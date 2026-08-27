Samsung Galaxy S26 FE los toestel kopen

De Samsung Galaxy S26 FE is officieel aangekondigd en is de nieuwste betaalbare smartphone binnen de Galaxy S-serie. Het toestel is het goedkopere broertje van de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra en biedt veel functies uit de duurdere modellen voor een lagere prijs.

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Samsung Galaxy S26 FE prijs en uitvoeringen

De Samsung Galaxy S26 FE is verkrijgbaar vanaf € 799,-. Voor dat bedrag krijg je het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Er verschijnt ook een variant met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, heeft als adviesprijs 899 euro.

Het toestel verschijnt in drie kleuren: Pistachio (lichtgroen), Blueberry (paars/blauw) en Graphite (grijs/zwart). Het ontwerp lijkt sterk op zijn voorganger, maar Samsung heeft onder andere het camera-eiland aangepast.

Snellere prestaties dankzij Exynos 2500 chip

Een van de belangrijkste verbeteringen van de Samsung Galaxy S26 FE zit aan de binnenkant. De smartphone beschikt over de Exynos 2500-chip, die sneller is dan de Exynos 2400 uit de Galaxy S25 FE en beter overweg kan met AI-functies. Samsung gebruikte deze processor ook in de Galaxy Z Flip 7.

6,7 inch-scherm en grote accu

Aan de voorkant vind je een 6,7 inch-scherm met dunne randen, een full-hd-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. De maximale helderheid bedraagt 1900 nits, waardoor het scherm ook in fel licht goed zichtbaar moet blijven.

De Samsung Galaxy S26 FE heeft een 4900 mAh-accu. Opladen kan met maximaal 45 watt via een kabel en draadloos opladen ondersteunt maximaal 15 watt. Met de oplader laad je het toestel volgens Samsung in ongeveer 30 minuten op tot circa 65 procent.

Veelzijdige camera’s met Galaxy AI

Op de achterkant van de Galaxy S26 FE vind je drie camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, aangevuld met een 12 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Voor selfies gebruikt het toestel een 12 megapixel-frontcamera.

Dankzij de snellere Exynos 2500-chip en Samsungs ProVisual Engine moet de smartphone betere foto’s en video’s maken. Daarnaast ondersteunt de Galaxy S26 FE verschillende Galaxy AI-functies, waaronder Document Scan en Audio Eraser. Met Audio Eraser kun je bijvoorbeeld achtergrondgeluid uit video’s verwijderen.

Samsung belooft voor de Galaxy S26 FE langdurige ondersteuning. De smartphone draait uit de doos op Android 17 met One UI en ontvangt zeven jaar lang Android-updates en beveiligingspatches. Daarmee kun je het toestel langere tijd veilig blijven gebruiken.

De Samsung Galaxy S26 FE los kopen

De Samsung Galaxy S26 FE is een interessante keuze voor wie een moderne Samsung-smartphone zoekt met een groot scherm, krachtige prestaties en langdurige software-ondersteuning. Vergelijk hieronder de prijzen van het losse toestel en ontdek waar je de Galaxy S26 FE het goedkoopst kunt kopen.