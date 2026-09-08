TCL P80 Ultra review: deze telefoon verandert in een e-reader

De TCL P80 Ultra is een midrange smartphone met een bijzondere functie: hij een heuse e-readermodus. Dat klinkt ideaal, maar is het toestel op zichzelf een aanrader? Lees er alles over in onze review.

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Dit is de TCL P80 Ultra review

De P80 Ultra is het meest luxe toestel dat op 3 september 2026 door TCL is aangekondigd. Je verwacht met zo’n naam misschien een hoog prijskaartje, maar niets is minder waar: de adviesprijs van het Ultra-model start bij 549 euro.

Of het toestel met recht een ‘Ultra’ te noemen is, is discutabel. Bij gelijknamige toestellen zien we vaak een rappe chip, uitmuntende camera’s en een ruim updatebeleid. Dat lijkt op papier bij de TCL P80 Ultra niet het geval te zijn. Dat zorgt voor gemengde gevoelens, zoals je in deze review terugleest. Tijd om erin te duiken!

Het reviewmodel van de P80 Ultra is beschikbaar gesteld door TCL.

In het kort

Zoek je een smartphone die ook uitstekend als e-reader mee in de tas kan, dan is de TCL P80 Ultra een prima keuze. Het matte scherm is prettig, de accu gaat meerdere dagen mee en de camera’s schieten redelijke plaatjes. Wel is het even uitvogelen met de NXTPaper-modus, is de chip niet denderend en zijn er smartphones in dit segment die langer updates ontvangen.

Pluspunten Fijn scherm

Fijn scherm NXTPaper-modus werkt goed

NXTPaper-modus werkt goed Telelens is verrassend prima

Telelens is verrassend prima Uitstekende accuduur Minpunten Niet de vlotste chipset

Niet de vlotste chipset NXTPaper-modus is aanvankelijk uitvogelen

NXTPaper-modus is aanvankelijk uitvogelen Updatebeleid kan ruimer

Camera’s

Het is altijd gissen wat je mag verwachten van camera’s in het midrange-segment. Een hoeveelheid megapixel geeft zelden nog garantie, en dan is er ook vaak nog de software die een eigen draai aan het resultaat kan geven. Bij de TCL P80 Ultra is het een beetje een gek verhaal, want de telelens blinkt in sommige situaties verrassend uit.

Maar laten we beginnen bij de 50 megapixel-hoofdcamera: deze schiet in de meeste gevallen vooral kleurrijk en redelijk scherp. Zolang je niet nadien op de foto’s al te ver inzoomt, lijken de plaatjes aardig gelukt. Onder andere op familiebezoek en bij Fort Pannerden wordt natuur en gebouw netjes vastgelegd.

De 8 megapixel-groothoeklens valt echter tegen: resultaten wisselen af van korrelig tot zelfs modderig, ook bij genoeg licht en diverse omstandigheden. Voor het vastleggen van je omgeving ben je dus aangewezen op de hoofdcamera.

De uitblinker van de cameraset is de 50 megapixel-telelens, die ironisch genoeg bij een keer zoomen oké oogt en schittert naarmate je dichterbij je onderwerp komt. Dit geldt zowel voor onderwerpen ver weg als wanneer je de macromodus inschakelt. Hoe dichterbij, hoe scherper. Het vliegje op het onkruid had ik zelfs niet eens gespot zonder de macrolens op 6x zoom in te stellen.

Telefoon oogt luxe

Het ontwerp van de TCL P80 Ultra is, in ieder geval met de blauwe uitvoering die wij hebben ontvangen, vrij luxe te noemen. Met dunne schermranden, een robuust voelende maar slanke behuizing en een matte achterkant oogt de smartphone niet ‘midrange’. Maak je gebruik van de meegeleverde backcover, dan oogt het toestel zelfs ietwat sjiek en zakelijk.

Moet er een nadeel genoemd worden, dan zou dat de trilmotor zijn. Deze voelt bij toetsaanslagen en notificaties aan zoals in het budgetsegment: vrij onbeholpen en ruw. Bij luxere smartphones is deze vaak subtieler. Voor een solide ontwerp als dit kunnen we het echter makkelijk vergeven.

Mat scherm dat (meestal) lekker wegleest

Het valt direct op als je de TCL P80 Ultra uit de doos haalt: de smartphone is voorzien van een mat laagje en dat voelt prettig aan om overheen te vegen. Wie bang is dat daarmee kleuren flets worden, hoeft niet bang te zijn. Het amoled-scherm geeft alles kleurrijk en scherp weer, zelfs als je de helderheid een tets omlaag zet.

Je zou verwachten dat de telefoon door het matte scherm en de NXTPaper-modus lastiger af te lezen is in de volle zon, maar dat valt in de praktijk goed mee. Ook met de donkere modus ingeschakeld (voor sommigen een leuke extra, voor anderen een stevige must have) kan ik makkelijk door de instellingen navigeren.

Ook een ebook is in de speciale modus goed te lezen, mits je natuurlijk ook een goed leesbaar lettertype hebt geselecteerd.

