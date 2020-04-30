Odido Sim Only abonnementen vergelijken

Odido Sim Only: dit moet je weten

Odido is Nederlands nieuwste provider (voorheen T-Mobile en Tele2). Naast mobiel internet biedt Odido ook zakelijke oplossingen en vaste telefonie, televisie en breedband internet. Wat betreft sim only biedt Odido veel flexibiliteit bij het samenstellen hiervan. Zo kun je maandelijks de hoeveelheid data, belminuten of sms’jes omhoog of omlaag bijstellen. Maandelijks opzeggen is helaas niet mogelijk.

Hier moet je op letten bij een Sim Only abonnement van Odido

Voor Odido sim only betalen nieuwe klanten eenmalig meestal 25 euro aansluitkosten. Met de volgende punten moet je rekening houden bij het afsluiten van een Odido sim only-abonnement:

Grote mate van flexibiliteit om je bundel samen te stellen

Als je databundel op is kun je blijven internetten met een lagere snelheid

Data, minuten en sms’jes die je overhoudt kun je niet meenemen

Minimale contractduur is één jaar

Je kunt je GB’s gebruiken binnen de EU zonder extra kosten

Maandelijks opzegbaar abonnement is niet beschikbaar

Sim Only abonnement van Odido vergelijken

Bij Odido sim only-abonnementen heb je keuze uit 2Gb, 10Gb en 15B. deze abonnementen kan je kiezen tussen 120 belminuten of onbeperkt bellen. Daarnaast is er ook een abonnement met onbeperkt data en onbeperkt bellen beschikbaar. De minimale looptijd is één jaar. Al ben je bij een abonnement van twee jaar iets goedkoper uit.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement van Odido

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