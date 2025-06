De Samsung Galaxy S25 Ultra is het topmodel uit de S25-serie. Met een groot scherm, een flinke camera-opstelling en krachtige hardware is dit dé smartphone voor wie het beste van het beste wil. Ook doe je vele jaren met de smartphone: Samsung belooft voor de S25 Ultra een updatebeleid van zeven jaar lang nieuwe Android-versies en beveiligingsupdates.

Waar de Samsung S25 Ultra los kopen?

In de Android Planet-prijsvergelijker zie je direct waar je voor de laagste prijs de Samsung Galaxy S25 Ultra aanschaft. Deze checkt dagelijks meermaals per uur de actuele prijzen, zodat je altijd ziet waar je het goedkoopst uit bent. Dat maakt de S25 Ultra bestellen gemakkelijker.

Samsung Galaxy S25 Ultra prijzen

Voor de S25 geldt een adviesprijs vanaf 899 euro. Dit betaal je voor het model met 128GB. Voor de versie met 256GB en 512GB zijn de adviesprijzen 959 euro en 1079 euro. In de prijsvergelijker op Android Planet halen we ieder uur actuele prijzen op van diverse webshops. Wij hebben de vanaf prijzen voor je op een rij gezet in onderstaand overzicht:

Samsung S25 Ultra met of zonder abonnement

Nog niet besloten of je de Samsung Galaxy S25 Ultra los of met een abonnement aanschaft? Kijk vooral goed naar wat bij jouw situatie past. Kan en wil je de smartphone in één keer betalen, of kies je liever voor een maandelijks vast bedrag dat wordt afgeschreven?

Belangrijk om te weten is dat bij een abonnement een BKR-registratie van toepassing kan zijn. Je gaat dan namelijk een lening aan. Dit hoeft niet meteen problemen op te leveren, maar kan invloed hebben op hoeveel je bijvoorbeeld mag lenen voor een hypotheek.

Koop je de Samsung S25 Ultra los, dan heb je het voordeel dat je zelf kan kiezen welk sim only-abonnement je afsluit. Je hebt dan volop keuze uit diverse providers en prijsvechters en stelt gemakkelijk zelf je abonnement samen. Afhankelijk van wat jouw situatie is kan je goedkoper uit zijn met sim only en een toestel los, in plaats van een abonnement.

Wel geven providers en webwinkels vaak flinke kortingen op de aanschaf van een toestel wanneer je een abonnement erbij neemt. Het kan dus ook weer lonen om de S25 Ultra met abonnement te kopen.

S25 Ultra met abonnement, maar zonder BKR-registratie

Wil je graag de Samsung S25 Ultra met een abonnement aanschaffen, maar zonder BKR-registratie. Dat kan. Zolang het toestelkrediet van de S25 onder de 10 euro per maand ligt bij een abonnement van twee jaar of 20 euro bij één jaar, voorkom je dit.

Ook is er bij providers vrijwel altijd de mogelijkheid om het aanschafbedrag van de smartphone in één keer te betalen. Zo profiteer je wel van de toestelkorting en andere extra’s, maar blijft de BKR-registratie buiten beschouwing.

Waar is de Samsung S25 Ultra het voordeligst?

In de prijsvergelijker van Android Planet vind je gemakkelijk en snel de beste Samsung S25 Ultra-aanbieding. De beste deal van dit moment staat vrijwel altijd bovenaan, al is dit meestal het instapmodel met minder opslagruimte. Door de filters te gebruiken zie je alle deals met de configuratie die jij wil.

Heb je een passende aanbieding gevonden? Door erop te klikken word je direct naar de juiste pagina van de provider of webwinkel gebracht. Zo schaf je gemakkelijk en veilig een Samsung S25 Ultra.