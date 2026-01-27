Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus review: middenklasser is niet de beste keuze

De Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus is een prima smartphone, maar je kan ‘m beter nu nog niet kopen. Hoe het precies zit en wat het midrange-toestel te bieden heeft, lees je in deze review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus review: aan de slag

Xiaomi begint het jaar met de release van nieuwe Redmi-toestellen. Het bedrijf houdt zich niet in en lanceert maar liefst vijf smartphones in de Redmi Note 15-serie. Die lopen qua prijs dan ook behoorlijk uiteen. Het instapmodel, de Redmi Note 15, kost 199 euro en voor het paradepaardje, de Redmi Note 15 Pro Plus, ben je 499 euro kwijt.

Het toestel heeft een aantal interessante features. Denk aan een 200 megapixel-camera, gigantische accu van 6500 mAh en de optie om de batterij met 100 watt op te laden. Netjes voor een telefoon van 499 euro, maar Xiaomi heeft ook een aantal concessies gedaan. En die pakken niet allemaal goed uit, zoals je in deze review leest.

Het reviewmodel van de Redmi Note 15 Pro Plus 5G is ter beschikking gesteld door Xiaomi.

In het kort

Met de Redmi Note 15 Pro Plus levert Xiaomi best een degelijke midranger af. Het toestel is echter geen hoogvlieger in zijn prijsklasse en heeft een (te) hoge adviesprijs van 499 euro. Voor dat geld mag je snellere hardware, maar ook zeker de nieuwste Android-versie verwachten. Dat ontbreekt gek genoeg bij deze Redmi-telefoon, waardoor hij lastig aan te raden is.

Pluspunten Uitstekende accuduur, snel opladen

Uitstekende accuduur, snel opladen Strak en stevig design

Strak en stevig design Goed scherm Minpunten Niet de snelste in deze prijsklasse

Niet de snelste in deze prijsklasse Draait op oude Android-versie

Draait op oude Android-versie Software vol bloatware en reclame

Software vol bloatware en reclame (Nog) te duur

200 megapixel-camera

Als je naar het camera-eiland van de Redmi Note 15 Pro Plus kijkt, denk je waarschijnlijk dat het toestel drie camera’s heeft. In de praktijk zijn het er maar twee: een 200 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens.

Die 200 megapixel-hoofdcamera klinkt indrukwekkend, maar maakt standaard foto’s in 12 megapixel. In de camera-app kun je overigens wel schakelen naar de ‘Ultra HD’-modus om in de volledige 200 megapixel foto’s te schieten. Dat betekent echter niet dat kiekjes direct veel mooier ogen.

Sterker nog, in de meeste situaties is het beter om de normale stand te gebruiken. Foto’s hebben vooral overdag genoeg scherpte, een aardig dynamisch bereik en realistische kleuren. In het donker levert de Redmi Note 15 Pro Plus best goede plaatjes af.

Hoofdcamera Groothoeklens Portretmodus

Wat heb je dan wel aan die 200 megapixel? Bij vergezichten legt de Xiaomi-telefoon meer detail vast, waardoor je verder op onderdelen kan inzoomen. Je ziet simpelweg meer details, al vervangt deze modus niet een losse zoomcamera. Die ontbreekt helaas op deze Redmi Note 15 Pro Plus.

Over de 8 megapixel-groothoeklens kunnen we kort zijn. Dat is een rechttoe-rechtaan groothoeklens die niet bijzonders doet. Foto’s zijn niet erg scherp, aan de randen zie je vervorming en in het donker heeft de camera moeite om genoeg licht op te vangen. Prima voor een snel kiekje overdag, maar meer moet je er niet van verwachten.

Ontwerp: Xiaomi houdt het simpel

De Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus heeft een simpel, maar fraai design. Het toestel heeft een plastic achterkant, maar die voelt door de afwerking meer aan als luxer glas. Dat geldt ook voor het frame, dat nu helemaal ‘plat’ is en stevig aanvoelt. Met 207 gram is de Note 15 Pro Plus wel aan de zware kant.

