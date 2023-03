Welke Chromecast heb ik? Zo kom je erachter

Er zijn inmiddels zoveel Chromecast-versies dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. In dit artikel laten we zien hoe je erachter komt welk model je in huis hebt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke Chromecast heb ik?

Inmiddels is de Chromecast niet meer uit menig woonkamer weg te denken. De eerste generatie verscheen in 2013 en had een simpele belofte: iedere ‘domme’ tv op een goedkope manier slim maken.

Door simpelweg een Chromecast aan te sluiten kreeg (en krijg) je er allerlei slimme functies bij, zoals het streamen van Netflix-series, luisteren naar Spotify-muziek en het kijken van YouTube.

De Chromecast was van meet af aan een succes en het is daarom niet gek dat Google om de zoveel jaar een nieuwe generatie uitbrengt. Sommige versies lijken echter behoorlijk op elkaar. Het is dus helemaal niet vreemd dat je niet precies weet welke versie je eigenlijk hebt.

Kijk naar het uiterlijk

De meeste Google-mediaspelers hebben een uniek design, al zijn de verschillen soms klein. Met andere woorden: waarschijnlijk kun je aan het uiterlijk zien welke versie jij hebt. In vogelvlucht bespreken we hieronder alle Chromecast-generaties, inclusief herkenbare elementen.

1. Chromecast met Google TV HD (2022)

De nieuwste toevoeging aan de Chromecast-familie verscheen in 2022.

De Chromecast met Google TV HD heeft hetzelfde witte, ovalen ontwerp als zijn broer uit 2020 (zie hieronder), met één belangrijk verschil. Deze mediaspeler streamt beelden namelijk in HD-kwaliteit, in plaats van 4K.

Qua uiterlijk zijn ze echter niet van elkaar te scheiden. Verder is deze versie herkenbaar aan de bijgeleverde witte afstandsbediening.

→ Lees onze Chromecast met Google TV HD-review, of bekijk de video:

2. Chromecast met Google TV 4K (2020)

Alhoewel hij niet meer de nieuwste is, is het nog wel steeds hét paradepaardje onder de Chromecasts.

De Chromecast met Google TV 4K kwam in 2020 oorspronkelijk niet in Nederland uit, maar later wel. De mediaspeler bracht niet alleen een fris ontwerp met zich mee – herkenbaar aan de witte, ovalen vorm – maar gooide ook de gebruikerservaring over de boeg.

Sinds deze versie zit er een afstandsbediening bij de Chromecast om zo meer de klassieke tv-ervaring na te bootsen. Dankzij de nieuwe software (Google TV) wordt er een volwaarde smart tv-interface op beeld getoverd.

→ Lees onze Chromecast met Google TV 4K-review, of bekijk de video:

3. Chromecast derde generatie (2018)

In 2018 bracht Google de derde versie van de Chromecast uit. Deze variant zag er iets anders uit dan zijn voorganger.

De derde generatie heeft nog steeds een rond ontwerp, lijkt een beetje op een ijshockeypuck en is mat afgewerkt, in plaats van glanzend.

Verder zijn de randen van het apparaatje iets minder scherp. Het apparaatje was verkrijgbaar in twee kleuren: wit en zwart.

4. Chromecast Ultra (2016)

Qua uiterlijk lijkt de Chromecast Ultra (2016) sterk op zijn voorgangers.

Hij is iets groter dan de tweede generatie Chromecast, heeft een glanzende afwerking en een rond ontwerp. Het apparaatje was enkel in het zwart verkrijgbaar.

De grootste vernieuwing van de Chromecast Ultra was dat hij video’s in 4K- en diverse hdr-formaten kon afspelen. Dit was in 2016 tamelijk uniek.

5. Chromecast Audio (2015)

Een vreemde eend in de bijt. Zo kunnen we de Chromecast Audio omschrijven. Het apparaatje was enkel en alleen gemaakt voor het streamen van muziek en zag er letterlijk uit als een ouderwetse plaat.

De Google-mediaspeler heeft een rond ontwerp, glanzende afwerking en een Chrome-logo in het midden.

6. Chromecast tweede generatie (2015)

Deze Chromecast introduceerde de basis voor het design van alle komende versies. De tweede generatie verscheen in 2015 en lijkt qua design op een hockeypuck, in plaats van een usb-stick.

Ook heeft de tweede generatie Chromecast een flexibele usb-kabel voor de tv-aansluiting en was hij verkrijgbaar in drie kleuren: geel, rood en zwart.

7. Chromecast eerste generatie (2013)

De eerste Chromecast zorgde voor een revolutie, maar zag eruit als een uit de kluiten gewassen usb-stick. Je prikt de mediaspeler achterin de tv en voorziet ‘m eventueel van stroom door een adapter aan de andere kant te koppelen.

De eerste Chromecast heeft een Chrome-logo op de behuizing en is van zwart plastic gemaakt.

Kijk naar de achterkant

Er is nog een tweede manier om te controleren welke Chromecast je in hebt. Google geeft iedere generatie namelijk een uniek modelnummer mee. Deze code staat op de achterkant van de mediaspeler en de verpakking. In onderstaande lijst hebben we de modelnummers van verschillende generaties op een rijtje gezet.

Nieuwe Chromecast kopen?

Technologie gaat razendsnel. Daar waar de eerste Chromecast in 2013 nog een ware revolutie ontketende, is ‘ie tegenwoordig hopeloos verouderd. Ook diens opvolger loopt inmiddels op zijn laatste benen en wordt nog slechts sporadisch geüpdatet door het softwareteam van Google.

Ben je op zoek naar een nieuwe Chromecast, maar weet je niet welke het best is voor jou?

Wie een 4K-televisie heeft of er een gaat kopen, raden wij de Chromecast met Google TV 4K aan. Deze mediaspeler is relatief goedkoop, klaar voor de toekomst en streamt video’s in haarscherpe 4K-kwaliteit. Via onderstaande prijsvergelijker vind je de beste deals.

Heb je een ietwat oudere tv, of interesseert de beeldkwaliteit je simpelweg niet zo? Dan kun je de meerprijs van de 4K-versie beter in de portemonnee houden en voor de HD-variant van de Chromecast met Google TV gaan. Deze streamt beelden in HD-kwaliteit, maar is wel een paar tientjes goedkoper.