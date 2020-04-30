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Odido Sim Only abonnementen vergelijken

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27 resultaten vanaf € 17,50
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Sim only (10GB data)
Simyo
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Odido sim only
120 min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
Odido
€ 17,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Odido
Odido sim only
120 min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
Odido
€ 18,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Odido sim only
120 min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 jaar
Odido
€ 18,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Odido
Odido sim only
120 min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 jaar
Odido
€ 19,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Odido sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
Odido
€ 20,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Odido sim only
120 min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 maand
Odido
€ 20,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Odido
Odido sim only
onbeperkt min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
Odido
€ 21,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Odido
Odido sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 jaar
Odido
€ 21,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Odido
Odido sim only
120 min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 maand
Odido
€ 21,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Odido
Odido sim only
120 min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 maand
Odido
€ 21,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Belsimpel
Odido sim only
onbeperkt min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
Odido
€ 21,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Belsimpel
Odido sim only
onbeperkt min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 jaar
Odido
€ 22,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Odido

Odido Sim Only: dit moet je weten

Odido is Nederlands nieuwste provider (voorheen T-Mobile en Tele2). Naast mobiel internet biedt Odido ook zakelijke oplossingen en vaste telefonie, televisie en breedband internet. Wat betreft sim only biedt Odido veel flexibiliteit bij het samenstellen hiervan. Zo kun je maandelijks de hoeveelheid data, belminuten of sms’jes omhoog of omlaag bijstellen. Maandelijks opzeggen is helaas niet mogelijk.

Hier moet je op letten bij een Sim Only abonnement van Odido

Voor Odido sim only betalen nieuwe klanten eenmalig meestal 25 euro aansluitkosten. Met de volgende punten moet je rekening houden bij het afsluiten van een Odido sim only-abonnement:

  • Grote mate van flexibiliteit om je bundel samen te stellen
  • Als je databundel op is kun je blijven internetten met een lagere snelheid
  • Data, minuten en sms’jes die je overhoudt kun je niet meenemen
  • Minimale contractduur is één jaar
  • Je kunt je GB’s gebruiken binnen de EU zonder extra kosten
  • Maandelijks opzegbaar abonnement is niet beschikbaar

Sim Only abonnement van Odido vergelijken

Bij Odido sim only-abonnementen heb je keuze uit 2Gb, 10Gb en 15B. deze abonnementen kan je kiezen tussen 120 belminuten of onbeperkt bellen. Daarnaast is er ook een abonnement met onbeperkt data en onbeperkt bellen beschikbaar. De minimale looptijd is één jaar. Al ben je bij een abonnement van twee jaar iets goedkoper uit.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement van Odido

Wil jij snel het goedkoopste sim only-abonnement voor jou vinden? Met onze prijsvergelijker filter je snel op jouw wensen. Kies de hoeveelheid GB, belminuten en sms’jes en kies vervolgens het meest geschikte abonnement voor jou! Je kunt ook je favoriete provider invoeren als je alleen deze aanbiedingen wilt zien. Op deze pagina is al gefilterd op Odido sim only abonnementen, dat kun je dus zo laten staan.

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