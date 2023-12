Verbruikt een oplader stroom zonder aangesloten telefoon?

De een haalt een ongebruikte stoplader altijd uit het stopcontact, terwijl de ander hier niet naar omkijkt. Wat is wijsheid? Verbruikt een oplader stroom als er geen telefoon aangesloten is, of is dit een fabeltje?

Verbruikt een oplader stroom zonder telefoon?

Om maar direct met de deur in huis te vallen: ja, een op het stopcontact aangesloten telefoonoplader verbruikt stroom. Ook wanneer er geen smartphone aan gekoppeld is.

Het gaat echter om relatief weinig energie, dus de stroomkosten zullen niet snel de pan uitrijzen. Toch is het wél verstandig om een ongebruikte oplader uit het stopcontact te halen.

Te beginnen met de basis. Zodra je een oplader aansluit op het stopcontact, verbruikt hij energie, ook wanneer je geen apparaat (in dit geval een smartphone) oplaadt. Dit stiekeme energietappen wordt ook wel ‘sluipverbruik’ genoemd. Hoeveel stroom er precies doorheen gaat, hangt van de specifieke adapter af.

Gelukkig is er wel het een en ander gestandaardiseerd. Vanwege Europese regels moeten fabrikanten ervoor zorgen dat het sluipverbruik van hun adapters onder de 0,21 Watt blijft.

Stel dat een oplader dag in dag uit ongebruikt in het stopcontact zit, dan verbruikt hij zo’n 1,84 kilowattuur per jaar (0,21 Watt per uur X 24 uur per dag X 365 dagen per jaar / 1000 om van Watt naar kilowattuur te gaan).

Vervolgens hangt het van je stroomprijs af hoeveel je uiteindelijk voor deze lummelende oplader betaalt. Volgens de ANWB betaal je momenteel gemiddeld 0,32 euro per kilowattuur energie. Onze fictieve adapter verbruikt jaarlijks dus voor 0,59 euro aan stroomkosten.

Herken jij dit icoon op je oplader?

In praktijk betaal je echter (nog) minder. De meeste recente (telefoon)opladers voldoen namelijk aan de Level V- of VI-standaard. Deze bepaalt hoe energie-efficiënt de adapter is, ook wanneer deze in standby-modus staat.

Een oplader met V- of VI-standaard heeft een maximaal sluipverbruik van rond de 0,1 Watt, ver onder de Europese richtlijn van 0,21 Watt.

Ben je benieuwd of jouw oplader energiezuinig is? Kijk dan even of je het V-/VI-logo kunt vinden. Meestal staat dit icoon op de onderkant van de adapter. Veruit de meeste (merk)laders voldoen tegenwoordig aan deze standaard.

Let op met oudere adapters

Daarover gesproken: oudere opladers zijn veel minder energie-efficiënt dan hun nieuwe collega’s. Deze adapters hebben daarom ook meestal geen V-/VI-markering. Dit komt omdat oude exemplaren geen waakstroompje hebben.

Zoals de naam doet vermoeden checkt deze of er daadwerkelijk een apparaat, zoals een smartphone of tablet, is aangesloten. Aangezien deze check (soms) ontbreekt verbruikt een oudere oplader daadwerkelijk meer energie.

Alle theorie doorgelaten; je kunt natuurlijk ook spelenderwijs achterhalen hoeveel stroom jouw (lummelende) oplader verbruikt. Hiervoor heb je een elektriciteitsmeter nodig. Gebruik dan wel een nauwkeurig exemplaar, want het gaat om zulke minimale hoeveelheden stroom dat je het verbruik anders misschien niet eens registreert.

Kortom, een ongebruikte oplader verbruikt wel degelijk stroom, al gaat het om kleine hoeveelheden. Toch is het verstandig om een onbenutte adapter wel uit het stopcontact te halen. Iedere besparing is immers mooi meegenomen.

Bovendien is het veiliger. De kans is erg klein dat een telefoonoplader vlam vat, maar voorkomen is altijd beter dan genezen, zullen we maar zeggen.

