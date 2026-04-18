Wil jij je telefoon sneller maken? Dat kan met dit simpele trucje!

Iedereen wil natuurlijk een snelle smartphone hebben. Door jouw telefoon sneller aan te laten voelen, lijkt ‘ie ook responsiever. Dat doe je met de animatiesnelheid. Wij leggen precies uit hoe je die aanpast.

Telefoon sneller maken: versnel de animaties

Je hebt al allerlei onnodige apps en bestanden verwijderd, maar toch voelt je telefoon nog een beetje langzaam aan. Je kunt niet zomaar werkgeheugen erbij toveren, maar wél iets aanpassen aan de instellingen. We hebben het dan over de animatiesnelheid.

Standaard heeft Android allerlei animaties, bijvoorbeeld bij het wisselen van apps en het aan- of uitzetten van je telefoon. Deze kun je via de ontwikkelaarsopties sneller maken om je telefoon vlotter te laten aanvoelen. Met ons stappenplan pas je dit simpel aan. Pak een comfortabele stoel erbij, ga zitten en haal je telefoon tevoorschijn.

1. Zo schakel je de ontwikkelaarsopties in

We starten met het inschakelen van de ontwikkelaarsopties. Volg de instructies hieronder en klik voor extra hulp even op de screenshots.

Open de Instellingen van je telefoon; Scrol naar beneden naar ‘Info telefoon‘ of ‘Over de telefoon’; Zoek hier naar ‘Softwaregegevens‘ en tik hierop; Druk zeven keer na elkaar kort op Buildnummer; Hierna moet je even je pincode of patroon invoeren; Klaar: je hebt zojuist de Ontwikkelstand ingeschakeld.

2. Zo pas je de animatiesnelheid aan

Gaan we snel door naar het aanpassen van de animatiesnelheid. Hiervoor ga je terug naar het hoofdmenu met de instellingen. Daar is zojuist – helemaal onderaan – een extra menu-item bijgekomen: ‘Ontwikkelaarsopties‘. Dit zie je allemaal terug op de screenshots hieronder.

Tik op ‘Ontwikkelaarsopties’; Scrol een flink eind naar beneden tot je de volgende drie menu-items ziet; ‘Vensteranimatieschaal’, ‘Overgangsanimatieschaal’ en ‘Duur van animatieschaal’. Open deze één voor één en verander de snelheid steeds naar 0,5x; Sluit het instellingenmenu en zet de ontwikkelaaropties weer uit. Dit doe je via het schuifje rechtsboven in het hoofdmenu.

Het veranderen van animatiesnelheid naar 0,5x versnelt de overgangen tussen apps. Hierdoor voelt je telefoon gelijk wat sneller aan. Zet je de snelheid helemaal naar 0? Dan zie je helemaal geen overgangen meer. Je kunt hier even mee experimenten om te kijken welke snelheid jou bevalt.

Let er trouwens op dat je in het ‘ontwikkelaarsopties’-menu nog meer kunt instellen. Je moet echter vaak wel genoeg kennis van zaken hebben. Als je bang bent om wat verkeerds aan te passen, dan schakel je de ontwikkelaarsmodus gewoon weer uit.

