Niks is vervelender dan een nieuwe smartphone die vol apps staat waar je toch niks mee doet. Wil je vooraf geïnstalleerde apps verwijderen, volg dan deze stappen.

Veel fabrikanten van Android-telefoons hebben de neiging om hun toestellen vol te stoppen met ‘handige’ apps. Sommige hiervan, zoals de calculator en geluidsrecorder, kunnen van pas komen, maar er zijn ook genoeg die je waarschijnlijk nooit gebruikt. In de meeste gevallen kun je dit soort vooraf geïnstalleerde apps verwijderen. We leggen uit hoe je dat doet.

Vooraf geïnstalleerde apps verwijderen in Android

Of en welke standaard-apps je kunt verwijderen is vooral afhankelijk van welk merk je smartphone of tablet is. De Google Pixel en Android One-toestellen draaien op een pure versie van Android. Onder meer Nokia en Motorola verkopen Android One-telefoons in Nederland. Deze toestellen hebben praktisch geen apps die je kan verwijderen.

Bij Samsung-apparaten is dat een ander verhaal: de fabrikant levert een eigen homescreen en een behoorlijke lading apps mee. Veel daarvan kun je verwijderen door naar ‘Instellingen > Apps’ te gaan en de desbetreffende app te verwijderen.

Op telefoons van Huawei en zustermerk Honor staan ook veel apps geïnstalleerd. Huawei promoot graag zijn eigen diensten, zeker op toestellen die geen Google-certificering dragen. Daarnaast prijst de fabrikant apps van partners aan. Een deel kan nuttig zijn, maar misschien wil je andere apps wel verwijderen.

Telefoons van Sony, OnePlus en Alcatel bevatten weinig vooraf geïnstalleerde apps. Op een OnePlus-toestel kan je zo’n app verwijderen door naar ‘Instellingen’ > ‘Apps en meldingen’ > ‘Alle X apps bekijken’ en de desbetreffende app of game te verwijderen.

Rooten of apps verbergen

Krijg je de apps op die manier niet weg, dan zul je iets meer moeite moeten doen. Experts kunnen hun toestel rooten om beheersrechten te krijgen en met Titanium Backup ongewenste apps verwijderen. Dat brengt echter de nodige risico’s met zich mee en is erg ingewikkeld als je er geen ervaring mee hebt. Je kan daarom ook dit stappenplan bekijken om vooraf geïnstalleerde apps te verbergen zonder dat speciale toegang benodigd is. Opgeruimd staat netjes!

