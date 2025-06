De Samsung Galaxy S25 is een echte high-ender op alle fronten. Met vlotte hardware, een compact scherm van 6,2 inch en goede camera’s is dit een smartphone die jaren meekan. Als kers op de taart biedt Samsung ook nog eens een updatebeleid van maar liefst zeven jaar voor de S25.

Waarom kiezen voor de Samsung S25 met abonnement?

Diverse providers bieden de Samsung Galaxy S25 aan met een abonnement. Elk hebben ze hun eigen abonnementen, maandelijkse tarieven en databundels. Resellers als Belsimpel en Mobiel.nl bieden ook diverse combinaties aan. Daardoor is de Samsung S25 vaak voordeliger verkrijgbaar in combinatie met een abonnement dan via een provider.

Het is zeker de moeite waard om eerst de prijsvergelijker op deze pagina te raadplegen en zo het volledig aanbod op een rij te zetten. Zo weet je waar je de beste deal vindt en bespaar je gemakkelijk geld.

Waar moet ik op letten bij een Samsung Galaxy S25 met abonnement?

Kies je voor een mobiel abonnement, dan kan je zelf kiezen hoeveel je per maand voor de telefoon aflost. Een groot voordeel is dat je niet in één keer het volledig aankoopbedrag moet aftikken. Betaal je liever maandelijks en niet direct bij het bestellen? Houd dan rekening met een mogelijke BKR-registratie.

Looptijd van je abonnement

In veel gevallen kies je voor een abonnement met een looptijd van een of twee jaar. Bij een enkel jaar zit je korter vast aan een abonnement, maar betaal je maandelijks iets hoger bedrag. Kies je voor een tweejarig abonnement? Dan betaal je over een langere periode een lager maandbedrag.

Welke databundel kies je?

Het is goed om bij jezelf na te gaan hoeveel data je maandelijks gebruikt. Kijk je regelmatig een Netflix-aflevering? Dan gebruik je per maand meer GB dan wanneer je enkel af en toe een appje verzendt als je onderweg bent. Maak voor jezelf een inschatting hoeveel belminuten en dat je maandelijks nodig hebt en kies een bijpassend abonnement. Gun jezelf een ruime databundel, want eenmaal buiten de bundel betaal je flink wat extra om online te blijven.

Simkaart of esim

Wil je een fysieke simkaart in je smartphone, of graag een esim? Het voordeel met een esim is dat je geen nieuwe simkaart hoeft te bestellen als je buiten Europa op vakantie gaat. Ook kan je een esim gebruiken met je smartwatch en smartphone tegelijkertijd.

Wissel je van smartphone, dan is een esim echter minder handig: je moet dan contact opnemen met je provider om deze op het nieuwe toestel te activeren. Wissel je nog weleens van toestel, dan is het handig om voor een fysieke simkaart te kiezen.

Extra korting met een internet- en/of tv-abonnement

Heb je al een internet- en/of tv-abonnement bij een provider? Dan krijg je mogelijk een maandelijkse korting op je S25-abonnement. Enkele voorbeelden van providers die combivoordeel bieden zijn KPN, Odido, VodafoneZiggo en Youfone. Bekijk dus zeker de aanbiedingen van jouw huidige provider in onze prijsvergelijker.

Samsung Galaxy S25 met abonnement of los kopen? Wat is het goedkoopst?

Wat het voordeligst voor jou is, hangt af van je persoonlijke situatie. Kan en wil je de smartphone in één keer aanschaffen of betaal je liever maandelijks een vast bedrag? Bij de laatste optie ga je – bij een krediet boven die 10 euro per maand voor twee jaar – een lening aan en krijg je een BKR-registratie. Wil je tijdens de abonnementsperiode een hypotheek afsluiten, kan dit ongunstig zijn. Het bedrag wat je dan kan lenen is namelijk lager.

Ook heb je meer keuzevrijheid als je voor een Samsung Galaxy S25 zonder abonnement kiest, omdat je dan vrijwel elk sim only-abonnement kan afsluiten. Het sim only-aanbod is vele malen groter en er zijn genoeg prijsvechters bij. Afhankelijk van jouw situatie kan de combinatie van een losse Samsung Galaxy S25 met sim only goedkoper zijn dan met een abonnement.

Wel is het zo dat je in combinatie met een abonnement meestal profiteert van flinke toestelkortingen. Vaak geven providers en shops extra korting waardoor je de S25 voor een lager bedrag aanschaft. Bij providers als Odido, Vodafone en KPN ben je in combinatie met een abonnement echt goedkoper uit. Je profiteert bovendien van extra data, korting op het maandelijkse bedrag of andere extra’s, bijvoorbeeld als je er al klant voor internet bent.

Liever geen BKR-registratie bij een combinatie met abonnement? Dan kan je ervoor kiezen om het gehele aankoopbedrag voor de S25 in één keer te betalen. Daarmee krijg je wel de toestelkorting en andere voordelen en geen BKR-registratie.

Hoe vind ik het goedkoopste Galaxy S25-abonnement dat bij mij past?

Onze prijsvergelijker toont altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan. Dit hoeft echter niet per se de beste deal voor jou te zijn. Je filtert gemakkelijk op prijs, het aantal belminuten, MB’s en meer om het aanbod te zien dat bij jouw wensen past. Klik ook op jouw internet- en tv-provider, want dan zie je sneller welke deals zij met klantenkorting aanbieden.