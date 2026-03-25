Samsung heeft op 25 maart 2026 de Galaxy A37 aangekondigd, de opvolger van de Galaxy A36.

Belangrijkste verbeteringen van de Galaxy A37

Snellere processor (Exynos 1480)

Apps openen sneller en multitasken gaat soepeler. Deze chip zat eerder in de Samsung Galaxy A55 en is dus een duidelijke upgrade.

Betere beeldverwerking bij de camera

De camera’s zijn hetzelfde op papier, maar foto’s zien er beter uit door verbeterde software. Vooral bij lastiger licht merk je dit.

Sterker en waterdicht (IP68)

Kan beter tegen water en stof dan zijn voorganger. Handig als je je telefoon intensief gebruikt of vaak buiten bent.

Wat is hetzelfde gebleven?

6,7 inch scherm met 120Hz (soepel scrollen)

Camera’s; 50 MP hoofdcamera + groothoek + macro

5000 mAh batterij en opladen met 45 watt (gaat makkelijk een dag mee)

Samsung Galaxy A37 met of zonder abonnement

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, voor twee jaar, krijg je te maken met een BKR-registratie (of 20 euro per maand voor een jaar), aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de Samsung Galaxy A37 in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de Samsung A37 zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Waarop letten bij het afsluiten van een A37 met abonnement?

Bij het kiezen van een Samsung Galaxy A37 met abonnement zijn er een aantal belangrijke aspecten om in gedachten te houden. Of je nu op zoek bent naar een abonnement met veel data, een scherpe prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te letten op de looptijd, de keuze tussen een traditionele simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider. Deze factoren kunnen je helpen om de beste deal voor jouw situatie te vinden.

Bepaal de looptijd

Een telefoonabonnement van 1 jaar geeft je meer flexibiliteit. Technologie verandert snel en met een kortlopend contract kun je na een jaar eenvoudig overstappen naar een nieuwer of voordeliger aanbod. Dit is vooral handig als je graag het nieuwste Samsung toestel of betere bundels wilt.

Een 2-jarig abonnement is daarentegen vaak voordeliger per maand, omdat providers korting geven op langere contracten. Dit is een goede keuze als je tevreden bent met je provider en je niet vaak wisselt van toestel of abonnement.

Hoeveel data heb je nodig?

Hoeveel data je nodig hebt bij je mobiele abonnement hangt af van je gebruik. Voor licht gebruik, zoals af en toe bellen en WhatsAppen, is vaak een abonnement met een kleiner databundel genoeg. Als je regelmatig filmpjes kijkt, muziek streamt of veel gebruik maakt van sociale media, kies dan voor een grotere databundel om te voorkomen dat je snel door je data heen bent.

Kleine databundel tot 3 gb Voor als je (zonder WiFi verbinding) regelmatig wat whatsappjes stuurt. Je e-mails en nieuws checkt en af en toe wat scrolt op social media. Gemiddelde databundel 3 tot 10 gb Voor als je (zonder WiFi verbinding) regelmatig scrolt op social media, muziek luistert via Spotify en af en toe wat filmpjes bekijkt op streamingsdiensten. Grote databundel groter dan 20 gb Voor als je (zonder WiFi verbinding) veel gebruik maakt van streamingsdiensten zoals netflix of videoland. Het spelen van grote games en veel gebruik van social media.

Kies je voor een simkaart of eSIM?

Bij het afsluiten van een telefoonabonnement heb je de keuze tussen een fysieke simkaart en een eSIM. Een fysieke simkaart is een bekende optie die in de meeste toestellen past en eenvoudig over te zetten is naar een andere telefoon.

De eSIM is een digitale oplossing die meer gemak biedt: je hoeft geen kaart te plaatsen en kunt moeiteloos meerdere abonnementen op één apparaat beheren. Perfect voor mensen die werk en privé gescheiden willen houden of veel op reis zijn. Wil je weten of jouw Galaxy A37 eSIM ondersteunt? Bekijk dan de specificaties!

Bekijk extra voordelen bij je internet/tv provider

Als je al een tv- of internetabonnement hebt bij een bepaalde provider, kun je vaak profiteren van extra voordelen. Sluit je een Samsung Galaxy A37 met abonnement af dan bieden veel providers kortingen of speciale deals aan wanneer je meerdere diensten combineert. Zo bespaar je op je maandlasten en heb je alles onder één dak geregeld!

Waar is de Samsung Galaxy A37 met abonnement het goedkoopst?

