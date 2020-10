Het installeren van de Google Nest Audio is een eitje, maar je moet wel even weten welke stappen je moet doorlopen. Zo krijg je de slimme speaker aan de praat.

Google Nest Audio installeren

De Google Nest Audio is een slimme speaker. In tegenstelling tot traditionele speakers is het dus geen kwestie van aansluiten op het lichtnet om te beginnen met luisteren. Om de Google Nest Audio te installeren heb je namelijk een smartphone met Google Home-app nodig. In dit stappenplan leggen we uit hoe het werkt.

Beginnen Download de Google Home-app op je Android-smartphone. Gebruik je de app voor het eerst? Volg dan de aanwijzingen op het scherm om je ‘smart home’ in te stellen; Aansluiten Stop de stekker van de Nest Audio in het stopcontact en wacht ongeveer 30 seconden zodat de speaker kan opstarten. Als het goed is, krijg je nu een melding op het scherm van je telefoon dat je een nieuw apparaat kunt instellen. Tik daarop; Afronden De Nest Audio maakt aan het begin van de installatieprocedure een geluidje, waardoor je weet dat de speaker en Google Home-app met elkaar gekoppeld zijn. Vervolgens is het een kwestie van de aanwijzingen op het scherm volgen om de procedure af te ronden; Klaar Heb je de Google Nest Audio geïnstalleerd? Dan zie je de speaker in je Home-app opduiken. Van hieruit kun je bijvoorbeeld instellingen aanpassen, of het geluid bedienen.

Heb je het installatieproces doorlopen? Dan open je de Google Home-app waarschijnlijk nog maar zelden. In de praktijk maken de meeste mensen namelijk gebruik van de ingebouwde Chromecast-functie. Op die manier kun je bijvoorbeeld vanuit Spotify liedjes op de Nest Audio afspelen, zonder tussenkomst van de Google Home-app.

Verder is de Nest Audio natuurlijk voorzien van de Google Assistent, Googles ‘digitale butler’. Aan de hand van het signaalwoord – “Hey Google” – weet de speaker dat je een opdracht voor ‘m hebt en luistert de microfoon. Zeg bijvoorbeeld “Hey Google, speel [artiest X] op Spotify” om muziek op te zetten.

Meer over Google Nest

Nest Audio is de opvolger van Google Home, Googles eerste speaker uit 2016. In de tussentijd heeft het bedrijf de Home-merknaam laten varen en zet men volop in op Nest. Dit is Googles nieuwe ‘paraplunaam’ voor al haar smart home-producten. Google Home is tegenwoordig alleen nog maar een app, zoals hierboven uitgelegd.

Meer weten over Googles smart home-producten? Lees dan vooral onze pagina’s over de Nest Wifi – voor draadloos internet – en Nest Mini, een kleinere variant van de Nest Audio. Tot slot vind je ook de Nest Hub terug in het assortiment van Google. Dit is een ‘slim scherm’ dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken om YouTube-filmpjes op te kijken.

