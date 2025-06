HomeWizard Plug-In Battery review: dag en nacht zonne-energie

Even een andere review op Android Planet, namelijk van de thuisbatterij van HomeWizard. Wat maakt hem speciaal en hoe bevalt ‘ie? Dat lees je hier.

Dit is de HomeWizard Plug-In Battery review

Hoewel we ons bij Android Planet vaak richten op alles over Android, gaan onze interesses natuurlijk verder dan de smartphone. Smart home en energiebeheer is minstens zo boeiend en vooral op het gebied van thuisbatterijen vergroot het aanbod enorm. We hopen samen met jullie deze – voor ons – nieuwe tech te ontdekken.

Vandaag testen we daarom de HomeWizard Plug-In Battery en in tegenstelling tot de meeste thuisbatterijen installeer je deze gemakkelijk zelf, zoals de naam al doet vermoeden. Met een grootte van 2,7 kWh is het geen enorme jongen, zeker voor de adviesprijs van 1395 euro. Maar, hoe bevalt de batterij? Dat lees je hier.

Het reviewmodel van de Plug-In Battery is ter beschikking gesteld door HomeWizard.

HomeWizard Plug-In Battery in het kort

Wie graag zijn eigen opgewekte zonne-energie gebruikt in de avond en op lange termijn wat geld wil besparen, kan de HomeWizard Plug-In Battery zeker overwegen. Het apparaat is makkelijk te installeren en toegankelijk in gebruik. De terugverdientijd hangt echter af van je woonsituatie en je verbruik. Dat kan vanaf 2027, bij afschaffing van de salderingsregeling, pas écht voordeliger blijken. Dan is iedere kWh zonne-energie die je zelf opslaat al gewonnen. HomeWizard weet de drempel naar de thuisbatterij in ieder geval flink te verlagen met de Plug-In Battery.

Pluspunten Makkelijk te installeren

Makkelijk te installeren Toegankelijke optie

Toegankelijke optie Duidelijke applicatie met stroominzicht Minpunten Beperkt ontlaadvermogen

Beperkt ontlaadvermogen Beperkte opslagcapaciteit

Beperkte opslagcapaciteit Terugverdientijd relatief lang

Installatie

Bij de meeste thuisbatterijen is installatie door een gespecialiseerde monteur vereist, omdat deze permanent worden aangesloten aan de meterkast. De Plug-In Battery is op onder meer dit vlak een stuk toegankelijker en helemaal doe-het-zelf te installeren. Omdat de batterij te maken heeft met een relatief lage maximale spanning van 800 watt, kan hij gewoon aangesloten worden op een stopcontact.

De installatie is daardoor opvallend eenvoudig, want HomeWizard begeleidt je er doorheen. Zo krijg je het uitgelegd via een video, de handleiding en in de Energy-app van het bedrijf. Hierin staat precies op welke stopcontacten je de batterij wel of niet moet aansluiten, wat een geschikte locatie is in je huis en hoe je het apparaat koppelt.

Je sluit hem aan op het stopcontact, zet je de flinke aan-uitknop om en houd je de knop op de voorkant ingedrukt om hem te paren met de slimme P1-meter van HomeWizard die in je meterkast zit. Die heb je dus ook nodig om het geheel te laten werken. Beiden koppel je via de Energy-app, waarna je direct inzicht krijgt in je gegevens.

Specificaties

Fijn is het gewicht en formaat van de Plug-In Battery. Met een grootte van 30 bij 40 bij 20 centimeter staat ‘ie niet snel in de weg, zelfs binnen. De accu kan overal staan waar hij zo’n 10 centimeter vrije ruimte rondom heeft en waar genoeg ventilatie is. Met 24 kilogram is het geen lichte batterij, maar hij is relatief handzaam, dankzij de twee meegeleverde riemen. Al is het natuurlijk niet de bedoeling dat ‘ie vaak verplaatst wordt.

Kijk je naar de interne specificaties, dan is snel duidelijk dat de HomeWizard niet je volledige stroomgebruik van kracht kan voorzien. De batterij (ont)laadt met maximaal 800 watt, wat in de praktijk vooral voldoende is voor je lichte verbruik. Denk aan je televisie, spelcomputer, lampen, kleine huishoudelijke apparaten en opladers.

Ga je intensiever stroom gebruiken, dan haalt je huis dat gewoon weer van het net, denk aan je oven, inductieplaat, waterkoker, wasmachine of magnetron. Ook wanneer je zonnepanelen meer dan 800 watt opwekken, lever je de overtollige energie aan het net. Met de 2,7 kWh aan opslagcapaciteit van de batterij konden wij in iedere avond het sluipverbruik in een rijtjes huis met twee bewoners aan, waarna de accu nog zo’n 10 tot 30 procent overhield. Bij een gemiddeld huishouden staat 2,7 kWh echter gelijk aan ongeveer 1,5 tot 2 uur stroom bij normaal verbruik.

