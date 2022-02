Samsung S22 kopen? vergelijk alle los toestel prijzen

Onderstaande informatie is gebaseerd op geruchten, neem het een en ander dus met een korreltje zout.

De Samsung S22 los toestel is Samsung’s nieuwste vlaggenschip toestel voor 2022 en is de opvolger van de populaire Samsung S21. Samsung lanceerde het nieuwe toestel op 9 februari. Op deze pagina vind je de prijsvergelijker en de meest essentiële informatie.

Een Samsung S22 los toestel kopen? Let hier dan op

De Samsung S22 draait op de nieuw aangekondigde Exynos 2200 processor die weer een stukje sneller is dan de chip in de Samsung S21. Daarnaast hebben ook de camera’s een leuke update gekregen waardoor je vooral in het donker betere foto’s maakt.

Los toestel of toch een abonnement?

Bij een high end toestel hoort meestal ook een hoge prijs. Het instapmodel kost 849 euro, hetzelfde als de prijs van zijn voorganger. Als je dat bedrag in één keer moet aftikken, zorgt dat toch voor een flinke klap aan je bankrekening. Het voordeel is wel dat je maandelijkse kosten ten opzichte van een abonnement daarna lager zijn. Het is op die manier ook goed te combineren met een sim only-abonnement.

Aan een Samsung S22 met abonnement kleven weer andere voor- en nadelen. Zo kun je je toestel in termijnen afbetalen, waardoor je meer geld overhoudt voor andere dingen. Je krijgt dan alleen wel te maken met een BKR-registratie. Dat zorgt ervoor dat je lastiger aan een lening komt. Meestal is dat geen probleem, maar wel extra vervelend als je net een hypotheek probeert te krijgen.

Ben je met de Samsung S22 los toestel klaar voor de toekomst?

Uiteraard. De S-lijn van Samsung bestaat uit alleen maar toptoestellen in het hogere prijssegment. Daar krijg je natuurlijk veel voor terug. Denk aan standaard 5G, een nfc-chip, goede hardware en een uitstekend updatebeleid. De aankomende tijd heb je dus geen nieuw toestel meer nodig.

Voor wie is deze smartphone geschikt?

De Samsung S22 los toestel kan alles aan. Van de zwaarste games, tot urenlang social media scrollen, video’s kijken en meer. Als je een goede telefoon zoekt zit je hier dus goed. Het is daardoor makkelijker om te zeggen voor wie deze smartphone niet geschikt is. De telefoon valt in het hogere prijssegment, dus als je je telefoon maar weinig gebruikt of simpelweg een lager budget hebt, kun je beter een ander toestel zoeken. Voor de rest kunnen we met zekerheid zeggen dat deze telefoon naar tevredenheid zal functioneren.

Zo gebruik je de prijsvergelijker

De prijs kan per aanbieder behoorlijk verschillen, helemaal na verloop van tijd. Het is dus altijd verstandig om eerst de prijsvergelijker te gebruiken om de beste deal te vinden.

Zoals je ziet staat de laagste prijs al bovenaan. Dit is echter ook de versie met de minste opslagcapaciteit en werkgeheugen. Mocht je meer willen dan betaal je meer. Deze versies staan dus wat lager.

Met de filterfuncties zorg je ervoor dat alleen het aanbod wordt getoond dat ook daadwerkelijk relevant voor jou is. Eenmaal de beste deal gevonden? Dan klik je eenvoudig door op de aanbieding. Op de website van de aanbieder maak je vervolgens je bestelling af.