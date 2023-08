Teufel Real Blue Pro review: sublieme accuduur in chique verpakking

In deze Teufel Real Blue Pro review lees je alles over de gloednieuwe koptelefoon van het bekende audiomerk. Wat heeft de headset naast een strak design, de multipoint-ondersteuning en actieve ruisonderdrukking te bieden?

Teufel Real Blue Pro: Duitse topkwaliteit

Het Duitse audiomerk Teufel biedt allerlei audioapparatuur aan, waaronder draadloze oordopjes en koptelefoons. Nu zijn we aan de slag geweest met de meest geavanceerde hoofdtelefoon, de Real Blue Pro. De koptelefoon heeft een adviesprijs van 349,99 euro, is verkrijgbaar in twee kleuren en heeft een accuduur van maar liefst 56 uur. Genoeg om te ontdekken, dus het is tijd voor de review!

Het reviewmodel van de Real Blue Pro is ter beschikking gesteld door Teufel.

Design en draagcomfort

Aan de Real Blue Pro zie je in alles dat het gaat om een hoofdtelefoon in het hogere prijssegment. Zo wordt ‘ie geleverd in een handige pouch, waarin je ‘m altijd veilig meeneemt. Je kunt ‘m grotendeels invouwen, zodat ‘ie een stuk kleiner is voor in je tas of rugzak. Ook levert Teufel een usb-c-oplaadkabel mee en een extra kabeltje om bedraad muziek te luisteren.

Wij hebben het zwarte model getest en die ziet er zeer chic uit. De oorkussens en hoofdband zijn netjes afgewerkt en bevatten een goede hoeveelheid vulling. Er is gebruikgemaakt van hoogwaardig kunststof en metaal met verschillende afwerkingen. Daarbij zien we ook strakke koperkleurige elementen, zoals het logo.

Ook comfortabel met bril op

Met een bril op is het altijd de vraag hoe een koptelefoon zit, ook voor een langere periode. De Real Blue Pro zit meer dan prima, wat komt door de zachte oorkussens en band met memoryfoam. Zelfs na een dag werken met muziek en podcasts op hebben we daar geen last van gehad.

Daarnaast werkt de bediening op meerdere manieren. Zo zijn de oorschelpen gevoelig voor aanrakingen – mits je dat instelt. Zo kun je makkelijk muziek pauzeren door twee keer te tikken, een binnenkomend gesprek aannemen of de intensiteit van de actieve ruisonderdrukking aanpassen.

Voor dat laatste is ook een fysiek knopje aanwezig. Je kunt wel instellen dat je een geluidje hoort, maar het zou fijner zijn als je een stem hoorde die vertelt wat voor modus je nu precies activeert. Dat knopje vind je op de rechter oorschelp en daar is nog een handige knop aanwezig. Dit is een soort pookje dat je verschillende richtingen in kunt duwen. Zo wissel je snel van muzieknummer, bedien je het volume of pauzeer je de muziek.

De linkeroorschelp bevat naast de usb-c-aansluiting om de koptelefoon op te laden ook de aan- / uitknop, die je bovendien gebruikt om bluetooth te activeren en de koptelefoon te koppelen. Ook is daar de fysieke aansluiting te vinden voor de meegeleverde audiokabel.

Geluidskwaliteit en ruisonderdrukking

Zoals we gewend zijn van Teufel is er niks aan te merken op de geluidskwaliteit van deze koptelefoon. Het geluid klinkt zuiver en helder en zowel hoge als lage tonen komen goed binnen. De hoeveelheid bass is erg fijn en van een prima niveau. Natuurlijk kun je via de app wel allerlei aanpassingen doen om het geluid nog beter op jezelf af te stemmen.

Zo kun je een persoonlijke hoortest doen, waarbij het geluid op jouw oren wordt aangepast. Daarvoor gebruik je de Mimi geluidspersonalisatie-optie in de Teufel-app. Tijdens die test worden er geluiden afgespeeld op verschillende frequenties en aan de hand van de resultaten stelt de app een profiel samen.

Tijdens onze reviewperiode hebben we allerlei muzieksoorten geluisterd. Van hiphop tot metal en van dancemuziek tot hardcore. Ook hebben we enkele podcasts en luisterboeken opgezet, waarbij alles goed en zuiver te horen was.



Zet je je koptelefoon af, dan wordt de muziek automatisch gepauzeerd. Actieve ruisonderdrukking is ook aanwezig en kun je gebruiken op meerdere niveaus. Ook een transparantiemodus ontbreekt niet, zodat je alsnog stemmen hoort in de omgeving. Via de instellingen kun je kiezen welke stand je wil gebruiken.

De Real Blue Pro biedt ondersteuning voor bluetooth 5.1 om de koptelefoon te koppelen met andere apparaten en kan overweg met verschillende audio-codecs, zodat je ook hi-res audio afspeelt. Al met al is de headset van alle gemakken voorzien.

Accuduur is fenomenaal

De accuduur op papier is erg goed. Teufel zegt dat je tot 56 uur muziek kunt luisteren zonder ANC aan te hebben staan. Gebruik je de ruisonderdrukking wel, dan loopt dit terug naar 44 uur. Dat is echter alsnog uitstekend en stukken beter dan bijvoorbeeld Sony’s WH-1000XM5. Is de accu leeg, dan kun je gewoon nog steeds muziek luisteren via de meegeleverde kabel.

Opladen gaat redelijk rap: vijftien minuten aan de lader laat je alweer zeven uur luisteren. Al met al kwamen wij gewoonweg een volledige werkweek door op een enkele lading, waarbij we in de pauze nog wat stappen zetten en in de avond een rondje liepen.

Conclusie Teufel Real Blue Pro review

De Teufel Real Blue Pro is een koptelefoon in het hoge prijssegment die de strijd aangaat met andere gevestigde merken. Hij is fraai afgewerkt en het draagcomfort is uitstekend. Datzelfde geldt voor de fysieke bediening en vooral het handige pookje is daarbij een goede toevoeging. Tel daarbij de fijne geluidskwaliteit en de ultieme accuduur op en je hebt een hoofdtelefoon die je zeker moet overwegen, mits je kan leven met de stevige adviesprijs.

Teufel Real Blue Pro: prijs en beschikbaarheid

De Real Blue Pro-koptelefoon heeft een adviesprijs van 349,99 euro en is verkrijgbaar in het zwart en zilver, beide afgewerkt met koperkleurige elementen.