Bovendien is de smartphone nogal glad, dus je laat ‘m sneller uit je handen glippen. Gelukkig levert Xiaomi een – weliswaar simpel – hoesje mee om het toestel te beschermen. Die zorgt meteen voor extra grip. Verder heeft de Redmi Note 15 Pro Plus een IP69-certificering, waardoor hij bestand is tegen water, zelfs als dat met hoge druk tegen de behuizing wordt gespoten.

De nieuwe Redmi is er in drie kleuren. Naast de zwarte uitvoering die je op de foto’s in deze review ziet, is er ook een lichtblauwe en bruine versie. Laatstgenoemde heeft een vegan leather achterkant en voelt dus anders aan.

Goed scherm

Het scherm van de Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus is 6,83 inch groot en heeft een hoge resolutie van 2772 bij 1280 pixels. De ververssnelheid ligt op 120Hz en het display haalt een piekhelderheid van 3200 nits.

Dat zijn een boel cijfers, maar het komt erop neer dat dit gewoon een goed scherm is. Alles oogt lekker scherp en helder en je ziet geen haperingen tijdens het scrollen of navigeren. Ook bij zonnige omstandigheden is het display probleemloos af te lezen.

Ook netjes is dat de randen rondom het scherm erg dun zijn. Ze zijn niet helemaal symmetrisch – de bezel onderaan is een fractie dikker – maar je moet wel heel goed kijken om dit op te merken. Het stoort in ieder geval geen moment.

Niet de snelste hardware

We kijken natuurlijk ook naar de binnenkant van de Redmi Note 15 Pro Plus. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 7s Gen 4-chip, met 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Xiaomi verkoopt daarnaast een 12/512GB-versie en die hebben wij getest voor deze review.

De Snapdragon 7s Gen 4 is een vlotte processor die voor prima prestaties zorgt, maar hij past niet helemaal in deze prijsklasse. De Poco M8 Pro, die 349 euro kost en daarmee een stuk goedkoper is, heeft bijvoorbeeld dezelfde chip. Veel smartphones die – net als de Redmi Note 15 Pro Plus – 499 euro kosten zijn dan ook sneller.

Of je dat gaat merken, ligt echt aan je gebruik. Voor de meeste mensen is de Note 15 Pro Plus snel genoeg en zullen haperingen niet zo snel optreden. Maar als je een echte krachtpatser zoekt om games mee te spelen, dan is de Xiaomi-telefoon niet de beste keuze.

De vingerafdrukscanner zit onder het scherm, maar wel behoorlijk laag. Dat vinden we zelf niet zo’n probleem, maar niet iedere smartphonegebruiker kan de scanner vermoedelijk makkelijk bereiken. De vingerafdrukscanner werkt verder prima is en redelijk snel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op de software van de Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus is helaas het nodige aan te merken. Allereerst valt op dat het toestel op Android 15 draait, een versie die bijna anderhalf jaar oud is. Android 16 is al geruime tijd beschikbaar, maar ontbreekt dus op deze Redmi. Dat vinden we jammer en het is daarnaast onduidelijk wanneer Android 16 wel voor de telefoon wordt uitgebracht.

Wat ook niet helpt, is dat Xiaomi de Note 15 Pro Plus helemaal volpropt met bloatware. Op de smartphone staan uit de doos allerlei apps en games die je waarschijnlijk niet gebruikt. Ook zie je soms reclame, waarbij de Mi-browser (van Xiaomi zelf) bijvoorbeeld aanbiedingen van Temu naar je pusht. Erg irritant en compleet onnodig bij een toestel van 499 euro.

Zoals we gewend zijn van Xiaomi lijkt de software (met de naam HyperOS) bij lange na niet op de standaardversie van bijvoorbeeld de Google Pixels. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar de software is naar mening iets te druk en niet altijd overzichtelijk ingedeeld. Sommige opties zitten behoorlijk verstopt, al wen je daar na een tijdje ook weer aan.

