoeg.

Je ontgrendelt de Galaxy A17 met de vingerafdrukscanner aan de zijkant, die in de aan/uit-knop zit verwerkt. De scanner is niet de snelste, maar werkt vrij aardig. Hij zit niet te hoog in de behuizing en kun je daardoor makkelijk met je duim en op de tast bereiken. Wel komt het af en toe voor dat de scanner je vingerafdruk niet in één keer weet te herkennen.

Tot slot is de Samsung A17 uitgerust met 128GB aan opslagruimte, wat voor een toestel in deze prijsklasse helemaal prima is. Mocht je meer ruimte nodig hebben, dan kun je een micro-sd-kaartje in de telefoon stoppen. Dat is een fijne optie.

Hét grote pluspunt van de Samsung Galaxy A17 is het updatebeleid. De smartphone is uitgebracht met Android 15, maar draait inmiddels op versie 16. Het toestel wordt zes jaar vanaf de release ondersteund, waardoor je tot minstens september 2031 kan rekenen op updates. Dat is voor een telefoon met dit prijskaartje ronduit uitstekend.

We vragen ons wel af hoe het tegen die tijd met de prestaties van de A17 zit. De smartphone heeft nu al moeite om je bij te houden, laat staan na een paar jaar gebruik en een paar Android-versies verder. We denken dat de A17 het dan nog moeilijker heeft om een vloeiende ervaring te bieden.

Gelukkig is de software van Samsung fijn en op de A17 niet al te uitgebreid. De smartphone draait op een uitgeklede versie van One UI 8 en die steekt logisch in elkaar en oogt overzichtelijk. Galaxy AI ontbreekt, maar je kan natuurlijk wel Gemini gebruiken als ingebouwd AI-hulpje.

Accuduur en opladen

Op de accuduur hebben we weinig aan te merken. Het toestel beschikt net als zijn voorganger over een 5000 mAh-batterij en die gaat zonder problemen een volle dag mee. Doe je het rustig aan en gebruik je de telefoon alleen om te appen, mailen en af en toe iets op te zoeken, dan kun je ook twee dagen zonder opladen.

Het opladen gaat met maximaal 25 watt. Dat is niet heel rap, maar prima voor een toestel van minder dan 150 euro. Waarschijnlijk vinden de meeste mensen voor wie deze A17 geschikt is het ook niet enorm belangrijk dat het toestel razendsnel oplaadt. Een volle oplaadbeurt neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Belangrijk om te weten is dat er geen oplader in het doosje zit. Je kan natuurlijk de usb-c-lader van je vorige telefoon gebruiken, maar je hebt wel de juiste 25 watt-adapter nodig om de A17 zo snel mogelijk weer vol te krijgen.

Conclusie Samsung Galaxy A17 review

De Samsung Galaxy A17 is een simpele, basic smartphone die het vooral van het updatebeleid moet hebben. Het toestel krijgt vanaf de release zes jaar aan updates en dat is ronduit uitstekend. Daarmee doet Samsung het beter dan sommige merken in hogere prijsklassen.

We vragen ons echter af of je de Galaxy A17 wel al die jaren wil blijven gebruiken. De hardware is nogal traag en dat wordt in de toekomst waarschijnlijk niet beter. Naast het updatebeleid zijn we ook te spreken over de accuduur en het design.

De Galaxy A17 is alleen het overwegen waard als je een beginnende smartphonegebruiker bent, of gewoon een spotgoedkope telefoon zoekt die de komende jaren up-to-date blijft. Houd er wel rekening mee dat als je een paar tientjes meer uitgeeft, je een veel beter toestel in huis haalt.

Samsung Galaxy A17 kopen

De Samsung Galaxy A17 is dus het overwegen waard als je een lekker goedkope Android-telefoon zoekt die de komende jaren wordt ondersteund. Het toestel kwam een aantal maanden geleden met een adviesprijs van 229 euro, maar is inmiddels een stuk goedkoper. Je betaalt nog geen 150 euro voor de budgettelefoon, zoals je in de prijsvergelijker hieronder ziet.

Alternatieven

Xiaomi Redmi Note 15

De Xiaomi Redmi Note 15 is bijna even duur als de Samsung Galaxy A17 en op vrijwel alle punten een (veel) betere telefoon. Het toestel is aanzienlijk sneller, heeft een moderner ontwerp, helderder scherm, betere camera’s, grotere accu én een hogere oplaadsnelheid. En dat voor maar € 155,-.

Poco M8

De Poco M8 is begin 2026 uitgebracht en een vrij complete telefoon voor de € 195,- die je betaalt. Het updatebeleid is niet zo goed als bij Samsung, maar de Poco ziet er strak uit, heeft een prima scherm en is vooral véél sneller. De batterij is lekker groot, maar de camera’s zijn beperkt.

Samsung Galaxy A36

Geef wat meer uit en je hebt de Galaxy A36 van Samsung in handen. De smartphone heeft een fraai en lekker helder scherm, vlotte processor en betere camera’s achterop. Ook handig: je laadt de accu sneller op en de A36 krijgt nog jarenlang updates. Je koopt het toestel voor € 253,99.

