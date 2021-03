Vodafone Sim Only abonnementen vergelijken

Sim Only abonnement van Vodafone: dit moet je weten

Vodafone is ook een van de grotere providers van Nederland. Zo hebben ze een landelijk dekkend 4G netwerk en is ook klaar voor 5G. Er is een grote variatie in sim only-abonnementen maar het is ook mogelijk om een abonnement mét toestel af te sluiten. Vodafone biedt ook veel extra service zoals een telefoon verzekering, een entertainment pakket of de mogelijkheid tot het krijgen van een leentoestel als je eigen toestel kapot is.

Hier moet je op letten bij een Sim Only abonnement van Vodafone

Hieronder een aantal punten waar je rekening mee moet houden bij het afsluiten van een sim only abonnement bij Vodafone. Voor nieuwe klanten rekent Vodafone eenmalig 25 euro aansluitkosten.

Vodafone heeft een landelijk dekkend 4G-netwerk en is 5G-ready

Niet mogelijk om maandelijks opzegbaar sim only-abonnement te kiezen

Als je Vodafone Mobiel combineert met Ziggo, krijg je meer data en extra tv-zenders

Betrouwbaar en snel netwerk met landelijke dekking

Onbeperkt data, bellen en sms’en beschikbaar

Sim Only abonnement van Vodafone vergelijken

De Vodafone sim only-abonnementen zijn er in verschillende varianten. Zo heb je voordelige instapabonnementen geschikt voor mensen die relatief weinig bellen en sms’en en niet of nauwelijks gebruikmaken van mobiel internet. Heb je een groter budget, dan kun je kiezen voor een uitgebreider abonnement met meer data en onbeperkte belminuten of sms’jes. Vodafone biedt ook abonnementen voor grootverbruikers met onbeperkte minuten, sms’jes en data.