Let op: de batterij werkt dus niet als noodstroomoplossing, bijvoorbeeld bij stroomuitval. Ook is hij niet bedoeld als flinke draagbare powerbank, want er is geen stopcontact of usb-poort op de batterij te vinden.

Gebruik en HomeWizard Energy-app

Voor inzichten in je verbruik en de laadstatus van de thuisbatterij, kun in je de Energy-app van HomeWizard terecht. Die app is uitgebreid, toch overzichtelijk. Zo vind je in grote lijnen de algemene informatie over je verbruik, maar moet je vaak meerdere menu’s induiken om specifieke cijfers te vinden van een bepaald moment. Die zijn dan redelijk verstopt, wat hem voor fanatieke gebruikers misschien minder nuttig maakt.

Veel aanpassingen aan het (ont)laden van de Plug-In Battery, kun je niet doen. Wie overdag liever zonnestroom teruglevert aan het net dan opslaan in de batterij, moet hiervoor de accu fysiek uitzetten. In de app is hier nog geen voorkeur voor in te stellen.

De accu werkt dus vrij basaal, in de zin dat ‘ie laadt als er zon is, en ontlaadt als de zon weg is. Zodra de batterij hiertussen schakelt, veranderen de lichtkleuren aan de buitenkant van de batterij. Ook hoor je een relais of andere interne schakelaar klikken, wat soms meer dan 10 seconden duurt. Heb je de batterij in je woonkamer, dan kan dit je eventueel gaan storen.

Over het algemeen geeft de Energy-app je app je inzicht in je stroom-, gas- en accu-verbruik op een toegankelijke manier. Wie hierin geïnteresseerd is, gaat de app vaker openen dan die durft toe te geven. Tijdens onze testperiode van vier weken is ons testmodel overigens maar één keer de verbinding verloren, die na een simpele herstart gewoon weer terugkwam.

Verdiensten

Valt er dan een beetje te besparen met zo’n thuisbatterij? Eerst is het goed om te weten dat het opladen van de batterij ook energie kost. Het percentage bruikbare stroom heet de RTE (round trip efficiency). HomeWizard stelt dat het gemiddeld op zo’n 70 tot 85 procent ligt. Een volle accu van 2,7 kWh leverde in mijn geval 1,89 kWh op, dus met een RTE van 70 procent. Per gebruiker verschilt dit, afhankelijk van je verbruik.

Op dit moment levert een thuisbatterij met een vast energiecontract en de salderingsregeling nauwelijks winst op. De zonne-energie die je overdag opslaat in de batterij, gebruik je ‘s avonds, maar zonder batterij zou je deze energie simpelweg terugleveren aan het net en later weer opnemen, wat door saldering tegen elkaar weggestreept wordt. De batterij zorgt er wel voor dat je minder energie teruglevert, wat je terugleverboete (of terugleverkosten) mogelijk verlaagt.

Pas als de salderingsregeling in 2027 wordt afgeschaft, wordt de thuisbatterij rendabeler. Je kunt dan zonne-energie opslaan wanneer de zon schijnt en gebruiken wanneer de energieprijzen hoger zijn, in plaats van dure energie van het net af te nemen.

HomeWizard Plug-In Battery Conclusie

HomeWizard brengt met de Plug-In Battery een toegankelijke thuisbatterij, die zowel voor de beginner, als enthousiasteling een plezier is om mee in de weer te zijn. De installatie is kinderspel en vervolgens hoef je er vrijwel naar om te kijken, want eenmaal ingesteld doet de batterij wat je van hem mag verwachten. Dat, in combinatie met de overzichtelijke app, maakt de batterij echter mogelijk te simpel. Er valt weinig aan de instellingen te tweaken en ook slim inspelen op de energieprijzen doet ‘ie niet. Hoeveel de batterij je bespaart, hangt af van je woning, verbruik en energiecontract. Grote kans dat terugleveren aan het net je tot 2027 meer oplevert dan de gespaarde kWh’s die ’s avonds uit de batterij komen. In dat geval zouden we de batterij vanaf dan ook pas aanraden.

Iets gemist in de review? Laat het ons vooral weten in de comments onderaan deze pagina!

HomeWizard Plug-In Battery kopen

Kies jij voor de HomeWizard Plug-In Battery? Check dan de knop hieronder. Daar vind je alle actuele informatie over levertijden en het bestellen van de batterij.

