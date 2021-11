Social Deal app review: goedkoop op stap

Geld besparen is natuurlijk onze nationale hobby. Gelukkig zijn er flink wat apps die je helpen om goedkope uitjes te scoren. In deze review kijken we naar één van de populairste: Social Deal!

Dit is onze Social Deal app review

Social Deal is niet nieuw, maar wel erg populair. Dat is wat ons betreft ook logisch, want via deze app scoor je gemakkelijk korting op leuke uitjes, etentjes en nog veel meer. In onze review bekijken we wat Social Deal goed doet en wat misschien nog beter kan.

Ontdek je nieuwe plekje

Je kunt binnen Social Deal zoeken in de verschillende categorieën, zoals Uitjes, Overnachten en Sport. Dat is handig als je precies weet waar je naar op zoek bent. Leuker echter is om het tabblad ‘Dichtbij’ te gebruiken. Dan krijg je aanbiedingen te zien van bijvoorbeeld restaurants in de buurt of in de stad waar je een weekendje vertoeft. Zo ontdek je misschien nieuwe plekjes die je anders nooit had gezien.

Dat is ook direct de kracht van Social Deal. Eigenlijk is het een reclameplatform waar (kleine) bedrijven zich kunnen presenteren. Je profiteert vaak van flinke kennismakingskortingen en dat is natuurlijk mooi meegenomen.

Af en toe kom je dingen tegen waar je misschien minder op zit te wachten. Zo zagen we dat de fietsenmaker op de hoek goedkope onderhoudsbeurten weggeeft. Ook een verhuisbedrijf bood zijn diensten aan tegen sterk gereduceerde tarieven. Maar misschien ben jij daar juist naar op zoek.

Spontaan of juist niet?

Een nadeeltje van Social Deal is dat je de app eigenlijk niet echt spontaan kunt gebruiken. Je koopt een voucher voor iets wat je moet reserveren. Via het tabblad ‘Spontaan’ vind je soms wel een lunchroom of activiteit voor dezelfde dag, maar die zijn dun gezaaid. Als je om 19.00 uur nog een diner wil scoren, kun je dat wel vergeten. Je zult dus van tevoren moeten plannen. Geen ramp, wel jammer.

Andere aandachtspunten

We sluiten onze review van Social Deal af door wat kleine aandachtspuntjes langs te lopen. Zo moet je altijd rekening houden met de verloopdatum van je voucher. Vaak zijn ze maar drie of vier maanden te gebruiken. Daarnaast gelden er soms aanvullende kosten als je bijvoorbeeld een hotelkamer in het weekend boekt. Social Deal geeft deze beperkingen overigens keurig aan.

Leuk is dat je geld kunt verdienen door vrienden aan te melden bij Social Deal. Je kunt met ‘Sharing is caring’ zelfs je aankoopbedrag terugkrijgen als drie kameraden hetzelfde voucher kopen als jij.

Conclusie

Social Deal is een uitstekende app voor wie het prima vindt om zijn uitjes van tevoren te plannen in ruil voor korting. Bovendien ontdek je soms leuke nieuwe plekken. We zouden wel graag meer mogelijkheden zien om spontaan (zeg binnen een uur) iets te kunnen ondernemen.

