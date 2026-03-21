Boost productiviteit op je telefoon: hak je scherm doormidden

Weinig mensen schijnen het te gebruiken, maar op de meeste Android-telefoons zit een splitscreenfunctie. Hiermee tover je twee apps tegelijkertijd op je scherm. Wij vertellen je wat goed werkt voor jouw telefoon.

Dit is splitscreen (of gesplitst scherm)

Vrijwel alle Android-telefoons ondersteunen splitscreen omdat het een standaard feature is sinds Android 7. Je kunt met splitscreen (ook ‘multi-window’ genoemd) twee apps tegelijk gebruiken. Op smartphones boven en onder elkaar, op tablets naast elkaar. Het is een typische Android-functionaliteit, iPhones hebben dit nog niet.

Je telefoon met splitscreen gebruiken is handig om te multitasken, want het scheelt switchen tussen schermen. Uiteraard werkt het instellen van een gesplitst scherm beter op grotere displays en op vouwtelefoons. Sommige apps ondersteunen het perfect, andere minder goed. Zo is van bankapps bekend dat die zich daar niet goed voor lenen. Verder moet je weten dat het je batterij iets sneller kan leegtrekken.

Toestellen van grote merken als Samsung, OnePlus, Google, Xiaomi en OPPO ondersteunen splitscreen goed. Kleinere merken hebben het meestal ook, maar die maken het vaak minder zichtbaar en kunnen het beperken qua opties.

Zo stel je splitscreen in

Dit is de universele manier om op een Android-apparaat splitscreen in te schakelen:

Open app 1; Ga nu naar het recente apps-scherm door omhoog te swipen; Tik op het app-icoon bovenaan, waarna er een menu verschijnt; Kies nu voor ‘splitscreen’, ‘gesplitst scherm’, ‘openen in gesplitste schermweergave’ of iets vergelijkbaars. Kies nu app 2 door erop te tikken. Als het goed is, wordt je scherm nu opgesplitst. Vaak kun je de scheidingslijn slepen om meer ruimte te geven aan één van de twee apps.

Dit werkt onder andere op moderne Google Pixels en toestellen van Samsung, OnePlus, Xiaomi en Oppo. Heb je een Samsung? Dan heb je net wat meer opties. Denk aan het opslaan van app-paren, het werken met pop-up vensters (ook wel ‘floating windows’ genoemd) en soms zelfs het openen van drie apps tegelijkertijd.

4 handige toepassingen voor splitscreen

Chatten terwijl je iets anders doet ⮕ WhatsApp plus een browser of YouTube;

Notities maken tijdens lezen ⮕ een artikel open hebben en tegelijk notities typen;

Werken of studeren ⮕een e-mailprogramma naast een document of een rekenmachine naast een Excel-bestand;

Shoppen ⮕ producten vergelijken in verschillende webshops.

De perfecte maat: dit kun je met jouw telefoon

Vooral tablets en vouwtelefoons zijn geschikt om twee apps tegelijk in beeld te hebben. Toch zal het je verbazen dat je ook met kleinere toestellen comfortabel multitaskt. Je moet alleen wel de goede apps kiezen. Houd er ook rekening mee dat als je een app kiest waarin je kunt typen, het toetsenbord onderin beeld ook best wat ruimte inneemt.

Is je apparaat 6,1-6,5 inch ? Kies dan voor een simpele combinatie, bijvoorbeeld een chat-app en een browser of een YouTube-video en een andere app. Liever geen apps waarbij je veel moet typen, daarvoor is het toetsenbord waarschijnlijk te klein.

? Kies dan voor een simpele combinatie, bijvoorbeeld een chat-app en een browser of een YouTube-video en een andere app. Liever geen apps waarbij je veel moet typen, daarvoor is het toetsenbord waarschijnlijk te klein. Is je apparaat 6,6-6,9 inch ? Dan heb je veel meer opties om prettig te multitasken. Er is genoeg ruimte om echt twee apps tegelijkertijd te gebruiken. Dat kan ook in combinatie met veel typen op het toetsenbord onderin.

? Dan heb je veel meer opties om prettig te multitasken. Er is genoeg ruimte om echt twee apps tegelijkertijd te gebruiken. Dat kan ook in combinatie met veel typen op het toetsenbord onderin. Is je apparaat groter dan 7 inch? Grote kans dat je dan eigenaar bent van een vouwtelefoon of (kleine) tablet. In dat geval denken we dat je al regelmatig twee apps naast of boven elkaar gebruikt. Hierbij zijn de mogelijkheden eindeloos.

Hierboven zie je vier screenshots van verschillende toestellen en app-combinaties:

Screenshot 1: Android Planet-app en YouTube op Samsung Galaxy S22 ( 6,2 inch )

) Screenshot 2: Browser en galerij op Samsung Galaxy A51 ( 6,5 inch )

) Screenshot 3: Slack en browser op Nothing Phone (4a) ( 6,78 inch )

) Screenshot 4: YouTube en WhatsApp op Samsung Galaxy S26 Ultra (6,9 inch)

Zoals gezegd zijn niet alle apps even geschikt om in splitscreenmodus te gebruiken. Probeer dus vooral wat combinaties uit en kijk wat voor jou en je apparaat werkt. Laat ons in de reacties weten of jij splitscreen gebruikt en zo ja, welke apps het best samen werken. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de smartphone die je daarvoor gebruikt.

