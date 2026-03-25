Samsung heeft op 25 maart 2026 de Galaxy A37 aangekondigd, de opvolger van de Galaxy A36.

Belangrijkste verbeteringen van de Galaxy A37

Snellere processor (Exynos 1480)

Apps openen sneller en multitasken gaat soepeler. Deze chip zat eerder in de Samsung Galaxy A55 en is dus een duidelijke upgrade.

Betere beeldverwerking bij de camera

De camera’s zijn hetzelfde op papier, maar foto’s zien er beter uit door verbeterde software. Vooral bij lastiger licht merk je dit.

Sterker en waterdicht (IP68)

Kan beter tegen water en stof dan zijn voorganger. Handig als je je telefoon intensief gebruikt of vaak buiten bent.

Wat is hetzelfde gebleven?

6,7 inch scherm met 120Hz (soepel scrollen)

Camera’s; 50 MP hoofdcamera + groothoek + macro

5000 mAh batterij en opladen met 45 watt (gaat makkelijk een dag mee)

Samsung Galaxy A37 prijzen

Samsung A37 met of zonder abonnement

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, krijg je te maken met een BKR-registratie, aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de Samsung A37 in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Twijfel je echter nog over de prijs? In combinatie met een abonnement kun je vaak flink besparen op de toestelkosten doordat providers en webshops toestelkorting geven. Een Samsung Galaxy A37 haal je dus met abonnement vaak voordeliger in huis dan als los toestel. Bovendien krijg je vaak extra voordelen, zoals meer data, korting op je maandbedrag, of extra tv-zenders als je al internet afneemt bij dezelfde provider.

Als je kiest voor de Samsung A37 zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Geheugenopslag voor de A37

De opslagcapaciteit van je smartphone is cruciaal voor hoe je de telefoon gebruikt. Voor de meeste mensen is 128 GB voldoende, maar als je veel films en foto’s opslaat op je telefoon, kan 256 GB of 512 GB handiger zijn. Voor de allerzwaarste gebruikers die geen ruimte willen missen, is er soms de optie van 1 TB opslag.

Waar is de Samsung Galaxy A37 het goedkoopst?

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste Samsung A37 aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op kleur of de hoeveelheid geheugenopslag en andere voorkeuren om de deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen.