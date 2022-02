De Samsung S22 met abonnement is Samsungs vlaggenschip van 2022. Op deze pagina vind je naast de prijsvergelijker ook de belangrijkste informatie.

Let hierop bij een Samsung Galaxy S22 met abonnement

De Samsung S22 los toestel kost 849 euro, net zoveel als de Samsung S21. Hoe duur de abonnementskosten van een Samsung S22 met abonnement zijn, is nog niet duidelijk. Uiteraard is het ook nog afhankelijk van het abonnement hoe hoog de kosten zijn.

Dat betekent dat je ook bij de Samsung S22 met abonnement te maken krijgt met een BKR-registratie. Je kunt natuurlijk ook voor een Samsung S22 los toestel gaan, maar dan betaal je dus wel het hele bedrag in één keer. Dat is toch een flink bedrag dat je dan wel op je bankrekening moet hebben staan. Daarna heb je gelukkig wel lagere maandlasten, zelfs wanneer je een los toestel combineert met een sim only-abonnement.

Ben ik met deze smartphone klaar voor de toekomst?

De Samsung S22 is weer een zeer compleet toestel, voorzien van allerlei handige specs. Denk aan 5G-connectie voor supersnel internet onderweg en een nfc-chip om contactloos te betalen in de winkels en horeca. De overige specs zijn natuurlijk ook uitstekend, daarmee kun je de toekomst met de volste vertrouwen tegemoet treden. Dat geldt niet alleen voor de hardware, ook het updatebeleid van Samsung is goed. Je krijgt maar liefst vijf jaar lang nieuwe software. Jij kunt dus wel even vooruit.

Kan de prijs per winkel veel verschillen?

Ja, absoluut. Meestal wordt de officiële adviesprijs net na de lancering nog wel gehanteerd, maar na verloop van tijd gaan de prijzen zakken. Meestal zakken ze dan niet bij alle winkels even hard. Ook kan het zijn dat de smartphone bij de ene winkel tijdelijk in de aanbieding is en bij de andere winkel niet. In sommige gevallen kun je zeker 50 euro of meer besparen door eerst even onze prijsvergelijker te gebruiken. Dat geld kun je dan weer gebruiken om andere leuke dingen mee te doen.

Zo vind je de beste deal

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste deal altijd bovenaan. Wel moet je even kijken of dat abonnement wel bij je past. Je krijgt voor de laagste prijs natuurlijk ook de minste belminuten, MB’s, etc.

Gebruik de filteropties om alleen het aanbod te zien dat ook daadwerkelijk interessant voor je is. Daarna klik je eenvoudig door op de aanbieding door middel van de groene knop. Op de website van de aanbieder maak je dan je bestelling af.

Pre orderen kan via de linkjes in onderstaande tabel