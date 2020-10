Heb je twee Nest Audio’s in huis? Dan kun je de slimme Google-speakers aan elkaar koppelen voor stereogeluid. In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt.

Nest Audio-speakers koppelen voor stereogeluid

Via de Home-app kun je namelijk een zogeheten ‘Speakerpaar’ aanmaken. Hierbij neemt de ene Nest Audio het geluid vanaf de linkerkant voor zijn rekening, en de ander verzorgt de klanken van rechts. Twee Nest Audio-speakers met elkaar koppelen doe je zo.

Beginnen Zorg dat de speakers bij elkaar staan en zijn ingesteld. Open dan de Google Home-app op je smartphone en tik op één van je twee Nest Audio’s; Speakers koppelen Druk vervolgens op de Instellingen-knop rechtsboven (herkenbaar aan het tandwiel) en selecteer ‘Speakerpaar’; Welke speaker staat links, en welke rechts? Geef aan welke Nest Audio-speakers je wil koppelen. Vervolgens gaan de ledlampjes van de speakers knipperen: tik op ‘Links’ of ‘Rechts’ om de locatie van het knipperlichtje te bevestigen; Afronden Geef tot slot aan waar het speakerpaar zich bevindt en geef eventueel een naam op, zoals ‘Slaapkamer’ of ‘Huiskamer’.

Vervolgens kun je het kersverse speakerpaar bedienen via de Home-app, of gewoon met je stem via de Google Assistent. Houd er rekening mee dat beide speakers nu naar dezelfde commando’s luisteren en dus niet meer los van elkaar werken. Wanneer je een speakerpaar in een speakergroep plaatst, werken je gekoppelde Nest Audio-speakers dus ook als één apparaat.

Speakers ontkoppelen

Wil je de gekoppelde speakers weer los van elkaar besturen? Open dan eerst de Home-app op je smartphone en tik op het speakerpaar. Druk vervolgens op het tandwiel rechtsboven in het scherm en kies ‘Speakerpaar’. Tik op ‘Speakerpaar scheiden’ en bevestig je keuze door op ‘Scheiden’ te drukken.

Zijn de Nest Audio-speakers ontkoppeld? Dan moet je de speaker die aan de rechterkant stond opnieuw aan je Google-account koppelen. Dat doe je door in de Home-app eerst naar het Huis-tabblad te gaan. Hier ga je naar de instellingen (tandwiel-icoon) en kies je ‘Account koppelen’. Als het goed is staan de twee speakers hier (afzonderlijk) weergeven.

Meer over de Nest Audio

Nest Audio is de opvolger van Google Home. De opvolger van Googles eerste speaker is net zo slim, maar klinkt een stuk beter. Niet alleen kan de speaker een flink stuk harder, ook de bas is krachtiger. Verder is de Nest Audio flink goedkoper dan de Google Home destijds was.

Wil je meer weten over de speaker? Lees (of kijk) dan onze uitgebreide Nest Audio-review. Hierin praten we je bij over alle voor- en nadelen van de Google Home-opvolger.

