Beste draadloze oordopjes onder 100 euro: onze aanraders

Goede draadloze oordopjes hoeven geen kapitalen te kosten. Op zoek naar de beste draadloze oordopjes onder 100 euro? In deze koopgids vind je de dopjes die Android Planet aanraadt in deze prijsklasse. Natuurlijk vertellen we je ook waar je ze het goedkoopst in huis haalt.

Bij Android Planet testen we voortdurend draadloze oordopjes en andere wearables. In deze koopgids vergelijken we de zeven best geteste draadloze oortjes onder 100 euro. We geven je onze eerlijke mening, vertellen je wat er goed is, wat beter kan en verwijzen je naar onze eigen prijsvergelijker(s) voor de meest scherpe prijzen.

Laatste update: donderdag 11 september 2025, 15:45 uur.

Draadloze oordopjes onder 100 euro in het kort

Geen tijd of zin om de hele koopgids door te nemen? We vergeven het je. In onderstaand overzicht zie je waar alle behandelde draadloze oordopjes in uitblinken. Klik of druk op de naam om naar het model in deze koopgids te springen.

Draadloze oordopjes onder 100 euro gedetailleerd

#1 – Sony WF-C710N

Dit vinden we goed Uitstekend geluid

Uitstekend geluid Goed draagcomfort

Goed draagcomfort Goede actieve ruisonderdrukking Dit vinden we minder goed Oplaaddoosje voelt goedkoop aan

Voor nét iets minder dan 100 euro zijn de Sony WF-C710N een absolute aanrader. Ze klinken uitstekend, naar welk genre je ook luistert. Zoals we van Sony gewend zijn, is er behoorlijk wat bass aanwezig maar die overheerst niet. De actieve ruisonderdrukking is natuurlijk niet zo goed als die van de veel duurdere WF1000xm5, maar houden voor dit geld wel behoorlijk veel geluid tegen.

Daarnaast zitten deze dopjes als gegoten, waardoor je ook buiten niet bang hoeft te zijn dat ze uit je oren vallen. Het oplaaddoosje bevat in totaal 30 uur muziek, waarvan 8,5 uur in de slanke dopjes zelf. Dat is met de ruisonderdrukking uitgeschakeld. Wanneer je deze functie wel gebruikt, gaan ze minder lang mee. Na vijf minuutjes laden, luister je alweer een uur verder.

Zijn we dan alleen maar enthousiast? Nee, want het meegeleverde oplaaddoosje voelt een beetje goedkoop aan. Ook de ‘Ambient Mode’, die geluid van buitenaf juist doorlaat, werkt niet super. Je hoort je eigen stem dan erg hard. Gezien de prijs kunnen we echter prima leven met die nadelen.

#2 – OnePlus Buds 4

Dit vinden we goed Actieve ruisonderdrukking

Actieve ruisonderdrukking Prima geluid

Prima geluid Goede pasvorm

Goede pasvorm Snel opladen Dit vinden we minder goed Oplaadcase niet draadloos oplaadbaar

Als je op zoek bent naar betaalbare oortjes die toch uitstekend presteren, dan ben je bij de OnePlus Buds 4 aan het juiste adres. Ze zijn voorzien van prima actieve ruisonderdrukking die 55 decibel geluid wegfiltert, waardoor je ook in drukke omgevingen zoveel mogelijk geniet van je favoriete muziek. Ze herkennen je omgeving en passen het geluid dat je hoort daarop aan. Hiervoor heeft OnePlus drie microfoons in de oordopjes gestopt.

Heb je de oordopjes in tijdens een regenbui, dan hoef je niet bang te zijn dat ze dat niet overleven. Ze hebben namelijk een IP55-certificaat, wat betekent dat ze stof- en waterdicht zijn. Het oplaaddoosje is minimalistisch en heeft een capaciteit van 530 mAh. Hiermee haal je in totaal zo’n 44 uur aan luisterplezier, inclusief de capaciteit van de oordopjes. Als je ruisonderdrukking inschakelt, is dat nog altijd 24 uur.

Is het tijd om de case op te laden, dan doe je dat met de meegeleverde usb-c-kabel. Laad je hem tien minuutjes op, dan luister je weer elf uur verder. Je haalt de Buds 4 in huis in het zwart of groen voor € 76,95.

