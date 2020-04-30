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Vodafone Sim Only abonnementen vergelijken

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12 resultaten vanaf € 17,50
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Sim only (10GB data)
Simyo
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Vodafone sim only
150 min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
Vodafone
€ 17,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
150 min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
1 jaar
Vodafone
€ 18,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
onbeperkt min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
Vodafone
€ 20,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
onbeperkt min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
1 jaar
Vodafone
€ 21,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
150 min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
Vodafone
€ 22,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
150 min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
1 jaar
Vodafone
€ 23,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
onbeperkt min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
Vodafone
€ 24,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
onbeperkt min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
1 jaar
Vodafone
€ 25,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
150 min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
Vodafone
€ 27,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
150 min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
1 jaar
Vodafone
€ 28,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
Vodafone
€ 30,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
1 jaar
Vodafone
€ 31,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only abonnement: dit moet je weten

Een Vodafone sim only abonnement is zeer gewild. Dat is ook niet zo raar, het biedt namelijk veel voordelen. Vodafone is ook een van de grotere providers van Nederland. Zo hebben ze een landelijk dekkend 4G netwerk en is ook klaar voor 5G. Er is een grote variatie in sim only-abonnementen maar het is ook mogelijk om een abonnement mét toestel af te sluiten. Vodafone biedt ook veel extra service zoals een telefoon verzekering, een entertainment pakket of de mogelijkheid tot het krijgen van een leentoestel als je eigen toestel kapot is.

Hier moet je op letten bij een Vodafone Sim Only abonnement

Hieronder een aantal punten waar je rekening mee moet houden bij het afsluiten van een Vodafone sim only abonnement:

  • Voor nieuwe klanten rekent Vodafone eenmalig 25 euro aansluitkosten
  • Vodafone heeft een landelijk dekkend 4G-netwerk en is 5G-ready
  • Niet mogelijk om maandelijks opzegbaar sim only-abonnement te kiezen
  • Als je Vodafone Mobiel combineert met Ziggo, krijg je meer data en extra tv-zenders
  • Betrouwbaar en snel netwerk met landelijke dekking
  • Onbeperkt data, bellen en sms’en beschikbaar

Sim Only abonnement van Vodafone vergelijken

De Vodafone sim only-abonnementen zijn er in verschillende varianten. Zo heb je voordelige instap sim only abonnementen, geschikt voor mensen die relatief weinig bellen en sms’en en niet of nauwelijks gebruik maken van mobiel internet. 

Heb je een groter budget, dan kun je kiezen voor een uitgebreider abonnement met meer data en onbeperkte belminuten of sms’jes. Vodafone biedt ook abonnementen voor grootverbruikers met onbeperkte minuten, sms’jes en data.

Goedkoper betekent niet per se beter

Wanneer je sim only abonnementen van Vodafone vergelijkt, is het niet alleen belangrijk om op de prijs te letten. Let vooral ook op je eigen gebruik. Als jij een uur per dag belt, heb je niet genoeg aan honderd belminuten per maand. Je kunt dan beter een unlimited abonnement nemen, ook al is dat natuurlijk wel duurder.

Ook moet je rekening houden met de service van de aanbieder. Bij Vodafone zit dat gelukkig helemaal goed, dus dat is in dit geval minder belangrijk.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement 

Vind het goedkoopste sim only abonnement van voor jou. Maak gebruik van het filter in onze sim only-prijsvergelijker om je wensen aan te geven. Zo kun je kiezen uit de hoeveelheid data, belminuten en sms’jes. Selecteer je favoriete provider en of je recht hebt op combivoordeel. Zo tover je gemakkelijk de beste sim only-deals voor jou naar voren.

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