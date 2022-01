De Samsung S21 FE los toestel kopen? Dit moet je weten

De Samsung S21 FE los toestel is de betaalbare versie van de reguliere Samsung S21. Doordat sommige specs van iets lagere kwaliteit zijn, kan de prijs een flink stuk omlaag. Daardoor heb je (bijna) alle gemakken van een high end smartphone, tegen een stuk lagere prijs. Op deze pagina vertellen we je alles wat je moet weten.

De Samsung S21 FE los toestel kopen: let hier op

De Samsung S21 FE los toestel mag dan iets goedkoper zijn dan de reguliere Samsung S21, toch blijft het een flink bedrag om in één keer af te moeten tikken. Daarna heb je echter geen maandelijkse kosten meer. En dat is wel een voordeel ten opzichte van een Samsung S21 FE met abonnement. Uiteraard kun je hem altijd nog combineren met een sim only-abonnement. Daardoor stijgen je maandelijkse kosten wel iets, maar dit is altijd nog lager dan wanneer je direct een toestel met abonnement aanschaft.

Aan een Samsung S21 Fe met abonnement zitten natuurlijk weer andere nadelen. Denk bijvoorbeeld aan een BKR-registratie. Dat kan nadelig zijn wanneer je een hypotheek bij de bank wil afsluiten. Daar heb je bij een Samsung S21 FE los toestel dan weer geen last van.

Is de Samsung S21 FE los toestel toekomstbestendig?

Ja, absoluut. De FE versie is dan wel de ‘uitgeklede’ versie van de S21, alle echt belangrijke specs zijn intact gelaten. Zo is er dezelfde processor, RAM en opslagcapaciteit. Zelfs het scherm heeft gewoon een verversingssnelheid van 120 Hz. Samen zorgt dit voor een zeer soepele ervaring en apps draaien als een zonnetje.

Waar je wel wat op inlevert ten opzichte van de normale S21? Denk aan camera’s, oplaadsnelheid, etc. Dit zijn leuke features, maar maken een smartphone niet meer of minder toekomstbestendig. Samsung heeft verder een uitstekend updatebeleid, dus ook op het gebied van software kun je de aankomende jaren prima vooruit.