#3 – Samsung Galaxy Buds 3

Dit vinden we goed Prima geluid

Prima geluid Fraai ontwerp

Fraai ontwerp IP57-certificering Dit vinden we minder goed Accuduur kan beter

Accuduur kan beter Actieve ruisonderdrukking behoort niet tot de top

Ook de Samsung Galaxy Buds 3 zijn een goede keuze wanneer je in de markt bent voor oortjes tot maximaal 100 euro. In tegenstelling tot hun voorgangers hebben ze een ontwerp met steeltjes en zitten ze in een stijlvol, deels transparant ontwerp. De dopjes zelf klinken prima, maar hebben door hun open ontwerp minder goede actieve ruisonderdrukking dan veel concurrenten. Ze werken namelijk zonder ’tipjes’ die je oren afsluiten. Wel zitten ze daardoor erg lekker.

Door gebruik te maken van de Galaxy Wearable-app kun je instellen met welke intensiteit de Ambient Modus omgevingsgeluid moet doorlaten (of juist niet). Dankzij de IP57-certificering zijn de Buds 3 bovendien bestand tegen een flinke regenbui.

Met de actieve ruisonderdrukking ingeschakeld kun je de oordopjes 5 uur lang gebruiken. Met het oplaaddoosje meegerekend luister je 24 uur naar muziek. Schakel je ANC uit? Dan verleng je die waarden tot respectievelijk 6 en 30 uur. Dat is redelijk, maar niet spectaculair. In 10 minuten laad je de oordopjes voldoende op voor een uur luisterplezier en volledig opladen doe je in een klein uurtje. De opbergcase opladen kost je ongeveer 2,5 uur.

#4 – JBL Live 2 Pro TWS

Dit vinden we goed Uitstekend geluid

Uitstekend geluid Erg comfortabel

Erg comfortabel Fraai uiterlijk Dit vinden we minder goed Actieve ruisonderdrukking valt tegen

De JBL Live Pro 2 TWS zijn al iets oudere oordopjes, die we daardoor inmiddels wel mooi in de categorie tot 100 euro kunnen meenemen. Ze zien er strak uit en klinken zeker in deze prijscategorie uitstekend. Het geluid is zowel ruimtelijk als warm en bevat veel details. Voor audiofielen zijn het misschien wel de beste dopjes in dit lijstje.

Dat geldt minder voor wie gesteld is op de beste actieve ruisonderdrukking. Deze JBL’s houden natuurlijk best wat geluid tegen, maar minder dan nieuwere concurrenten van OnePlus en Sony. Daar staat tegenover dat ze prima zitten, waardoor je ze uren kunt dragen zonder last van je oren te krijgen.

De accuduur dan. JBL belooft dat je deze doppen tot wel tien uur kunt gebruiken voor je ze moet opladen. Dat kan met de meegeleverde case drie keer, waardoor je in totaal 40 uur geluid in je broekzak hebt zitten. Zoals gebruikelijk meet JBL deze tijden als je de actieve ruisonderdrukking niet gebruikt. Doe je dat wel, dan loopt de luistertijd terug.

#5 – Samsung Galaxy Buds FE

Dit vinden we goed Zeer voordelig

Zeer voordelig Goed geluid

Goed geluid Zitten stevig Dit vinden we minder goed Ruisonderdrukking kan beter

Ruisonderdrukking kan beter Niet waterdicht

Wil je ‘gewoon’ oordopjes van Samsung die goed samenwerken met je smartphone van datzelfde merk, maar niet de hoofdprijs kosten? Dan kun je ook kijken naar de Galaxy Buds FE, die nog wat voordeliger zijn dan de Buds 3 hierboven. Toch klinken ze prima, al zijn de instelmogelijkheden beperkt.

De Buds FE zitten stevig in je oor, waardoor ze niet snel uitvallen. Wel zijn ze bovengemiddeld groot en kunnen ze na uren luisteren een tikkeltje gaan knellen. Door de ’tips’ worden je oren goed afgeschermd van de buitenwereld. In combinatie met de actieve ruisonderdrukking heb je zo veel minder last van hinderlijke geluiden.

Helaas zijn deze doppen niet goed bestand tegen water, waardoor je op moet passen in een heftige regenbui. Je luistert maximaal 8,5 uur naar muziek op een acculading. Met de ANC ingeschakeld is dat zes uur. In het meegeleverde oplaaddoosje zit in totaal maximaal 30 uur muziek. Dat is anno 2025 vrij gemiddeld.

#6 – Nothing Ear (a)

Dit vinden we goed Actieve ruisonderdrukking

Actieve ruisonderdrukking Lange batterijduur

Lange batterijduur Relatief betaalbaar

Relatief betaalbaar Verbinden met meerdere apparaten Dit vinden we minder goed Niet draadloos op te laden

Deze oordopjes van Nothing zijn een stuk goedkoper dan de vorige varianten van het merk, maar doen daar niet veel voor onder. Bij aanschaf van de Ear (a) heb je de keuze uit de volgende kleuren: zwart, wit en geel.