Midrange hardware, midrange prestaties

Dat de processor geen krachtpatser is, dat is op voorhand wel te verwachten. De P80 Ultra heeft een midrange-prijskaartje en TCL lijkt zich niet te richten op de gamers of de intensieve of creatieve gebruikers met dit toestel. Toch is het jammer dat het merk voor de MediaTek Dimensity 7400 Elite heeft gekozen. Daar zit 8GB aan werkgeheugen bij.

Over het algemeen voelt de smartphone vlot aan: apps openen snel, door menu’s navigeren gaat vlekkeloos en ook meerdere apps tegelijkertijd draaien is geen probleem. Het downloaden van apps gaat echter een stuk minder vlot: een app van 200MB duurde opvallend langer dan op mijn Pixel 10 Pro: ik gok een goede 10 seconden langer.

De processor is veel minder krachtig dan de Tensor G5 die in de Pixel 10 Pro zit of de Snapdragon 8 Elite Gen 5, de krachtigste chip die in 2026 verkrijgbaar is. Laatstgenoemde verwachten we dan ook voorlopig nog niet in deze prijsklasse, maar het contrast is opvallend sterk. Het toestel heeft standaard 256GB opslag, al is er ook een versie met 512GB.

Dan is er nog de vraag of de MediaTek Dimensity 7400 Elite over enkele jaren het allemaal nog kan bijbenen. Software en apps worden elk jaar zwaarder en veeleisender en we mogen, zeker ook met dit prijskaartje, verwachten dat de processor enigszins toekomstbestendig is.

Accu overtreft verwachtingen

De accuduur van de TCL P80 Ultra is simpelweg uitstekend. Met gemiddeld gebruik is de batterij na twee dagen aan een oplaadbeurt toe, bij weinig gebruik zelfs bijna drie. Goed om te weten is dat er gebruik is gemaakt van het always on-scherm en de adaptieve helderheid ingeschakeld is.

Opladen gaat met maximaal 45 watt en dat is geen hoog wattage in vergelijking met andere smartphones die zich ‘Ultra’ noemen. Toch is het meestal vlot genoeg om weer binnen anderhalf uur met een volle accu op pad te kunnen. Dat is prima, vooral omdat de TCL-telefoon zo lang meegaat.

Fijn is dat de P80 Ultra zich niet druk maakt welke oplader wordt gebruikt: een oude Motorola-oplader, een JBL-oplaadblokje of zelfs een Apple-lader vond het toestel geen enkel probleem.

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Conclusie TCL P80 Ultra review

De TCL P80 Ultra doet een aardig aantal dingen goed: het matte scherm is kleurrijk en comfortabel in gebruik, de accuduur is uitstekend en de camera’s weten zich redelijk staande te houden. Wie geen e-reader los mee wil nemen, kan bovendien uitstekend uit de voeten met de NXTPaper-modus, al is het even uitvogelen en zitten er een paar haken en ogen aan. Wel is het de vraag hoelang de nu nog vlotte chip zich goed weet te houden met het oog op de toekomst. Apps en toepassingen worden alsmaar zwaarder en daarnaast duurde het downloaden opvallend langer dan gebruikelijk. Al met al is de TCL P80 Ultra de moeite waard als je een smartphone wil hebben met een e-readermodus en je geen games gaat spelen of alles razendsnel geïnstalleerd wil hebben. Als het ware een toestel voor wie het tempo dagelijks omlaag mag.

TCL P80 Ultra kopen

De TCL P80 Ultra is nu te koop in Nederland voor een adviesprijs vanaf 549 euro. Check voor actuele beschikbaarheid en de beste deals in onze prijsvergelijker hieronder. Je hebt de keuze uit 256GB of 512GB opslagruimte en de kleuren rood, beige of donkerblauw.

Alternatieven

Twijfel je of de TCL P80 Ultra het geschikte toestel voor jou is? Er zijn enkele opties om te overwegen, zoals deze drie hieronder.

Fairphone 6 Plus

In augustus 2026 heeft Fairphone de 6 Plus aangekondigd en uitgebracht. De Fairphone 6 Plus heeft een vlotte chip, goede accuduur en een updatebeleid dat tot en met de zomer van 2033 loopt.

Daarnaast kan je zelf vrijwel elk onderdeel vervangen als dat nodig is en is er de Moments-modus: een soort dumbphone-modus waarbij slechts vijf apps actief zijn. Handig als je niet afgeleid wil worden of minder schermtijd wil opbouwen. De Fairphone 6 Plus is momenteel beschikbaar vanaf € 645,-.

Samsung Galaxy S26

Begin 2026 heeft Samsung de S26-serie aangekondigd, waaronder de Galaxy S26. Inmiddels is dit toestel behoorlijk in prijs gedaald en betaal je nog € 659,90. De Samsung Galaxy S26 is net als de Fairphone 6 Plus voorzien van een 6,3 inch-scherm en heeft eveneens een krachtige processor. De camera’s zijn daarnaast prima en het updatebeleid reikt tot begin 2033.

De Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro

Ben je juist op zoek naar een groot toestel waar je zelf nog het een en ander aan de software kan personaliseren? Dan is wellicht de Nothing Phone (4a) Pro het bekijken waard, inmiddels nog € 521,-. Met een 6,83 inch-scherm, prima camera’s en een updatebeleid dat in het eerste kwartaal van 2032 eindigt, heb je een behoorlijk toestel voor een prima prijs.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteuren dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.