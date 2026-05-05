Waarom je je oplader niet in het stopcontact moeten laten zitten

Mike Peek
5 mei 2026, 17:12
We doen het allemaal weleens. Toch het is geen goed idee: je oplader in het stopcontact laten zitten. Brandgevaar is tegenwoordig geen groot risico meer, maar er zijn wel andere nadelen.

Lader in stopcontact: geen goed idee

Het is ’s ochtends vroeg. Je hebt haast, haalt de kabel uit je smartphone en laat de oplader gewoon in het stopcontact hangen. Iedereen zal dit scenario wel herkennen. Jaren geleden verhoogde dat soort praktijken het gevaar op kortsluiting. Dat is tegenwoordig niet of nauwelijks meer het geval. Toch is het veel beter op je oplader na gebruik weg te leggen.

In de eerste plaats omdat veel opladers een beetje stroom blijven verbruiken, zelfs als je ze niet actief gebruikt. Het gaat per lader om een verwaarloosbare hoeveelheid, maar alle kleine beetjes helpen. Voor je portemonnee én voor het elektriciteitsnetwerk, dat in Nederland momenteel stevig overbelast is.

Een andere reden om je oplader niet in het stopcontact te laten zitten, is slijtage. Ook als ze geen stroom leveren, zijn laders wel aangesloten op de elektriciteit. Kleine schommelingen in de spanning kunnen ervoor zorgen dat je geliefde lader eerder het loodje legt dan strikt noodzakelijk is. Dat zou natuurlijk zonde zijn, zeker omdat ze tegenwoordig niet meer standaard in de doos zitten als je een nieuwe smartphone koopt. Een goede oplader kost al snel een paar tientjes.

Hoeveel stroom gebruikt jouw oplader?

We schreven het al: heel veel stroom gebruikt een oplader niet als je hem in het stopcontact laat zitten. Volgens EU-regels mag het sluipverbruik maximaal 0,21 watt per uur bedragen. Als je een dergelijke lader een jaar lang onafgebroken inplugt ben je met de huidige stroomprijzen hooguit een paar dubbeltjes kwijt.

Veel moderne opladers gebruiken overigens nog minder stroom. We hebben alle details hierover voor je op een rijtje gezet.

Backup en beveiliging

Beleef een geslaagde en veilige Koningsdag: 4 tips voor je telefoon

25 april 2026

14 april 2026

31 maart 2026

28 februari 2026