De oordopjes en het opbergdoosje hebben een deels transparant design. Ondanks de betaalbare prijs hebben deze oordopjes zelfs een iets langere accuduur dan de duurdere varianten. Op een volledige acculading luister je tot 9,5 uur lang naar jouw favoriete nummers. Gebruik je de ingebouwde accu van het doosje dan kun je ze nog meerdere keren opladen, waardoor je de batterijduur verlengd tot wel 42,5 uur.

De oordopjes zijn gecertificeerd met een IP54-rating, waardoor ze stof- en waterbestendig zijn. Het oplaadhoesje is ook bestand tegen een beetje water. Je kunt de oordopjes verbinden met meerdere apparaten tegelijk, waardoor je gelijktijdig verbonden bent met verschillende apparaten. Het opladen van deze Nothing-oordopjes kan alleen met kabel, dit in tegenstelling tot de duurdere Nothing Ear-dopjes die wel draadloos opgeladen kunnen worden.

#7 – Motorola Moto Buds

Dit vinden we goed Actieve ruisonderdrukking

Actieve ruisonderdrukking Lange accuduur

Lange accuduur Zeer betaalbaar Dit vinden we minder goed Geen ruimtelijk geluid

Moet het écht goedkoop? De Motorola Moto Buds zijn een prima keuze als je op zoek bent naar draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking, maar een beperkt budget hebt. Ze verminderen omgevingsgeluid tot wel 50 decibel, waardoor je ongestoord kunt genieten van je muziek of podcasts. Hoewel de duurdere concurrenten beter zijn in het onderdrukken van geluid, bieden deze dopjes ook al redelijke demping.

Ben je veel onderweg? Met een batterijduur van maximaal negen uur op een volle acculading gaan deze oordopjes gelukkig lang mee. Daarbij moet de actieve ruisonderdrukking wel uitgeschakeld zijn. Anders loopt de batterij namelijk sneller leeg. Dankzij de inbegrepen oplaadcase luister je tot 42 uur lang naar muziek en podcasts. Is de batterij bijna leeg? Goed nieuws! Na slechts tien minuten opladen kun je de komende twee uur weer vooruit.

Voor wie is deze beste draadloze oortjes tot 100 euro koopgids bedoeld?

In deze prijscategorie zijn enorm veel draadloze oordopjes te vinden, en het is daarom makkelijk om in alle beschikbare modellen en informatie verloren te raken. In deze koopgids hebben we de volgens onze redactie de beste draadloze oordopjes tot 100 euro getest en uitgebreid met elkaar vergeleken. Op die manier hopen we je te informeren en de keuze te vereenvoudigen.

Experts in draadloze oordopjes: hoe we deze gids samenstellen

De Android Planet-redactie test aan de lopende band draadloze oordopjes, tablets, wearables en smartphones. We houden de markt en alle ontwikkelingen scherp in de gaten, zodat we je van het laatste oordopjes nieuws kunnen voorzien. Doordat we toegang hebben tot (heel) veel verschillende modellen draadloze oordopjes van allerlei fabrikanten, zijn we in staat ze uitgebreid te gebruiken en te testen. Zo ontdekken we we waar een set oordopjes in uitblinkt, wat beter kan en welke oordopjes het meeste waar voor je geld bieden.

Een koopgids zoals deze stellen we altijd met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen zodat jij als lezer een geïnformeerde en weloverwogen keuze kunt maken. Naast onze eigen koopgidsen, kunnen alle bezoekers van Android Planet.nl een eigen gebruikersreview achterlaten. Dat geldt voor alle producten die je op onze website kunt vinden. We vinden het belangrijk dat we niet alleen de mening van ons team maar ook die van alle lezers aan je kunnen laten horen.

Andere oordopjes vergelijken

Wil je meer oordopjes vergelijken? Bekijk dan vooral onze andere draadloze oordopjes koopgidsen hieronder. Voor een totaaloverzicht van alle merken en modellen draadloze oordopjes kun je het best terecht op onze draadloze oordopjes hoofdpagina.

Noise cancelling koptelefoon vs noise cancelling oordopjes

De keuze tussen noise cancelling oordopjes en koptelefoons kan lastig zijn. Gaat het je puur om effectieve noise cancelling, dan zal een koptelefoon dat altijd beter voor je doen dan oordopjes – simpelweg door de vorm. Benieuwd naar de beste noise cancelling draadloze koptelefoons van dit moment? Check dan onderstaande koopgids hier op AndroidPlanet.nl.

Veelgestelde vragen