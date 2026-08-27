Samsung Galaxy S26 FE met abonnement vergelijken

De Samsung Galaxy S26 FE is de nieuwste betaalbare toevoeging aan de Galaxy S-serie. Het toestel brengt veel eigenschappen van Samsungs duurdere smartphones naar een lager prijssegment en is daarmee interessant voor iedereen die een krachtige Samsung-telefoon zoekt zonder direct de hoofdprijs te betalen. De Galaxy S26 FE is het goedkopere broertje van de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra.

Wil je de Samsung Galaxy S26 FE kopen met een abonnement? Via onze vergelijker hierboven vind je eenvoudig de beste aanbiedingen van verschillende providers. Vergelijk de maandelijkse kosten, databundels en looptijden en ontdek welk abonnement het beste aansluit bij jouw gebruik.

Samsung Galaxy S26 FE met abonnement kopen

Bij een abonnement betaal je de Samsung Galaxy S26 FE niet altijd in één keer volledig. In plaats daarvan combineer je het toestel met een mobiel abonnement en betaal je vaak een vast bedrag per maand. Dit maakt het mogelijk om direct een nieuwe smartphone te gebruiken zonder de volledige aanschafprijs vooraf af te rekenen.

De Samsung Galaxy S26 FE heeft een adviesprijs van 799 euro voor het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Daarnaast verschijnt er een uitvoering met 256GB opslagruimte voor 899 euro.

Bij sommige providers kunnen tijdelijke acties gelden, zoals een cadeau bij aanschaf van het toestel. Samsung biedt bijvoorbeeld tijdelijk een Galaxy Watch 7 aan bij bepaalde abonnementen.

Krachtige prestaties dankzij Exynos 2500-chip

De Galaxy S26 FE is uitgerust met de Exynos 2500-chip. Deze processor zorgt volgens Samsung voor betere prestaties dan zijn voorganger en is beter geschikt voor AI-toepassingen. De chip werd ook gebruikt in de Galaxy Z Flip 7.

Dankzij de combinatie van 8GB werkgeheugen en maximaal 256GB opslagruimte heb je genoeg ruimte voor apps, foto’s, video’s en andere bestanden.

Specificaties van de S26 FE

De Samsung Galaxy S26 FE beschikt over een 6,7 inch-scherm met dunne randen, een full-hd-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. De maximale helderheid bedraagt 1900 nits, waardoor het scherm ook buiten goed zichtbaar moet blijven.

De smartphone heeft een 4900 mAh-accu en ondersteunt snelladen met maximaal 45 watt. Volgens Samsung laad je het toestel hiermee in ongeveer 30 minuten op tot ongeveer 65 procent. Draadloos opladen gaat met maximaal 15 watt.

Camera’s en Galaxy AI-functies

Ook op cameragebied biedt de Galaxy S26 FE veel mogelijkheden. Achterop vind je een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Voor selfies gebruikt het toestel een 12 megapixel-frontcamera.

Door de snellere chip en Samsungs ProVisual Engine moet de Galaxy S26 FE betere foto’s en video’s maken. Daarnaast ondersteunt de smartphone verschillende Galaxy AI-functies, waaronder Document Scan en Audio Eraser. Met die laatste functie kun je achtergrondgeluid uit video’s verwijderen, ook in apps zoals YouTube, Netflix en Instagram.

Wie een smartphone met abonnement aanschaft, wil daar natuurlijk meerdere jaren mee vooruit kunnen. Samsung geeft de Galaxy S26 FE daarom zeven jaar lang software-ondersteuning. Het toestel draait uit de doos op Android 17 met One UI en ontvangt updates tot en met Android 24. Ook beveiligingspatches worden zeven jaar lang uitgerold.