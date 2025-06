Samsung S25 met KPN abonnement

Wil jij de Samsung S25 met een KPN abonnement bestellen? Dan wil je natuurlijk weten wat de beste acties van dit moment zijn en wat de beste prijs is. Lees hier alles wat je wil weten voor je de Samsung Galaxy S25 bij KPN aanschaft.

Daarom bestel je de Samsung S25 bij KPN

Bestel je de Samsung S25 in combinatie met een abonnement van KPN? Dan zijn er diverse voordelen waarvan je profiteert. Benieuwd welke dat precies zijn? We zetten ze hieronder overzichtelijk voor je op een rij.

Combivoordeel

Ben je al klant bij KPN voor je internet- en/of televisie-abonnement? Dan krijg je zeer waarschijnlijk combinatievoordeel als je een Samsung Galaxy S25 met een telefoonabonnement bestelt. Dit voordeel kan oplopen tot 7,50 euro korting per maand.

Ook ontvang je als bestaande klant dubbele data voor een lagere prijs. Zo wordt kiezen voor een ruime bundel nog aantrekkelijker.

Je MB’s delen met anderen

Heeft iemand in jouw huishouden ook een telefoonabonnement bij KPN? Dan is er de mogelijkheid om je databundel onderling te delen. Wanneer iemand zijn bundel heeft opgemaakt, kan hij of zij vragen om meer data. Zo hoef je nooit extra te betalen, mits je natuurlijk even toestemming vraagt.

Ook handig is dat je gratis belt met nummers die binnen jouw klantenaccount vallen. Zo betaal je bijvoorbeeld niks voor bellen met je partner, kinderen of huisgenoten. Dat kan best wat geld schelen.

Handige extra’s

Hoe meer producten je bij KPN afneemt, hoe meer extra’s je vrijspeelt. Heb je zowel een telefoon- als televisie-abonnement, dan krijg je bijvoorbeeld meer tv-kanalen in je pakket. Ook biedt de provider nog weleens kortingen op producten of dagjes uit.

Waar moet je op letten?

Net zoals bij diverse andere providers die de Samsung S25 met abonnement aanbieden, kan je kiezen hoeveel je per maand aflost. Zo profiteer je van kortingen op de aanschaf zonder een behoorlijk bedrag te moeten ophoesten.

Belangrijk om te weten is dat er een BKR-registratie van kracht kan zijn. Je gaat tenslotte een lening aan om de smartphone aan te schaffen. Dit kan effect hebben op de hoogte van je hypotheek als je in de nabije toekomst een huis wil kopen.

Wil je graag profiteren van de toestelkorting op de S25 bij KPN, maar de BKR-registratie vermijden? Dan kan je ervoor kiezen om de smartphone direct af te betalen bij het afsluiten van je abonnement. Zo voorkom je een BKR-registratie, maar kan je wel gebruikmaken van de acties.

Zo vind je de beste Samsung S25 KPN-actie voor jou

Wil je alle Samsung S25-acties bij KPN overzichtelijk op een rij zien? Dat kan op deze pagina. Door gebruik te maken van de filters kan je je zoektocht naar de beste deal voor jou verder verfijnen. Kies bijvoorbeeld je gewenste kleur, opslagruimte en meer.

Staat er een deal bij die aan al je wensen voldoet? Dan is het enkel nog klikken op de groene knop om doorgestuurd te worden naar die specifieke actie. Zo bestel je gemakkelijk en snel de Samsung S25 bij KPN zonder een actie mis te lopen.