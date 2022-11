Je WhatsApp beveiligen: deze 3 opties heb je

Het kan handig zijn om je WhatsApp-chats te beveiligen, maar hoe doe je dat? We zetten drie opties voor je op een rij en laten zien hoe ze werken.

Zo beveilig je jouw WhatsApp-gesprekken

Je WhatsApp-gesprekken zijn misschien niet iets wat je met iedereen wil delen. Mocht iemand jouw smartphone gebruiken, dan wil je ook niet dat diegene jouw WhatsApp kan bekijken. Om die kans zo klein mogelijk te maken, kun je de chat-app op verschillende manieren beveiligen. We zetten ze voor je op een rijtje en leggen uit hoe je ze instelt.

1. Tweestapsverificatie

Als eerst kun je WhatsApp gemakkelijk beveiligen met een pincode. Iedere keer als je de app opnieuw instelt, wordt deze gevraagd. Alleen gebruikers die de code weten, kunnen dan je gesprekken inladen en zien. WhatsApp noemt het verificatie in twee stappen, maar jij bedenkt zelf de code.

Om de pincode in te stellen, klik je in de WhatsApp-app op de drie puntjes rechts bovenin en druk je op ‘instellingen’. Vanuit daar selecteer je ‘Account’ en ga je naar ‘Verificatie in twee stappen’. Hier kies en bevestig je je zelfbedachte pincode van zes tekens. Voordat je klaar bent, bevestig je nog even je e-mailadres. Daarin krijg je een mail met een eventuele reset-link, mocht je je pincode vergeten.

2. Vingerafdruk

Een vingerafdruk is voor ieder persoon verschillend en dus erg veilig. Gelukkig staat WhatsApp het toe om de app te ontgrendelen met je vingerafdruk. En zo doe je dat.

Open WhatsApp en ga weer naar de instellingen bij de drie puntjes bovenin beeld. Dit keer ga je naar het kopje ‘Privacy’. Scrol helemaal naar beneden en selecteer ‘Vingerafdrukvergrendeling’. Druk op het schakelaartje en volg de stappen. Iedere keer dat je nu WhatsApp opent, scan je je vingerafdruk en ben je er zeker van dat alleen jij in de app kunt.

3. Wachtwoord (op WhatsApp Web)

Sinds kort gaan er geruchten rond over de desktop-app van WhatsApp. Het lijkt er namelijk op dat je binnenkort een wachtwoord kunt toevoegen aan het programma. Dat kon eerder niet, tenzij je WhatsApp Web gebruikt, want daar is een handige Chrome-extensie voor.

Wanneer jij de webversie van WhatsApp hebt geregistreerd met je smartphone, kun je in al je chats vanaf je computer. Wil je een wachtwoord toevoegen, ga dan naar de Google Chrome Web Store en zoek ‘WA Web Plus for WhatsApp’. Installeer deze extensie en ga terug naar WhatsApp Web. Selecteer het groene plusje naast de zoekbalk en je ziet een aantal instellingen verschijnen.

Onderaan het kopje ‘Privacy’ zie je ‘Enable lock screen [Set Password]’. Klik op dit linkje en stel je wachtwoord in. Om dit wachtwoord te gebruiken zet je het vinkje aan. Er verschijnt dan iedere keer als je WhatsApp opent een pop-up waar je je wachtwoord invult.

WhatsApp op Android Planet

Beveilig jij je WhatsApp-gesprekken of vind je het onnodig? Laat het ons weten in de reacties hieronder. WhatsApp blijft vernieuwen met handige en slimme functies. Wij schrijven er vaker over en leggen je graag uit hoe je deze gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het uitschakelen van je online-status of het aanmaken van een poll in de chat-app.