Niet onbelangrijk is natuurlijk het updatebeleid. Xiaomi belooft de Redmi Note 15 Pro Plus vier grote Android-upgrades te geven en zes jaar lang te ondersteunen met beveiligingspatches. Dat is zeker niet slecht, maar het is wel jammer dat één versie-update (Android 16) eigenlijk gewoon op het toestel had moeten staan.

Accuduur is indrukwekkend

De Redmi Note 15 Pro Plus heeft een lekker grote accu van 6500 mAh, wat meer is dan bij de meeste Android-telefoons. De accuduur is dan ook uitstekend en zonder twijfel één van de belangrijkste pluspunten van de telefoon. Het lukte me niet om de Note 15 Pro Plus voor het einde van de dag leeg te krijgen, ook niet op drukke dagen.

Anderhalve dag zonder opladen moet geen probleem zijn en als je het rustig aan doet, kun je makkelijk twee dagen met een volle lading doen. Je hoeft je dus nooit echt zorgen te maken over een lege batterij en dat is wel een geruststellende gedachte. Door de forse batterij kun je de Note 15 Pro Plus ook gebruiken als een powerbank voor andere toestellen.

Het opladen gaat lekker rap. De Xiaomi-smartphone ondersteunt snelladen met 100 watt, waardoor je de batterij in 40 minuten volledig kan vullen. Je moet dan zelf wel voor de juiste oplader zorgen, want in de verpakking zit alleen een usb-c-kabel. Gebruik je een andere stekker, duurt het opladen veel langer. Houd daar dus rekening mee.

Draadloos opladen is niet mogelijk. Dat vinden we geen ramp, al zijn er toestellen in deze prijsklasse die dit wel kunnen.

Conclusie Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus review

De Redmi Note 15 Pro Plus is een prima smartphone, maar Xiaomi schiet zichzelf in de voet door de adviesprijs van 499 euro. Voor die prijs zijn er toestellen te vinden met snellere hardware, fijnere software en betere set camera’s. Daarnaast is het jammer dat er een oudere Android-versie op de telefoon staat.

Dat maakt het moeilijk om de Note 15 Pro Plus aan te raden. Toch zijn we wel te spreken over het design, scherm en de ronduit uitstekende accuduur. We raden aan om te wachten op een prijsdaling, want op dit moment betaal je te veel voor deze Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus kopen

De Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus heeft een adviesprijs van 499 euro en is zoals gezegd in drie kleuren te koop. Het gaat om zwart, bruin en lichtblauw. Hieronder check je de beste deals van het moment. Het toestel is inmiddels in prijs gedaald, waardoor je € 399,- betaalt.

Alternatieven

Heb je 500 euro (of minder) te besteden voor je nieuwe smartphone, dan heb je genoeg goede opties. Hieronder bespreken we – in willekeurige volgorde – drie alternatieven voor de Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus.

Xiaomi 15T

In Xiaomi’s eigen assortiment is ook de 15T te vinden. Het toestel is inmiddels ongeveer even duur als de Redmi Note 15 Pro Plus, maar wel een stuk krachtiger. Ook krijg je betere camera’s, met bijvoorbeeld een extra telelens om in te zoomen. De batterij is wel een stuk kleiner. Interesse? Je haalt de Xiaomi 15T voor € 399,- in huis.

De Xiaomi 15T

Google Pixel 9a

Google komt volgens geruchten binnenkort met de Pixel 10a, maar dat hoeft niet te betekenen dat je de Pixel 9a links moet laten liggen. Voor de € 338,02 die je nu betaalt is dit een prima smartphone met erg fijne software, goede camera’s en een uitstekend updatebeleid. Dat is netjes voor de prijs.

Samsung Galaxy S25 FE

De Galaxy S25 FE is vrij snel flink in prijs gedaald en daarom een prima alternatief voor de Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. Het toestel is lekker snel, draait op Android 16 en krijgt de komende zeven jaar updates én ziet er strak uit. Eigenlijk scoort de S25 FE op ieder gebied een dikke voldoende. Je koopt ‘m nu voor € 486,78.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: