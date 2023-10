Hoe oud is jouw WhatsApp-account? Zo kom je erachter

Weet jij hoe oud je WhatsApp-account is? Er precies achter komen is lastig, maar met dit trucje kom je een heel eind.

Zo oud is jouw WhatsApp-account

Lastig is het niet, maar je hebt wel een beetje geduld nodig. Bovendien is het proces enigszins omslachtig. In dit artikel laten we daarom zien hoe je kunt achterhalen hoe oud je WhatsApp-account (ongeveer) is.

Het begint met het opvragen van je accountinformatie. Ironisch genoeg vertelt dit rapport niet exact wanneer je WhatsApp-profiel is aangemaakt, maar wel wanneer je de servicevoorwaarden hebt geaccepteerd. Zo kun je alsnog een redelijk nauwkeurige schatting doen.

Zo vraag je de WhatsApp-accountinformatie aan:

Open WhatsApp, tik op je profielicoon rechtsboven in beeld en kies ‘Account’; Tik op ‘Accountinfo aanvragen’; Bevestig je keuze.

Check? WhatsApp gaat nu aan de slag met het maken van het rapport. Dit samenstellen kan tot drie dagen duren. Zodra het rapport klaar is word je middels een notificatie op de hoogte gebracht.

Als het zover is kun je via hetzelfde menu (‘Accountinfo’) de rapportage exporteren en bijvoorbeeld naar Google Drive kopiëren, of via Gmail verzenden. Wat ons betreft kun je deze bestanden, die in een zipbestand worden aangeleverd, het best op een computer openen. Dit werkt immers het meest overzichtelijk.

Duik het zipbestand in

Heb je het zipbestand gedownload? Pak deze uit en open de map ‘whatsapp_account_information’, of de Nederlandse variant daarvan. Open vervolgens het html-document ‘index’. Dit bestand opent – als het goed is – in de browser (zoals Chrome of Firefox) en kun je het best zien als de startpagina van jouw WhatsApp-accountinformatie.

Onder het kopje ‘Gebruikersinformatie’ kun je bijvoorbeeld zien wanneer je je profielfoto voor het laatst hebt veranderd, en ‘Contacten’ laat een lijst van alle telefoonnummers zien waarmee je ooit hebt geappt.

In het kader van onze doelstelling is echter vooral de link ‘Servicevoorwaarden’ relevant, te vinden onder het kopje ‘WhatsApp-instellingen’. Om de zoveel jaar updatet WhatsApp haar servicevoorwaarden en op deze pagina kun je precies zien wanneer je welke versie hebt geaccepteerd.

In mijn geval heb ik de voorwaarden van 2016 op 26 augustus van dat jaar geaccepteerd. Dit hoeft niet per se te betekenen dat ik het account op die dag aanmaakte, maar heel veel zal het niet schelen. Mijn nieuwe telefoonnummer vroeg ik op 23 augustus aan, en met het in acht nemen van een paar dagen verzendtijd voor de simkaart is 26 augustus een redelijk nauwkeurige schatting.

