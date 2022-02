Op zoek naar oordopjes die waterbestendig en betaalbaar zijn? Dan zijn de Galaxy Buds Pro van Samsung misschien goed voor jou. Op deze pagina lees je alles over deze Pro’s.

Samsung Galaxy Buds Pro

De draadloze Galaxy Buds Pro gaan van Samsung zijn waterdicht (IPX7 certificering). Hierdoor kan je ze, nadat ze helemaal vies zijn geworden door het sporten even afspoelen met water. De oordopjes beschikken over ruisonderdrukking, waardoor je geen omgevingsgeluid hoort. De duur van de batterij is minder dan die van de Samsung Galaxy Buds Plus. Je kan op een enkele acculading tot vijf uur lang achter elkaar muziek luisteren. Het opbergdoosje en de ingebouwde accu daarvan zorgen ngo eens voor 18 uur plezier.

Snel verbinden met je Galaxy smartphone

Hoewel de oordopjes via Bluetooth 5.0 met ieder apparaat kunnen verbinden, kunnen smartphones van Samsung nóg sneller koppelen met de Galaxy Buds Pro. Je hoeft alleen maar de opbergdoos met de oortjes erin te openen. Het koppelverzoek verschijnt dan direct op je Samsung Galaxy, waarna je eindeloos kunt genieten van de beste muziek.