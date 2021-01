Samsung S21 abonnement vergelijken: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S21 is op 14 januari 2021 gepresenteerd, samen met de Samsung S21 Plus en de Samsung S21 Ultra. Daarbij is de pre-order direct gestart. Vanaf 29 januari liggen de smartphones in de winkels. Plaats je nu al een bestelling dan ontvang je een gratis setje Galaxy Buds-oordopjes en de Galaxy SmartTag.

Bij welke providers kan ik de Samsung Galaxy S21 met abonnement kopen?

De Samsung S21, S21 Plus en S21 Ultra zullen bij alle grote providers aangeboden worden. Denk hierbij onder andere aan KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2.

Pre-order de nieuwe Samsung Galaxy met abonnement